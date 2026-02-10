Sociedad

Vuelven las lluvias al AMBA, pero persisten las altas temperaturas: el pronóstico para la semana

Los valores térmicos rondarán los 30 grados en los próximos días. Rigen alertas por vientos, Zonda, lluvias y tormentas

Guardar
(Adrian Escandar)
(Adrian Escandar)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones aisladas y temperaturas elevadas para los próximos días, en una semana atravesada por el ingreso de varios frentes fríos que provocarán tormentas, ráfagas de viento y un recambio de aire.

Para este martes, se prevé una jornada entre parcialmente y algo nublada en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y localidades aledañas. Los valores térmicos oscilarán entre los 22 y los 34 grados, sin probabilidad de lluvias.

Las tormentas llegarán este miércoles por la madrugada y de forma aislada. Con una mínima de 23 grados y una máxima de 31, se espera un día parcialmente nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones durante la tarde y la noche.

Hacia el jueves se espera una baja de las temperaturas, que alcanzarán una mínima de 21 grados y una máxima de 27. Los cielos se mantendrán con cierta nubosidad, al igual que en las jornadas anteriores.

En tanto, el viernes habrá un pequeño repunte de la máxima, que será de 29 grados. A lo largo del fin de semana, las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados, con un cielo parcialmente nublado el sábado y mayormente nublado el domingo, cuando también habrá una baja probabilidad de lluvias.

El último día contemplado en el pronóstico del SMN a siete días es el lunes, cuando las temperaturas oscilarán entre los 23 y 31 grados. Será una jornada con abundante nubosidad y bajas chances de lluvias en las primeras horas del día.

El mapa de alertas (SMN)
El mapa de alertas (SMN)

En paralelo, rigen alertas por viento, Zonda y fuertes precipitaciones en gran parte de país. Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, Salta y Jujuy se encuentran en alerta amarilla por tormentas.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”, indicó el organismo al respecto.

Con ráfagas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora, se prevén acumulaciones de entre 30 y 60 milímetros, según la provincia.

Hacia el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut, en tanto, rigen advertencias del mismo nivel por lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, pudiendo ser superados en la cordillera norte de la última provincia.

“En las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada. En zona de Ushuaia puede haber precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada”, agregaron.

Otro importante fenómeno es el alerta por vientos fuertes que recorre este viernes el sur de la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Mendoza y San Juan, entre alertas de nivel amarillo y naranja.

Las provincias más afectadas, bajo nivel naranja, son Neuquén y Río Negro, en donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h.

En las zonas señaladas en amarillo en el mapa que acompaña la nota, se prevén vientos con velocidades de entre 35 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90. El área cordillerana será la más afectada.

El viento Zonda afectará únicamente a Mendoza, con alertas amarilla y naranja, y a San Juan, bajo alerta amarilla. En las zonas con alerta amarilla se prevén vientos de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora que pueden generar reducción de la visibilidad, aumento brusco de la temperatura y condiciones secas. En tanto, en las áreas bajo alerta naranja, el Zonda será más intenso, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

