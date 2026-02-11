Sociedad

Sigue el calor en el AMBA, pero llegan las lluvias y baja la temperatura

El índice elevado no da tregua, a la espera de las precipitaciones nocturnas. Persisten los frentes de tormenta y vientos en varias provincias

Guardar
Este miércoles, durante la mañana
Este miércoles, durante la mañana y tard, será a puro sol y calor en AMBA (Archivo DyN)

El sofocante calor semanal que atraviesa la primera quincena de febrero tendrá un breve respiro hacia el final de este miércoles 11, en donde se prevé una jornada sofocante en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y localidades aledañas.

Los valores térmicos oscilarán entre los 23°C y los 31°C. Durante esta mañana se prevén vientos con ráfagas de viento provenientes del sudoeste de hasta 50 km/h. En cambio, por la tarde, alcanzará el pico máximo de la jornada con cielo parcialmente nublado.

El tiempo, hoy a las
El tiempo, hoy a las 7, en la Ciudad de Buenos Aires (@SMN_OCBA)

Luego del calor, a la noche llegará algo de alivio para afrontar el sofocante clima: se aguardan chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires con una probabilidad máxima del 70% lo que derivará en un leve descenso de la temperatura, que rozará los 26°C para luego ir disminuyendo hacia la madrugada, en el orden de los 21°C.

El pronóstico extendido para hoy
El pronóstico extendido para hoy en CABA (SMN)

Para el jueves 12, la franja térmica disminuirá levemente en comparación al día anterior: la mínima se ubicará en los 21°C y la máxima en el orden de los 28°C, con cielo nublado hacia la mañana, sin probabilidad de lluvias.

En tanto, el viernes habrá un leve descenso de la máxima, que será de 27°C, con una mínima de 19°C. A lo largo del fin de semana, las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 27°C grados, con un cielo parcialmente nublado el sábado y mayormente nublado el domingo. Y una baja probabilidad de lluvias de solo el 10%.

Para este fin de semana
Para este fin de semana y comienzos de la próxima, se aguardan temperaturas máximas de hasta 31°C

El comienzo de la semana próxima, contemplará temperaturas oscilantes entre los 20 y 31 grados. Tanto el lunes como el martes serán jornadas con abundante nubosidad y una casi nula chance de precipitaciones.

El tiempo en el interior del país

En cuanto al sistema de alerta temprana, para el día de hoy la franja norte del país estará dominada por pronóstico de tormentas mientras hacia el centro del territorio nacional también se incrementará la presencia de fuertes vientos.

Esto variará durante la jornada de mañana, tal cual se divisa en el gráfico de abajo: habrá frentes de tormenta, no así de vientos, en una franja que comprende desde el noroeste argentino y atraviesa todo el país por parte de la región central norte, hasta las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difunde mapas con alertas tempranas para Argentina, detallando las condiciones climáticas esperadas para el miércoles 11 y el jueves 12 de febrero. (.)

En paralelo, regirán alertas por tormentas, nevadas y vientos en algunas partes de país. Con respecto a las fuertes precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional consigna dicha presencia en ocho provincias: Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán se encuentran en alerta amarilla por tormentas. Con respecto a solo lluvias, solo se verán afectadas las regiones de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El mapa nacional con las
El mapa nacional con las alertas meteorológicas para este miércoles 11 (SMN)

En cuanto a fuertes vientos, por más que ninguna provincia registre ráfagas del zonda, gran parte del país estará afectado por la alerta amarilla: Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis y Santiago del Estero.

Medidas de prevención ante el calor

Como medidas preventivas, se recomienda “restringir la actividad física, usar ropa clara, ligera, holgada, sombreros de ala ancha, gorros, gafas UV, protector solar, permanecer en lugares frescos y, en caso de usar el aire acondicionado, se recomienda usarlo a 24°C”.

La alimentación debe basarse en ingredientes frescos, manteniendo la cadena de frío y evitando comidas copiosas, que incrementan la producción de calor interno.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Hidratación: beber líquidos fríos de forma regular. Los adultos deben ingerir al menos 2 litros diarios, y los lactantes tomar pecho más frecuentemente.
  • Ambientes: permanecer en espacios ventilados, frescos y secos. Evitar exponerse al sol entre las 10hs y las 17hs, al aire libre buscar zonas de sombra.
  • Ropa: usar prendas sueltas, claras, ligeras y de algodón, también se recomiendan los sombreros o gorras para protegerse del sol.
  • Alimentación: priorizar frutas y verduras ricas en agua y evitar comidas abundantes y pesadas.
  • Actividad física: realizar ejercicio preferentemente en espacios abiertos, por la mañana o al atardecer, y mantenerse hidratado antes, durante y después de la actividad.
  • Cuidado de adultos mayores y niños: asegurar que tengan acceso permanente a líquidos y que permanezcan en lugares frescos, secos y ventilados.

Temas Relacionados

climaCABApronóstico del tiempoServicio Meteorológico NacionalSMNchaparronesprecipitacionestormentasúltimas noticias

Últimas Noticias

La madre de Cecilia Strzyzowski cuestionó las penas más bajas al clan Sena y denunció persecución política

Tras el fallo judicial en Chaco, Gloria Romero habló de su presente personal y explicó por qué decidió quedarse en Resistencia para acompañar a otras familias

La madre de Cecilia Strzyzowski

Golpearon a una bebé con un ladrillo en Santiago del Estero y hay una mujer detenida

La brutal agresión ocurrió durante una pelea familiar. La pequeña fue atacada mientras se encontraba en los brazos de un pariente y sufrió una fractura de cráneo

Golpearon a una bebé con

Comenzó el juicio contra los dos policías acusados de abusar de dos menores en Entre Ríos

Las niñas estaban alojadas en las instalaciones del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Paraná

Comenzó el juicio contra los

Absolvieron a la mujer acusada de planificar el crimen de un municipal en Neuquén pese a probar su participación

El juez Juan Pablo Balderrama consideró que las pruebas presentadas demostraron la relación de Suyai Contreras con el homicidio, pero no coincidió con el rol de instigadora que había planteado la acusación

Absolvieron a la mujer acusada

Cuáles son las calles que estarán cortadas durante la marcha contra la reforma laboral

Mientras que las agrupaciones se concentrarán en los alrededores del Congreso de la Nación, el Gobierno confirmó que aplicarán el protocolo antipiquetes

Cuáles son las calles que
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

Francisco Cerúndolo y Joao Fonseca salen a la cancha en el Argentina Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Del podio olímpico al heavy metal: la increíble doble vida de Dominik Paris, el esquiador que hizo historia en Cortina

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

TELESHOW
Ricardo Darín contó cómo vivió

Ricardo Darín contó cómo vivió la llegada de su primer nieto: “Todo fue fantástico y fabuloso”

Chino Darín, entre la felicidad por ser papá y el desafío de alejarse de su hijo: “Logré estar en el parto”

Jimena Barón mostró sus peculiares discusiones con su hijo Momo en medio de sus vacaciones: “Callate un rato”

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Cuba imputó

La dictadura de Cuba imputó a los activistas del grupo El4tico: “Es una muestra del estado de paranoia en el que está el régimen”

Uruguay quiere reformar sus cárceles: hay 477 personas presas por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la región

La noche en la que Whitney Houston se apagó para siempre: qué ocurrió en el hotel de Beverly Hills

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra la región de Kharkiv: al menos 4 muertos

Filipinas informó que el hundimiento del ferry en enero pudo deberse a fallas de seguridad y posible sobrepeso