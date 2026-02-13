Impresionante incendio en un predio que pertenece a la Policía Federal en Barracas

El incendio afectó depósitos y galpones de la PFA con importantes daños materiales

Un incendio de gran magnitud se desató durante la tarde de este viernes en el predio Zepita de la Policía Federal Argentina, ubicado en avenida Vélez Sarsfield 1900, en el barrio porteño de Barracas.

El episodio comenzó cerca de las 15, cuando operarios de la División Automotores de la Superintendencia de Administración se encontraban efectuando tareas de mantenimiento en la flota pesada, en el playón descubierto de la dependencia. Fue en ese momento que observaron una densa columna de humo proveniente del depósito perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones, instalado en el fondo del predio y lindero a la calle Singra, próxima al Riachuelo.

Ante la rápida propagación del fuego, se solicitó la intervención del cuartel de bomberos del Departamento Central de Policía. Al poco tiempo arribó un autobomba de la Brigada Especial de Rescate, junto con tres autobombas del Cuartel Barracas 3 de los Bomberos de la Policía de la Ciudad.

El fuego avanzó hacia cuatro vehículos apilados que aguardaban su compactación, luego alcanzó el depósito en cuestión y uno de los sectores de los galpones utilizados por la Superintendencia de Investigaciones Federal, donde se almacenaban elementos secuestrados.

La División Central Operativa de Información y Alarmas dispuso el desplazamiento de móviles para colaborar en la intervención y en la aplicación de los protocolos establecidos. El foco ígneo se extendió sobre una superficie estimada de 20 por 30 metros, afectando varios vehículos estacionados al aire libre. La labor de los bomberos permitió controlar el incendio utilizando una línea de 63 mm.

Asimismo, un tinglado de 50 por 50 metros también resultó alcanzado por las llamas, lo que motivó un ataque coordinado tanto por el contrafrente como desde el margen del río, donde se ubicaron los equipos BEFER.

La magnitud del siniestro llevó a que se notificara de inmediato al jefe de servicio de la dependencia involucrada y a la presencia de personal de la División Intervenciones Judiciales de la Superintendencia de Investigaciones Federal, con el objetivo de determinar la necesidad de intervención judicial y resguardar los elementos afectados.

Se solicitó también la participación de la Comisaría de Intervenciones Judiciales de la institución, para supervisar el procedimiento y evaluar el impacto en los bienes custodiados.

Durante el operativo, no se registraron personas lesionadas. Los bomberos continuaron trabajando en el lugar para remover escombros y asegurar que no quedaran focos secundarios. Hasta el momento, los daños y pérdidas en el depósito y los vehículos afectados permanecen bajo análisis, a la espera de una evaluación detallada por parte de las áreas técnicas.

Se prendió fuego un galpón de mercadería en La Boca

Un incendio de gran magnitud iniciado en un depósito de mercadería en el barrio porteño de La Boca motivó un extenso despliegue para combatir las llamas. Solo una persona requirió atención médica y cuatro dotaciones de bomberos actuaron en la escena.

El siniestro, ocurrido semanas atrás, comenzó en un galpón ubicado sobre la avenida Pedro de Mendoza al 2900, entre Carlos F. Melo e Irala, a pocos metros del Riachuelo y cerca del estadio de Boca.

De acuerdo a voceros del operativo, el fuego alcanzó un espacio de aproximadamente 40 por 10 metros. Las dotaciones de bomberos se enfocaron en evitar que las llamas se extendieran a un galpón vecino. Para ello, utilizaron dos líneas de 51 milímetros de Bomberos de la Ciudad y tres de 38 milímetros de Bomberos Voluntarios, abordando el combate desde diferentes sectores del lugar.

El operativo involucró al menos cinco dotaciones, que contaron además con el apoyo de dos camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua. Los esfuerzos se centraron en controlar el incendio y evitar que se propagara fuera del depósito afectado.

Se instaló un puesto médico preventivo y la brigada de emergencias se mantuvo en estado de alerta ante eventuales complicaciones. El objetivo principal fue frenar el avance de las llamas hacia el galpón lindero, lo que habría provocado daños mayores en la estructura y el entorno.

Participaron Bomberos Voluntarios de La Boca, personal de Vuelta de Rocha, integrantes de la Estación 3 de la Ciudad y miembros del destacamento Boca de la Ciudad. Además, la intervención se realizó en coordinación con la Policía y el SAME, responsables del control perimetral, la asistencia médica y la prevención de incidentes entre quienes se encontraban en el área.