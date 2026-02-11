Sociedad

La madre de Cecilia Strzyzowski cuestionó las penas más bajas al clan Sena y denunció persecución política

Tras el fallo judicial en Chaco, Gloria Romero habló de su presente personal y explicó por qué decidió quedarse en Resistencia para acompañar a otras familias

Habló Gloria Romedo, madre de Cecilia Strzyzowski

Luego de que la Justicia condenara a prisión perpetua a integrantes del clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, su madre, Gloria Romero, expresó una conformidad parcial con la sentencia y cuestionó las penas más bajas impuestas a otros acusados.

“Por un lado con las condenas perpetuas estoy conforme. Por otro lado, el tema de los cinco años a Fabiana González y al marido me parece poco”, afirmó en diálogo con Radio Mitre. Según explicó, su crítica se basó en el rol que González tuvo en otras causas. “Ella no está nombrada solamente en la causa de Ceci, sino que también en la causa de trata de personas”, sostuvo.

Romero señaló que distintos testimonios ubicaron a González como una figura central dentro de un entramado de violencia. “Marcela Leiva y Diego dicen que era la que maltrataba a la gente y la que amenazaba, decía que tenían una bala con su nombre”, relató. En ese marco, advirtió: “Una persona así, que dentro de dos años va a salir y se va a juntar con Patricia Acuña, la hermana de Marcela, y va a volver otra vez a hostigar y a maltratar a la gente del barrio, me parece injusto, de verdad”.

Las penas para el Clan
Las penas para el Clan Sena se conocieron este martes.

En ese sentido, remarcó que su preocupación excede su situación personal. “Esa gente no va a cambiar. Va a salir, pero no por mí, no por Ceci, porque lo mío ya termina, sino por la próxima víctima”, dijo.

Consultada sobre cómo atraviesa el día a día tras el crimen de su hija, Romero respondió: “Como puedo”. Contó que decidió instalarse en Resistencia con un objetivo claro. “Vine al Chaco a quedarme y tomé como propósito ayudar a las otras madres. Hay muchas causas sin resolver”, explicó.

Esa decisión implicó un nuevo desarraigo. “Yo no puedo estar con mi hija porque estoy muy visible. Entonces decidí separarme de mi hija, que quede en el sur, y yo volver a Resistencia”, detalló. También describió el impacto económico y personal que atravesó: “Perdí mi casa, perdí todo. Estoy buscando trabajo porque necesito volver a tener una independencia económica”.

Actualmente, vive en la casa de su madre. “Mi mamá me está ayudando”, señaló, y agregó: “No solo perdí a mi hija, tuve el desarraigo, tuve la persecución política”.

En ese punto, denunció ataques organizados en su contra. “Si hay alguien que fue perseguido político fui yo, porque han pagado call center para que me destrocen”, afirmó. “Hay que tener huevo para sostenerse tres años con esto”, agregó.

Romero aseguró que continuará exponiendo lo que considera estructuras de poder enquistadas en la provincia. “No le voy a aflojar a la mafia y todavía hay mucha mugre que sacar en el Chaco”, dijo. “Toda esa mafia que hace un negocio de la pobreza tiene que terminar y la gente no se tiene que callar”.

Sobre el significado del caso de su hija, afirmó: “Ceci tiene que ser un símbolo de lo que no tenemos más que aguantar”. Y resumió su decisión personal: “Ese va a ser mi propósito. Ayudar a todas las madres que han pasado por esto. Por sobrevivir”.

La condena

César Sena fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios penalmente responsables del mismo delito. Todos cumplirán prisión perpetua.

En cuanto al resto de los imputados, Gustavo Obregón fue condenado por encubrimiento agravado a cinco años y diez meses de prisión; Fabiana González, por encubrimiento agravado, a cinco años de prisión efectiva; y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple, a dos años y diez meses de prisión en suspenso.

La condena de este último incluye una serie de pautas de conducta, entre ellas fijar residencia y no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio.

El femicidio de Cecilia

Cecilia Strzyzowski fue asesinada el
Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio de 2023

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió hace casi tres años, cuando Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia —ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400— donde asesinaron a la joven.

Según determinaron los fiscales, Cecilia murió entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio. O sea, en una franja de 45 minutos. Esa franja horario surgió del análisis de las cámaras de seguridad, los registros de las antenas de celular y de los testimonios recabados a lo largo de toda la pesquisa.

Así, lograron establecer que la joven ingresó a las 9.15 a la casa. Llegó engañada, bajo la propuesta de construir una nueva vida en Ushuaia, lejos de los Sena. El plan era otro y ella no volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registraron distintos ingresos y egresos de la propiedad.

César entró a las 11.41. En la casa estaba Cecilia. Estuvieron en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando salió el hijo del matrimonio solo.

Al volver a abadonar la propiedad a las 13.01, llevaba consigo el celular de Cecilia. Este es, para los investigadores, un dato clave, puesto que los hace considerar que, para ese momento, la víctima ya había sido asesinada.

Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia”, señalaron desde la Fiscalía.

El asesinato de Cecilia fue en un sector particular de la casa, marcado en un croquis de la vivienda de los Sena. En ese plano, se puede observar que la vivienda en cuestión posee en la parte delantera dos grandes garages, un salón de estar de 5,50 x 3,20 metros, luego tres habitaciones con dos baños y en el fondo una cocina comedor con un depósito a la izquierda.

El crimen se dio en la habitación del medio. De ese cuarto es de donde se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana. El móvil habría sido económico, pero también motivado porque los Sena no querían a Cecilia en la vida de César.

A meses de cumplirse un nuevo aniversario de la última vez que Cecilia fue vista con vida, su familia y allegados podrían llegar a experimentar hoy un sentimiento de justicia, al conocer las penas que caerán sobre los asesinos de la joven de 28 años que solo quería vivir una vida tranquila, junto a su pareja.

