Sociedad

Boeing y la Universidad Ben Gurión sellaron una histórica alianza por la seguridad aeronáutica y aeroespacial

El convenio prevé una inversión plurianual para investigación académica que habilita la protección de sistemas de aviación y espacio, con énfasis en América Latina

Brendan Nelson, presidente de Boeing
Brendan Nelson, presidente de Boeing Global, y Daniel Chamovitz, presidente de la Universidad Ben-Gurion del Negev estrechan sus manos, simbolizando una nueva colaboración

La Universidad Ben-Gurión del Néguev firmó una alianza estratégica con Boeing que la convierte en un nuevo referente mundial en ciberseguridad aeronáutica y consolida su peso académico y su proyección fuera de Israel, con un foco especial en América Latina. El acuerdo histórico incluye la creación de un centro de investigación pionero, impulsado por ambas entidades, y está respaldado por un financiamiento plurianual de cinco años que supera los 10 millones de dólares. Esta inversión busca brindar respuestas a los riesgos cada vez más complejos que afrontan los sistemas de aviación y espacio ante su creciente digitalización, automatización y conexión global.

La decisión de ubicar este polo de excelencia en ciberseguridad aeronáutica dentro del campus de Beersheba responde al posicionamiento, creciente en los últimos años, de la Universidad Ben-Gurión en el campo de la innovación tecnológica. El nuevo centro reunirá a investigadores israelíes, estudiantes de posgrado y especialistas de Boeing, quienes trabajarán en el desarrollo de arquitecturas de seguridad avanzada, comunicaciones protegidas y plataformas resilientes para entornos aeronáuticos y ciberfísicos. El foco estará puesto en desafíos de nueva generación, como los sistemas autónomos y la protección integral frente a ataques cibernéticos de alta sofisticación.

La iniciativa recibió una valoración especial por parte de la dirección de Boeing, que remarcó su importancia para el futuro de la aviación y del espacio. Desde la empresa sostuvieron: “La seguridad cibernética es un componente crítico para el futuro de la aviación y del espacio. Esta alianza con la Universidad Ben-Gurión nos permite avanzar en soluciones innovadoras junto a uno de los centros académicos más avanzados del mundo en esta materia”.

Beersheba se consolida como polo
Beersheba se consolida como polo de excelencia tecnológica gracias a la ubicación del nuevo centro de innovación en el campus de la Universidad Ben-Gurión

A nivel institucional, la Universidad Ben-Gurión consideró este convenio como un reconocimiento a su liderazgo científico y su capacidad de vinculación con la industria global. Además de potenciar la investigación en fronteras tecnológicas, la alianza permitirá formar recursos humanos altamente calificados y proyectar al Néguev como un polo tecnológico relevante en el mapa internacional.

Como parte de esta apertura, la universidad estrecha también sus lazos con la República Argentina. Según la agenda institucional, en las próximas semanas el vicepresidente Jeff Kaye asistirá a varias reuniones clave con los representantes de Amigos de la Universidad Ben-Gurión en Argentina. Participarán la presidenta NavaRuben Zadeh, el vicepresidente Ariel Cohen Sabban y otros miembros de la mesa directiva que representan a la universidad en el país. El objetivo es profundizar la cooperación académica, favorecer proyectos conjuntos y robustecer la relación con la comunidad argentina.

La Universidad Ben-Gurión del Néguev
La Universidad Ben-Gurión del Néguev firmó una alianza estratégica con Boeing para liderar la ciberseguridad aeronáutica a nivel mundial desde Israel

Jeff Kaye subrayó el valor estratégico de este acercamiento: “Argentina es un socio estratégico con un enorme potencial en ciencia, educación e innovación, y nuestro objetivo es profundizar una relación de largo plazo que beneficie a ambas sociedades.” Las actividades previstas refuerzan una agenda orientada a ampliar el intercambio académico, impulsar investigación colaborativa y consolidar los lazos entre la universidad y las instituciones educativas en Argentina.

Con la inauguración del centro, la Universidad Ben-Gurión del Néguev afirma su apuesta por un modelo que une investigación avanzada, alianzas con líderes globales de la industria y una proyección internacional sostenida, con impacto directo en la sociedad civil.

La Universidad Ben-Gurión del Néguev se posiciona como una de las principales referencias en investigación en Israel y el mundo, destacándose por su énfasis en innovación y desarrollo sostenible.

Con una comunidad estudiantil de unos 20.000 estudiantes y representantes de más de 70 países, la institución recibe alumnos de todo el planeta en su campus central de Beersheba, así como en sus sedes en Sede Boqer y Eilat. Fundada en 1969 y nombrada en honor a David Ben-Gurión, la universidad lleva su legado en el impulso académico y tecnológico de la región.

