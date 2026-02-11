Sigue el calor en el AMBA, pero llegan las lluvias y baja la temperatura

Este miércoles, durante la mañana y tard, será a puro sol y calor en AMBA (Archivo DyN)

El sofocante calor semanal que atraviesa la primera quincena de febrero tendrá un breve respiro hacia el final de este miércoles 11, en donde se prevé una jornada sofocante en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y localidades aledañas.

Los valores térmicos oscilarán entre los 23°C y los 31°C. Durante esta mañana se prevén vientos con ráfagas de viento provenientes del sudoeste de hasta 50 km/h. En cambio, por la tarde, alcanzará el pico máximo de la jornada con cielo parcialmente nublado.

El tiempo, hoy a las 7, en la Ciudad de Buenos Aires (@SMN_OCBA)

Luego del calor, a la noche llegará algo de alivio para afrontar el sofocante clima: se aguardan chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires con una probabilidad máxima del 70% lo que derivará en un leve descenso de la temperatura, que rozará los 26°C para luego ir disminuyendo hacia la madrugada, en el orden de los 21°C.

El pronóstico extendido para hoy en CABA (SMN)

Para el jueves 12, la franja térmica disminuirá levemente en comparación al día anterior: la mínima se ubicará en los 21°C y la máxima en el orden de los 28°C, con cielo nublado hacia la mañana, sin probabilidad de lluvias.

En tanto, el viernes habrá un leve descenso de la máxima, que será de 27°C, con una mínima de 19°C. A lo largo del fin de semana, las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 27°C grados, con un cielo parcialmente nublado el sábado y mayormente nublado el domingo. Y una baja probabilidad de lluvias de solo el 10%.

Para este fin de semana y comienzos de la próxima, se aguardan temperaturas máximas de hasta 31°C

El comienzo de la semana próxima, contemplará temperaturas oscilantes entre los 20 y 31 grados. Tanto el lunes como el martes serán jornadas con abundante nubosidad y una casi nula chance de precipitaciones.

El tiempo en el interior del país

En cuanto al sistema de alerta temprana, para el día de hoy la franja norte del país estará dominada por pronóstico de tormentas mientras hacia el centro del territorio nacional también se incrementará la presencia de fuertes vientos.

Esto variará durante la jornada de mañana, tal cual se divisa en el gráfico de abajo: habrá frentes de tormenta, no así de vientos, en una franja que comprende desde el noroeste argentino y atraviesa todo el país por parte de la región central norte, hasta las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difunde mapas con alertas tempranas para Argentina, detallando las condiciones climáticas esperadas para el miércoles 11 y el jueves 12 de febrero. (.)

En paralelo, regirán alertas por tormentas, nevadas y vientos en algunas partes de país. Con respecto a las fuertes precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional consigna dicha presencia en ocho provincias: Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán se encuentran en alerta amarilla por tormentas. Con respecto a solo lluvias, solo se verán afectadas las regiones de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El mapa nacional con las alertas meteorológicas para este miércoles 11 (SMN)

En cuanto a fuertes vientos, por más que ninguna provincia registre ráfagas del zonda, gran parte del país estará afectado por la alerta amarilla: Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis y Santiago del Estero.

Medidas de prevención ante el calor

Como medidas preventivas, se recomienda “restringir la actividad física, usar ropa clara, ligera, holgada, sombreros de ala ancha, gorros, gafas UV, protector solar, permanecer en lugares frescos y, en caso de usar el aire acondicionado, se recomienda usarlo a 24°C”.

La alimentación debe basarse en ingredientes frescos, manteniendo la cadena de frío y evitando comidas copiosas, que incrementan la producción de calor interno.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

Hidratación: beber líquidos fríos de forma regular. Los adultos deben ingerir al menos 2 litros diarios, y los lactantes tomar pecho más frecuentemente.

Ambientes: permanecer en espacios ventilados, frescos y secos. Evitar exponerse al sol entre las 10hs y las 17hs, al aire libre buscar zonas de sombra.

Ropa: usar prendas sueltas, claras, ligeras y de algodón, también se recomiendan los sombreros o gorras para protegerse del sol.

Alimentación: priorizar frutas y verduras ricas en agua y evitar comidas abundantes y pesadas.

Actividad física: realizar ejercicio preferentemente en espacios abiertos, por la mañana o al atardecer, y mantenerse hidratado antes, durante y después de la actividad.

Cuidado de adultos mayores y niños: asegurar que tengan acceso permanente a líquidos y que permanezcan en lugares frescos, secos y ventilados.