Regalos, cenas y hoteles: cuánto sale festejar San Valentín en pareja en 2026

La periodista Belén Escobar detalló cuánto cuestan los regalos más elegidos, las cenas románticas y los hoteles alojamiento en el Día de los Enamorados, y brindó opciones para distintos presupuestos. El análisis fue realizado en Infobae en Vivo

El Día de los Enamorados en 2026 presenta precios actualizados para regalos, cenas románticas y hoteles para parejas

Cada 14 de febrero gran parte del mundo celebra San Valentín. Con cenas románticas, regalos materiales o experiencias, parejas conmemoran su amor. Durante la festividad, los precios se tornan un punto de interés para quienes eligen hacer un presente a sus personas amadas. En Infobae en Vivo Al Amanecer, la periodista especializada en Economía, Belén Escobar ofreció cifras actualizadas y opciones para distintos presupuestos, desde regalos tradicionales hasta experiencias menos convencionales para el Día de los Enamorados.

La charla se orientó luego hacia productos en tendencia para la fecha. Escobar puntualizó: “Un desayuno, en promedio, encontramos $80.000″. Respecto a los dulces, Escobar fue precisa: “Una cajita de 12 bombones, en este caso, tenemos que hablar de casi $20.000. $19.000 en promedio se puede encontrar una cajita”.

streaming-image

streaming-image

streaming-image

streaming-image

streaming-image

streaming-image

Al tratar el caso de los peluches, la periodista detalló que el precio ronda los $27.000. En tanto, el mayor gasto señalado por la economista es la cena romántica: “Para hablar de una cena, tenemos que tener en cuenta un presupuesto de un promedio de $150.000”, subrayó Escobar.

Un desayuno especial para San
Un desayuno especial para San Valentín en pareja cuesta en promedio $80.000, según el relevamiento de Infobae en Vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Para quienes buscan cuidar el bolsillo, la periodista propuso alternativas claras: “Hay opciones más económicas. Nos vamos a la yerbera, que es la flor individual. Es una opción económica si querés regalar”. Y acotó: “Me hace acordar a una margarita, para quienes no conocen”.

Respecto a los gastos extra para la noche especial, Escobar puso el foco en el hotel alojamiento: “Si vos querés ir con tu pareja a pasar una velada a un establecimiento conocido como hotel alojamiento, vas a poder encontrarte unos promedios de $100.000”. La lista incluyó un producto fundamental. Según informó Escobar, “El paquetito de tres unidades de preservativos cuesta $3.600”.

La caja de 12 bombones,
La caja de 12 bombones, uno de los regalos tradicionales del 14 de febrero, tiene un valor promedio de $19.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe destacar que en el contexto de la inflación y la inestabilidad económica, muchos comercios ofrecen promociones y descuentos especiales para el 14 de febrero. Así buscan captar la atención de consumidores que priorizan el ahorro sin resignar una celebración significativa.

Plataformas de comercio electrónico y cadenas de supermercados, lanzan combos y ofertas temporales en productos seleccionados, mientras que restaurantes y bares de la ciudad diseñan menús exclusivos para parejas, con distintos montos y opciones, según la categoría del local y los servicios incluidos. Esta variedad de propuestas refleja la adaptación del mercado a las nuevas prioridades de consumo, donde la creatividad y la planificación anticipada pueden marcar la diferencia en el gasto final.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Alerta por tormentas y altas

Se entregó uno de los

Tres delincuentes portaban un arma

Detuvieron a tres hombres por

Le disparó varias veces a
Último día de los test

El hijo de Matías Martin

Estados Unidos y Taiwán acuerdan

