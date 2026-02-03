Incendios en Chubut: hubo más viento que lluvia y el panorama sigue siendo complejo

El clima complejiza la tarea de los brigadistas en Chubut

El operativo para hacer frente al voraz incendio que arrasa con bosques nativos e implantados en el norte de la provincia de Chubut es sostenido, más allá de los factores climáticos que alteran las condiciones del operativo, que nuclea a más de 550 brigadistas de distintos organismos.

La contracara a la expectativa por el anuncio de lluvias fue el viento, que durante toda la jornada tuvo más fuerza que la precipitación y mantuvo las condiciones complejas para el combate del fuego.

Los responsables del operativo son optimistas sobre las condiciones que anticipan los pronósticos para este martes, con un anuncio de lluvia que podría mantener el descenso de la temperatura. Sin embargo, los meteorológicos coinciden en que también se prevén fuertes ráfagas de viento.

Ese factor obstaculizó este lunes la operación de los 20 medios aéreos que están a disposición para realizar descargas de agua en la zona afectada.

“El viento de hasta 25 kilómetros y algunas lluvias es alentador para poder desplegar la estrategia en el terreno, pero las ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora echan por tierra el optimismo que tenemos”, indicaron a Infobae fuentes del Sistema Provincial de Incendios de Chubut.

El secretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan José Rivera, explicó que “la precipitación que se registró a última hora del lunes fue insuficiente, sobre todo por que se mantuvo el viento fuerte.

El descenso de la temperatura permite a los brigadistas ingresar a las zonas calientes. El domingo pasado la tarea fue compleja, debido a que las ráfagas obligaron a los brigadistas a replegarse e incluso las llamas obligaron la interrupción del tránsito en las rutas del lugar.

Son más de 550 los brigadistas que continúan trabajando tanto en el Parque Nacional Los Alerces como en territorio provincial. “Tenemos brigadistas de todo el país, coordinados con el sistema provincial de incendios y la Agencia Federal de Emergencias. Es un operativo descomunal, que tiene como objetivo detener el avance del fuego” aseguró el funcionario.

El viento tuvo más fuerza que la lluvia

Un dato alentador es que el incendio avanza a zonas despobladas, por lo que no hay bienes particulares en riesgo.

Ambos incendios arrasaron con más de 47 mil hectáreas de vegetación diversa. Destruyeron galpones y viviendas, vehículos y causaron pérdidas millonarias en sectores productivos.

“Perdí todo lo que tenía, los pocos animales que pastaban en el campo familiar de 2 hectáreas e incluso el vehículo con el que realizábamos trabajos en la zona”, aseguró Aníbal Huentecura, poblador de Cholila, quien decidió refugiarse en la vivienda de familiares que residen en Esquel “hasta que la situación se normalice”. “No tengo nada que hacer en el lugar, es todo desolación, tizne y carbón, restos de lo que hasta ahora era mi forma de vivir”, se lamentó.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que continúa activo el incendio en jurisdicción provincial en el sector Villa Lago Rivadavia, dentro del área de influencia del Parque Nacional Los Alerces.

El personal trabajó con equipos de agua y herramientas manuales, aprovechando que no se registraba propagación aérea, lo que facilitó las tareas de combate. En esa zona, brigadistas y bomberos voluntarios concentraron esfuerzos en la defensa de dos viviendas de la Eco Aldea, logrando evitar que fueran alcanzadas por el fuego.

En tanto, en la zona de Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand no se registraron reactivaciones, mientras que en el sector Villarino tampoco se reportaron focos de magnitud.

En el área del morro se construyeron líneas cortafuegos con herramientas manuales, desde la parte alta hacia la base, y se realizaron enfriamientos con autobombas de Bomberos Voluntarios de Esquel y un camión Unimog de particulares. Además, una cargadora trabajó en la apertura de fajas para rodear y contener puntos calientes.