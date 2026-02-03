Sociedad

Detectaron nuevos focos de incendios en las islas del Paraná y el humo volvió a verse desde Rosario

El domingo, también se habían registrado algunas columnas de humo. Todo esto coincidió con el Día Mundial de los Humedales

Guardar
Detectaron nuevos focos de incendio en las islas frente a Rosario (Videos: @AFE_Arg)

Una nueva serie de incendios en las islas entrerrianas fue detectada frente a Rosario en coincidencia con el Día Mundial de los Humedales, lo que evidencia la persistencia del fenómeno y el agravamiento del daño ambiental en la región del Delta del Paraná.

Si bien la columna de humo generada por los focos este lunes fue visible desde la costanera norte rosarina, la incidencia directa sobre la ciudad se vio atenuada por la dirección del viento, lo que limitó la percepción del olor y las molestias entre los vecinos.

Según informó el medio Rosario3, los vecinos entrevistados coincidieron en que el humo no generó molestias perceptibles esa tarde. Solo una residente manifestó haber detectado “un poco” de olor, mientras que otra mencionó: “Vine ayer y vi el humo también”.

Una serie de incendios en
Una serie de incendios en las islas entrerrianas frente a Rosario agrava el daño ambiental en el Delta del Paraná

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) había realizado el domingo sobrevuelos preventivos con un avión observador, logrando ubicar dos columnas de humo: una a 15 kilómetros al este de Granadero Baigorria y otra sobre la ruta Rosario-Victoria.

“En una se observó que el entorno está rodeado de arroyos, lagunas y bañados. La actividad de fuego es baja y discontinua; sobre la ruta, trabaja personal de Entre Ríos para extinguir un incendio sobre la banquina”, destacaron desde la institución.

Durante sobrevuelos preventivos, la Agencia
Durante sobrevuelos preventivos, la Agencia Federal de Emergencias localizó nuevas columnas de humo cerca de Granadero Baigorria y sobre la ruta Rosario-Victoria

Durante 2025, el área del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas DP) experimentó 2.295 focos de calor identificados entre enero y noviembre, según el informe mensual de noviembre del Museo de Ciencias Naturales «Antonio Scasso» de San Nicolás.

Esta cifra representa un aumento del 75 % frente a los 1.310 focos detectados en igual período de 2024, y supuso la quema de 32.273 hectáreas, el 1,4 % del territorio monitoreado por Piecas DP. A pesar del incremento, el número aún se encuentra lejos de los máximos observados durante etapas críticas previas, en las que se registraron incendios masivos.

Aunque la actividad ígnea del último período representa un repunta respecto al año anterior, sigue mucho más baja que los valores récord registrados durante la crisis ambiental de 2020, cuando se reportaron 39.663 focos de calor.

En 2021 la cifra descendió a 14.792, todavía por encima del promedio de 1.887 anual registrado entre 2012 y 2019. El repunte de 2022 llevó la estadística a 25.987, mientras que en 2023 se informaron 10.843 focos.

Entre 2020 y 2022, cuando confluyeron la sequía y una inédita bajante del río Paraná, se quemaron al menos 8.537 kilómetros cuadrados (853.700 hectáreas) sobre un total estimado de 2,3 millones de hectáreas del Delta, una superficie equivalente a 42 veces la ciudad de Buenos Aires.

Incendios en la Patagonia: llegan las lluvias a Chubut y Neuquén, pero el viento genera preocupación

Las lluvias llegaron a la Patagonia, donde los incendios forestales persisten en Chubut, Neuquén y Río Negro, aportando un alivio parcial mientras la intensidad del viento mantiene la preocupación de las autoridades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La emergencia, que afecta a más de 45.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces según la Administración de Parques Nacionales (APN), se agrava por las condiciones meteorológicas adversas, con ráfagas superiores a 78 km/h y temperaturas que descienden a 7°C en zonas como Cholila, Epuyén y Lago Puelo, lo que obliga a una continua adaptación del operativo de brigadistas. La presencia de lluvias y el descenso térmico mejoran la humedad del terreno y dificultan la propagación, aunque el viento puede reactivar llamas y causar caídas de ramas.

