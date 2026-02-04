Sociedad

Incendios en Chubut: viento leve y temperatura en descenso contribuyen al combate del fuego

Las precipitaciones del martes, al igual que las del lunes, no detuvieron el avance del fuego aunque si apaciguaron su poder destructor

Incendio en Chubut - Parque
Incendio en Chubut - Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una franja de la provincia de Chubut permanece bajo fuego aunque una ventana climática favorece las tareas de combate por tierra y aire. Viento suave y una temperatura moderada contribuirán al trabajo de los combatientes. El fuego arrasó con unas 47 mil hectáreas.

A casi un mes del comienzo del incendio en Puerto Patriada y a poco menos de dos del que afecta el Parque Nacional Los Alerces, los brigadistas siguen trabajado en la provincia de Chubut para intentar detener ambos incendios que en conjunto arrasaron con 47 mil hectáreas de vegetación.

Las precipitaciones del martes, al igual que las del lunes, no detuvieron el avance del fuego aunque si apaciguaron su poder destructor. La humedad también contribuyó.

De acuerdo con la información del Comando Unificado, durante la jornada de ayer se registró un acumulado promedio de alrededor de 5 milímetros de lluvia en la zona del parque. Si bien se trata de un volumen acotado, el aporte de humedad, combinado con temperaturas moderadas y valores de humedad mínima cercanos al 45%, genera un escenario algo más favorable para las tareas de contención, aunque sin descartar reactivaciones puntuales.

El viento en calma y la temperatura en descenso favorecieron el trabajo de los brigadistas, quienes esperan otras tres jornadas con características similares. Para el fin de semana se esperan valores térmicos elevados, nuevamente.

Incendio en Chubut - Parque
Incendio en Chubut - Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves se cumplen 30 días del inicio del incendio en Puerto Patriada y el próximo lunes dos meses del que comenzó en el Parque Nacional Los Alerces.

El gobierno de Chubut comenzó la reconstrucción de las viviendas que fueron arrasadas el 5 de enero pasado en inmediaciones de la villa turística donde comenzó el fuego que afecta jurisdicción provincial.

El mandatario provincial Ignacio Torres recorrió la zona afectada, donde se construyen las plateas para levantar las 70 viviendas que fueron devoradas por el fuego en las localidades de El Hoyo y Epuyén. En Cholila se construirán otras cuatro, aunque la presencia de fuego aún activo en las inmediaciones obligó a postergar la reconstrucción.

Es que las llamas avanzan en sentido contrario pero permanecen en la periferia de Cholila, localidad que semanas atrás quedó rodeada por ambas contingencias ígneas y los pobladores quedaron prácticamente aislados.

Los lugareños mantienen contacto visual con las columnas de humo desde sus casas y saben que un cambio en la dirección del viento podría tenerlos en vilo nuevamente.

De acuerdo a la información que aportaron los coordinadores de la contingencia ígnea, siguen siendo más de 550 los brigadistas que trabajan en ambos incendios, tanto en tareas de campo como en labores de logística y coordinación.

La superficie afectada supera las
La superficie afectada supera las 47 mil hectáreas entre ambos incendios

La superficie afectada supera las 47 mil hectáreas entre ambos incendios, con pérdidas de añosos ejemplares arbóreos autóctonos y vegetación achaparrada en sectores, e innumerables forestaciones de pinos.

La ventana climática permitió la operación de medios aéreos de forma condicional, los cuales realizaron descargas dentro del Parque Nacional como también en cercanías de Cholila.

Fuentes del gobierno de Chubut mencionaron que “el operativo de combate del fuego es inédito, con un número récord de brigadistas, vehículos en tierra y alrededor de 20 medios aéreos, que operan tanto en el incendio de Los Alerces como el que está en territorio provincial”.

Fueron optimistas en cuanto a las condiciones climáticas, que de mantenerse, facilitarían la tarea que los brigadistas realizan desde hace varias semanas, sin descanso.

