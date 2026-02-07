Carnaval 2026 en CABA: cronograma de los corsos, cortes y horarios, barrio por barrio

Comienza este sábado el Carnaval Porteño 2026, del que participarán más de 100 murgas que recorren 20 corsos distribuidos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante todos los sábados y domingos de febrero, hasta el domingo 1 de marzo, la Ciudad se vestirá de fiesta con desfiles, música y espectáculos gratuitos en plazas, parques, calles, polideportivos y anfiteatros.
El título Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires fue otorgado a las murgas en 1997, lo que reconoce su aporte a la identidad porteña. Este movimiento artístico, con raíces en el disfraz y la sátira, nació en 1869, año en el que se realizó el primer corso de la ciudad, dando inicio a una tradición que perdura en la capital.
El cronograma de los corsos y los cortes, barrio por barrio en CABA
Agronomía
Plaza Martín Rodríguez, Habana y Argerich
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
Boedo
Avenida Boedo entre las avenidas Independencia y San Juan
- Sábado 7, de 18 a 01 h
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
Playón San Lorenzo, Avenida La Plata al 1700
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
- Sábado 28, de 18 a 1 h
- Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h
Colegiales
Polideportivo Colegiales, Freire 120
- Sábado 7, de 18 a 01 h
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
Caballito
Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Álvarez
- Sábado 7, de 18 a 01 h
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
- Sábado 28, de 18 a 1 h
- Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h
La Boca
Palos, entre Espinosa y Villafañe
- Sábado 7, de 18 a 01 h
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
La Paternal
Plaza Sáenz Peña, Avenida Juan B. Justo y Boyacá
- Sábado 7, de 18 a 01 h
- Domingo 8, de 18 a 24
Avenida Elcano y Ávalos
- Sábado 28, de 18 a 1 h
- Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h
Liniers
Plaza Sarmiento, Cosquín y Tuyutí
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
Plazoleta Sargento Cabral, Martínez de Hoz y Manuel Arce
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
Mataderos
Avenida Alberdi, entre Araujo y Guardia Nacional
- Sábado 7, de 18 a 01 h
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
Nueva Pompeya
Avenida La Plata al 2400
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
- Sábado 28, de 18 a 1 h
- Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h
Palermo
Plaza Unidad Latinoamericana, El Salvador 4037
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
- Sábado 28, de 18 a 1 h
- Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h
Parque Chacabuco
Anfiteatro del Parque Chacabuco, Avenida Eva Perón y Curapaligüe
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
Saavedra
Parque Saavedra, Vilela entre Conde y Roque Pérez
- Sábado 7, de 18 a 01 h
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
Parque Sarmiento, Av. Dr. Ricardo Balbín 4750
- Sábado 7, de 18 a 01
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
San Telmo
Anfiteatro del Parque Lezama
- Sábado 7, de 18 a 01
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
Villa del Parque
Plaza Aristóbulo del Valle, Cuenca entre Marcos Sastre y Baigorria
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
Villa Devoto
Parque Ricchieri, Avenida Beiró al 4800, entre Quevedo y Desaguadero
- Sábado 7, de 18 a 01
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
- Sábado 28, de 18 a 1 h
Villa Lugano
Club Torino, Zuviría 4659
- Sábado 7, de 18 a 1 h
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
Villa Pueyrredón
Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y entre Zamudio y Condarco
- Sábado 7, de 18 a 1 h
- Domingo 8, de 18 a 24
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
Villa Real
Plaza Las Toscaneras, Moliere y José Pedro Varela
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
Villa Riachuelo
Autódromo Oscar y Juan Gálvez — Av. Coronel Roca 6902
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
Villa Urquiza
Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
- Sábado 14, de 18 a 1 h
- Domingo 15, de 18 a 24 h
- Lunes 16, de 18 a 1 h
- Martes 17, de 18 a 1 h
- Sábado 21, de 18 a 1 h
- Domingo 22, de 18 a 24 h
- Sábado 28, de 18 a 1 h
- Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h
Las restricciones al tránsito iniciarán unas horas previas a los corsos, entre las 16:00 y 18:00, debido a la instalación de escenarios y vallados en la vía pública. Desde la organización, se recomienda planificar los desplazamientos y considerar posibles desvíos en los recorridos habituales.