Detectaron nuevos focos de incendios en las islas del Paraná y el humo volvió a verse desde Rosario

Detectaron nuevos focos de incendio en las islas frente a Rosario (Videos: @AFE_Arg)

Una nueva serie de incendios en las islas entrerrianas fue detectada frente a Rosario en coincidencia con el Día Mundial de los Humedales, lo que evidencia la persistencia del fenómeno y el agravamiento del daño ambiental en la región del Delta del Paraná.

Si bien la columna de humo generada por los focos este lunes fue visible desde la costanera norte rosarina, la incidencia directa sobre la ciudad se vio atenuada por la dirección del viento, lo que limitó la percepción del olor y las molestias entre los vecinos.

Según informó el medio Rosario3, los vecinos entrevistados coincidieron en que el humo no generó molestias perceptibles esa tarde. Solo una residente manifestó haber detectado “un poco” de olor, mientras que otra mencionó: “Vine ayer y vi el humo también”.

Una serie de incendios en las islas entrerrianas frente a Rosario agrava el daño ambiental en el Delta del Paraná

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) había realizado el domingo sobrevuelos preventivos con un avión observador, logrando ubicar dos columnas de humo: una a 15 kilómetros al este de Granadero Baigorria y otra sobre la ruta Rosario-Victoria.

“En una se observó que el entorno está rodeado de arroyos, lagunas y bañados. La actividad de fuego es baja y discontinua; sobre la ruta, trabaja personal de Entre Ríos para extinguir un incendio sobre la banquina”, destacaron desde la institución.

Durante sobrevuelos preventivos, la Agencia Federal de Emergencias localizó nuevas columnas de humo cerca de Granadero Baigorria y sobre la ruta Rosario-Victoria

Durante 2025, el área del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas DP) experimentó 2.295 focos de calor identificados entre enero y noviembre, según el informe mensual de noviembre del Museo de Ciencias Naturales «Antonio Scasso» de San Nicolás.

Esta cifra representa un aumento del 75 % frente a los 1.310 focos detectados en igual período de 2024, y supuso la quema de 32.273 hectáreas, el 1,4 % del territorio monitoreado por Piecas DP. A pesar del incremento, el número aún se encuentra lejos de los máximos observados durante etapas críticas previas, en las que se registraron incendios masivos.

Aunque la actividad ígnea del último período representa un repunta respecto al año anterior, sigue mucho más baja que los valores récord registrados durante la crisis ambiental de 2020, cuando se reportaron 39.663 focos de calor.

En 2021 la cifra descendió a 14.792, todavía por encima del promedio de 1.887 anual registrado entre 2012 y 2019. El repunte de 2022 llevó la estadística a 25.987, mientras que en 2023 se informaron 10.843 focos.

Entre 2020 y 2022, cuando confluyeron la sequía y una inédita bajante del río Paraná, se quemaron al menos 8.537 kilómetros cuadrados (853.700 hectáreas) sobre un total estimado de 2,3 millones de hectáreas del Delta, una superficie equivalente a 42 veces la ciudad de Buenos Aires.

Incendios en la Patagonia: llegan las lluvias a Chubut y Neuquén, pero el viento genera preocupación

Las lluvias llegaron a la Patagonia, donde los incendios forestales persisten en Chubut, Neuquén y Río Negro, aportando un alivio parcial mientras la intensidad del viento mantiene la preocupación de las autoridades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La emergencia, que afecta a más de 45.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces según la Administración de Parques Nacionales (APN), se agrava por las condiciones meteorológicas adversas, con ráfagas superiores a 78 km/h y temperaturas que descienden a 7°C en zonas como Cholila, Epuyén y Lago Puelo, lo que obliga a una continua adaptación del operativo de brigadistas. La presencia de lluvias y el descenso térmico mejoran la humedad del terreno y dificultan la propagación, aunque el viento puede reactivar llamas y causar caídas de ramas.

De acuerdo con el parte climático del SMN, en el sur de Chubut se esperan lluvias hasta el miércoles, cuando se pronostican precipitaciones de hasta el 70% y temperaturas entre los 12°C y 7°C. Las máximas llegaron a 20°C este lunes en Cholila, con vientos de 32 a 50 km/h y ráfagas cercanas a 78 km/h; condiciones similares se extienden a Epuyén y Lago Puelo.

En Neuquén y Río Negro, especialmente en el área del Parque Nacional Nahuel Huapi, los focos activos coinciden con lluvias intensas y alertas por temperaturas extremas —amarilla por vientos fuertes y roja por calor—. El pronóstico hasta el domingo indica máximas de 21°C, mínimas de 11°C y ráfagas que alcanzan los 87 km/h del oeste y suroeste.

Sin emabrgo, otra provincia también se vio afecatada por los incendios: Santa Cruz, lo que llevó al Gobierno naiconal a declarar la Emergencia Ígnea, tal como sucedió con las otras jurisdicciones. Esto se debe a que, desde el martes, el fuego avanza con tres frentes cerca de Puerto San Julián y amenaza zonas estratégicas como El Rincón y la Reserva Península de San Julián. El principal foco se posicionó a 20 kilómetros al sur de la ciudad y menos de 4.000 metros de viviendas rurales, con otros dos frentes detectados a 200 y 700 metros, lo que obstaculiza el despliegue de los equipos de emergencia.

En los puntos más críticos, el combate contra el fuego moviliza actualmente a 426 brigadistas, con el apoyo de 20 medios aéreos en toda la región, organizados entre la AFE, el Ministerio de Seguridad, la provincia de Chubut y la APN. Los monitoreos ininterrumpidos buscan reducir riesgos para el personal y visitantes, además de preservar la diversidad ecológica en parques como Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín.