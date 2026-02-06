Después de las lluvias, suben las temperaturas en CABA y siguen las alertas en el norte del país

La máxima alcanzará los 31 grados el domingo.

Tras las lluvias que se registraron este jueves en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un fin de semana agradable pero con temperaturas altas.

Para este viernes, el organismo prevé una jornada entre parcialmente y algo nublada. Sin embargo, luego de una mínima de 18 grados, se espera que el termómetro alcance una máxima de 28° a lo largo de la tarde.

Mañana habrá un leve aumento de los valores térmicos: la mínima será de 19 grados por la mañana, llegando a los 30 grados en el punto más caluroso del día. No hay probabilidad de precipitaciones.

El domingo las temperaturas continuarán en ascenso. Se prevé una jornada despejada, con una mínima de 22 grados y una máxima de 31. Las probabilidades de lluvias también se mantendrán nulas.

La próxima semana comenzará con un lunes con valores térmicos similares a los del día anterior, aunque con mayor nubosidad. En tanto, el martes se registrará un nuevo repunte de la temperatura, que oscilará entre los 23 y 32 grados.

Al día siguiente se espera una jornada mayormente nublada, pero la más calurosa de la semana hasta el momento, con una mínima de 24 y una máxima de 32 grados. El jueves -último día incluido en el pronóstico del SMN- llegará un marcado descenso térmico, con temperaturas que se ubicarán entre los 22 y 27 grados.

(SMN)

En paralelo, este viernes rigen alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes al norte del país. Las provincias afectadas son Jujuy, Salta y Tucumán, en donde se esperan precipitaciones acompañadas por granizo, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los mayores acumulados se esperan en las provincias de Tucumán y Salta”, indicó el SMN al respecto.

Respecto de las sugerencias de seguridad, el organismo precisó que se recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, así como cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Además, el SMN indicó retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Este sábado, el alerta por tormentas se extenderá a la provincia de Santiago del Estero y a más localidades de Salta.

(Maximiliano Luna)

Cómo estará el tiempo para el fin de semana en el interior del país

El viernes, las precipitaciones se mantendrán activas en la porción central del país, con mayor incidencia en la provincia de Córdoba y en sectores de Santiago del Estero. En estos puntos, lluvias y tormentas de intensidad variable se distribuirán de manera heterogénea.

Por su parte, el centro de Santa Fe y Entre Ríos enfrentará un panorama más incierto, con precipitaciones muy irregulares. Allí, los eventos resultarán puntuales y acotados, con acumulados dispares según la localidad. Tal variabilidad responde a la naturaleza de los sistemas frontales que avanzan con limitada humedad disponible.

A medida que el frente frío avanzó hacia el norte argentino, perderá intensidad. Por esta razón, las lluvias previstas para el NEA y el NOA se presentan como fenómenos aislados, de carácter irregular y con baja cobertura espacial. Este comportamiento también se asocia a la disminución en la disponibilidad de humedad y a la dinámica propia de los frentes en proceso de disipación, indicó el Meteored.

Tras el pasaje del primer frente, la zona central del país experimentó una breve pausa térmica. Durante ese intervalo, las temperaturas se mantuvieron más moderadas y ofrecieron un respiro frente al calor extremo que había dominado buena parte del territorio nacional.

Sin embargo, esa tregua resultó transitoria. Entre el domingo y el lunes siguientes, un nuevo sistema frontal comenzó a avanzar sobre el centro del país, reactivando la probabilidad de lluvias y tormentas en extensas áreas productivas.

Este segundo frente reforzó la señal de cambio en la circulación atmosférica, aportando progresivamente más humedad y aumentando la frecuencia de eventos de precipitación. La mayor recurrencia de lluvias se convirtió en un aspecto fundamental para revertir el escenario seco que se venía observando en el centro y norte del país.

La modificación más significativa en las condiciones meteorológicas se proyecta para la semana próxima. Entre el martes y el jueves, los modelos anticipan una concentración más importante de lluvias y tormentas, especialmente sobre la zona central y el Litoral. Durante ese período, podrían registrarse acumulados destacados, lo que consolidaría la transición hacia un patrón más húmedo y dinámico.

La frecuencia de las precipitaciones responde a una circulación atmosférica más activa y a la persistencia de sistemas frontales que favorecen la inestabilidad. Si bien la precisión respecto a los montos y las áreas más afectadas se irá ajustando con el avance de los días.