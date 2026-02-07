Sociedad

Carnaval 2026 en CABA: cronograma de los corsos, cortes y horarios, barrio por barrio

Las murgas porteñas salen este sábado a la calle a festejar. El desfile comienza a las 18 horas

La murga "Los Mismos de Siempre"
La murga "Los Mismos de Siempre" y su show en el barrio de San Telmo. Foto: Juan Vargas

Comienza este sábado el Carnaval Porteño 2026, del que participarán más de 100 murgas que recorren 20 corsos distribuidos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante todos los sábados y domingos de febrero, hasta el domingo 1 de marzo, la Ciudad se vestirá de fiesta con desfiles, música y espectáculos gratuitos en plazas, parques, calles, polideportivos y anfiteatros.

El título Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires fue otorgado a las murgas en 1997, lo que reconoce su aporte a la identidad porteña. Este movimiento artístico, con raíces en el disfraz y la sátira, nació en 1869, año en el que se realizó el primer corso de la ciudad, dando inicio a una tradición que perdura en la capital.

El cronograma de los corsos y los cortes, barrio por barrio en CABA

<br>

Agronomía

Plaza Martín Rodríguez, Habana y Argerich

  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h

Boedo

Avenida Boedo entre las avenidas Independencia y San Juan

  • Sábado 7, de 18 a 01 h
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h

Playón San Lorenzo, Avenida La Plata al 1700

  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h
  • Sábado 28, de 18 a 1 h
  • Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h
Más de 100 murgas actuarán
Más de 100 murgas actuarán en los distintos barrios porteños

Colegiales

Polideportivo Colegiales, Freire 120

  • Sábado 7, de 18 a 01 h
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h
  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h

Caballito

Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Álvarez

  • Sábado 7, de 18 a 01 h
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h
  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h
  • Sábado 28, de 18 a 1 h
  • Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h

La Boca

Palos, entre Espinosa y Villafañe

  • Sábado 7, de 18 a 01 h
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h
  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h

La Paternal

Plaza Sáenz Peña, Avenida Juan B. Justo y Boyacá

  • Sábado 7, de 18 a 01 h
  • Domingo 8, de 18 a 24

Avenida Elcano y Ávalos

  • Sábado 28, de 18 a 1 h
  • Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h

Liniers

Plaza Sarmiento, Cosquín y Tuyutí

  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h

Plazoleta Sargento Cabral, Martínez de Hoz y Manuel Arce

  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h

Mataderos

Avenida Alberdi, entre Araujo y Guardia Nacional

  • Sábado 7, de 18 a 01 h
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h

Nueva Pompeya

Avenida La Plata al 2400

  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h
  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h
  • Sábado 28, de 18 a 1 h
  • Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h
Los corsos se extenderán hasta
Los corsos se extenderán hasta el domingo 1 de marzo

Palermo

Plaza Unidad Latinoamericana, El Salvador 4037

  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h
  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h
  • Sábado 28, de 18 a 1 h
  • Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h

Parque Chacabuco

Anfiteatro del Parque Chacabuco, Avenida Eva Perón y Curapaligüe

  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h
  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h

Saavedra

Parque Saavedra, Vilela entre Conde y Roque Pérez

  • Sábado 7, de 18 a 01 h
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h

Parque Sarmiento, Av. Dr. Ricardo Balbín 4750

  • Sábado 7, de 18 a 01
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h

San Telmo

Anfiteatro del Parque Lezama

  • Sábado 7, de 18 a 01
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h
  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h

Villa del Parque

Plaza Aristóbulo del Valle, Cuenca entre Marcos Sastre y Baigorria

  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h

Villa Devoto

Parque Ricchieri, Avenida Beiró al 4800, entre Quevedo y Desaguadero

  • Sábado 7, de 18 a 01
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h
  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h
  • Sábado 28, de 18 a 1 h

Villa Lugano

Club Torino, Zuviría 4659

  • Sábado 7, de 18 a 1 h
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
Habrá cortes de calles durante
Habrá cortes de calles durante todos los fines de semana de febrero

Villa Pueyrredón

Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y entre Zamudio y Condarco

  • Sábado 7, de 18 a 1 h
  • Domingo 8, de 18 a 24
  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h
  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h

Villa Real

Plaza Las Toscaneras, Moliere y José Pedro Varela

  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h

Villa Riachuelo

Autódromo Oscar y Juan Gálvez — Av. Coronel Roca 6902

  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h

Villa Urquiza

Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal

  • Sábado 14, de 18 a 1 h
  • Domingo 15, de 18 a 24 h
  • Lunes 16, de 18 a 1 h
  • Martes 17, de 18 a 1 h
  • Sábado 21, de 18 a 1 h
  • Domingo 22, de 18 a 24 h
  • Sábado 28, de 18 a 1 h
  • Domingo 1° de marzo, de 18 a 24 h

Las restricciones al tránsito iniciarán unas horas previas a los corsos, entre las 16:00 y 18:00, debido a la instalación de escenarios y vallados en la vía pública. Desde la organización, se recomienda planificar los desplazamientos y considerar posibles desvíos en los recorridos habituales.

