Desesperada búsqueda de una camioneta original modelo 70′ que fue robada: ofrecen 2 millones de pesos de recompensa

Ofrecen recompensa de dos millones de pesos por el robo de una camioneta Chevrolet C10 modelo 1970 en Bavio, Buenos Aires

El fin de semana de las primeras fechas del carnaval transcurría con tranquilidad en la localidad de Bavio, en General Mansilla, al sur de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en los corsos, mientras la gente disfrutaba del espectáculo, la familia de Bernardo estaba a punto de sufrir el robo de su Chevrolet C10 roja, original del 70′. El vehículo fue adquirido por su abuelo y su padre, quien la cuida hace más de 40 años al ser “la primera camioneta 0 km que pudieron comprar”, le contó a Infobae.

Ahora, la familia busca desesperadamente ayuda y espera por información crucial. El hombre ya recorrió localidades aledañas y realizó la denuncia en la comisaría de General Mansilla. Hasta puso un precio de recompensa para quien la encuentre: dos millones de pesos.

Todo comenzó en la madrugada del lunes 9 de febrero, tras la celebración dominical de la segunda fecha del carnaval en Bavio. Bernardo y la familia son oriundos de allí y, aunque no estaban en sus casas, creen que la fecha les jugó una mala pasada.

La Chevrolet C10 roja robada es un vehículo original adquirido hace más de 40 años por la familia de Bernardo

La camioneta se encontraba en un garaje dentro de una antigua estación de servicio que perteneció al padre de Bernardo durante muchos años. Siempre fue guardada ahí.

“Se ve que se quedaron en los corsos, porque dan atrás de donde estaba la camioneta. Cuando terminó todo, ahí la sacaron”, le contó a Infobae sobre la hipótesis del modus operandi de los ladrones. “Parece que la tenían fichada, todos en el pueblo sabían que la teníamos”, agregó, y confirmó que aún no saben cuántas personas participaron.

Tras la denuncia comenzó la investigación y gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad, dieron con parte del rastro: salieron por la Ruta 36, que conecta con la zona sur bonaerense (La Plata, Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela).

Incluso pudieron dar con un testigo que contó que los vio salir por esa misma ruta, cerca de las 2.30, a poca velocidad. “La caja original es de tercera, va a máxima de 60 km/h, y tenía poca nafta”, aclaró Bernardo, por lo que coincide con el relato de la persona.

La camioneta estaba guardada en un garage de una antigua estación de servicio propiedad del padre de Bernardo

Mientras la investigación policial sigue su curso, Bernardo decidió hacer su propia averiguación. Comenzó a difundir su número de teléfono en redes sociales, con fotos de la camioneta y el millonario monto de recompensa para recopilar información.

“Empezaron a llamarme de todos lados”, aseguró, aunque desconfiando que se debía por la recompensa y no por información real. Incluso le llegaron a decir que la vieron por el cruce de Florencio Varela -momento en el que la Ruta 36 cruza con la 14-. Sin embargo, prefiere que haya más datos y hacer un filtro a que no se sepa nada. “Ya estuve recorriendo la zona de Lisandro Olmos y General Etcheverry”, contó a este medio, localidades vecinas de La Plata.

De momento, esa es la única pista de la cual tirar. Mientras la Policía rastrea, Bernardo puso su número a disposición -2213539872- para recibir información que sea pertinente. Y para quien la encuentre, dos millones de pesos.

Un testigo declaró haber visto la camioneta Chevrolet C10 pasar por la Ruta 36 cerca de las 2:30, a baja velocidad

La camioneta “no pasa desapercibida”, aclaró Bernardo. El color rojo vivo y su buen estado, para ser un modelo tan antiguo, la hacen reconocible.

“Le tenemos mucho aprecio”, dijo con un tono nostálgico en su voz. Fue la primera camioneta 0 km que pudo comprar su padre junto a su abuelo. “En realidad era más de mi abuelo. Mi padre tenía unos 7 años, pero ya trabajaba, imaginate”, recordó en diálogo con este medio.

Si bien pasaron más de 50 años de la compra, el estado de la Chevrolet C10 se debe a una restauración que se le realizó unos 5 años atrás con productos originales. “Motor, cubiertas, todo. Allí la pintamos, y los detalles blancos”, remarcó Bernardo. Además, apenas era usada para pasear por el pueblo. Pero lo especial no era su uso, sino el significado familiar. Ese valor es el impulso para la búsqueda actual.