De acuerdo con el parte climático del SMN, en el sur de Chubut se esperan lluvias hasta el miércoles, cuando se pronostican precipitaciones de hasta el 70% y temperaturas entre los 12°C y 7°C. Las máximas llegaron a 20°C este lunes en Cholila, con vientos de 32 a 50 km/h y ráfagas cercanas a 78 km/h; condiciones similares se extienden a Epuyén y Lago Puelo.

En Neuquén y Río Negro, especialmente en el área del Parque Nacional Nahuel Huapi, los focos activos coinciden con lluvias intensas y alertas por temperaturas extremas —amarilla por vientos fuertes y roja por calor—. El pronóstico hasta el domingo indica máximas de 21°C, mínimas de 11°C y ráfagas que alcanzan los 87 km/h del oeste y suroeste.

Sin emabrgo, otra provincia también se vio afecatada por los incendios: Santa Cruz, lo que llevó al Gobierno naiconal a declarar la Emergencia Ígnea, tal como sucedió con las otras jurisdicciones. Esto se debe a que, desde el martes, el fuego avanza con tres frentes cerca de Puerto San Julián y amenaza zonas estratégicas como El Rincón y la Reserva Península de San Julián. El principal foco se posicionó a 20 kilómetros al sur de la ciudad y menos de 4.000 metros de viviendas rurales, con otros dos frentes detectados a 200 y 700 metros, lo que obstaculiza el despliegue de los equipos de emergencia.

En los puntos más críticos, el combate contra el fuego moviliza actualmente a 426 brigadistas, con el apoyo de 20 medios aéreos en toda la región, organizados entre la AFE, el Ministerio de Seguridad, la provincia de Chubut y la APN. Los monitoreos ininterrumpidos buscan reducir riesgos para el personal y visitantes, además de preservar la diversidad ecológica en parques como Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín.

Temas Relacionados

Incendios en Delta del ParanáRosarioAgencia Federal de EmergenciasFocos de CalorQuema de HumedalesEntre RíosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Rige una alerta roja por calor extremo en tres provincias: qué pasará con la temperatura en el AMBA

Los valores térmicos se ubicarán entre 32 y 34 grados desde hoy. Cinco provincias se encuentran bajo advertencia por tormentas, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se esperan lluvias recién el jueves

Rige una alerta roja por

La familia del matrimonio que murió en Córdoba habló sobre el choque fatal: “Una atrocidad”

Erika Casas y Manuel Díaz fueron embestidos por una camioneta conducida por un hombre de 28 años. Las autoridades aguardan los resultados de los estudios toxicológicos

La familia del matrimonio que

Un hombre ingresó por el techo a la casa de su ex novia y la atacó con un machete frente a su hija

El hecho de violencia familiar ocurrió en la localidad de Urundel en la provincia de Salta. El agresor está detenido

Un hombre ingresó por el

Incautaron más de 10 kilos de marihuana tras una persecución en Misiones

Los agentes de la Policía divisaron una moto que circulaba a gran velocidad. Los individuos arrojaron la droga y escaparon

Incautaron más de 10 kilos

Condenaron a un hombre de 73 años por abuso sexual contra una menor en Salta

Los aberrantes hechos sucedieron en la localidad de Apolinario Saravia. El abusador reconoció su responsabilidad

Condenaron a un hombre de
DEPORTES
Federico Gómez: cómo se dio

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

“Y va el tercero”: la emoción del Pity Martínez tras marcarle a Racing su primer gol en Tigre

La importante oferta por Exequiel Zeballos que rechazó Boca Juniors

TELESHOW
Quién fue eliminado en MasterChef

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones energéticas en Kiev: al menos 1.100 edificios no tienen calefacción

En medio de las advertencias de Trump, el régimen de Irán ordenó entablar negociaciones nucleares “equitativas” con Estados Unidos

El régimen cubano confirmó que hubo un “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, pero aclaró que “no existe un diálogo”

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel