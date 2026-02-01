Video: quisieron robarles una bicicleta mientras jugaban al fútbol, frenaron el partido y lo detuvieron

Quiso robar una bicicleta, suspendieron el partido de fútbol y lo atraparon

“Estás solo, tranquilo”, gritó un jugador, luego de pasar la pelota a uno de sus delanteros, en una cancha de Rosario. Este, sin marca encima, la bajó con el pecho y le pegó de volea, en lo que parecería ser una definición de antología para el fútbol amateur o digno de un cuento de Osvaldo Soriano. Sin embargo, del otro lado del alambrado sucedió otro hecho, que quedó grabado y empañó el grito: un joven intentó robar una bicicleta.

El acusado estaba sentado, mirando el partido. Hasta que en un momento, se paró y tomó una bicicleta que estaba apoyada contra el alambrado que delimita la cancha. El defensor que debía ocuparse del goleador, directamente se desentendió del partido, corrió hacia la puerta de salida y marcó al ladrón: “Te vi, hijo de puta, antes de entrar. Vení, llamá a la cana”, le gritó a un compañero. E inmediatamente lo golpeó en la cara para evitar que se llevara el vehículo.

Con el partido frenado, varios salieron del terreno de juego y empujaron al acusado hacia adentro de la cancha, para impedir que se escape. “Quedate adentro, vos no salís de acá, hijo de puta”, indicó el autor del gol, previo a empujar al ladrón señalado hacia la cancha.

“Yo no quise robar nada”, espetó el acusado. “Te vi”, le respondió el defensor. La violencia escaló, luego de que varios de los jugadores presentes comenzaran a pegarle. “Sentate ahí, sentate o te rompo la cabeza”, le gritó otro, en dirección al arco, para que esperara el arribo de la policía. Al llegar tres agentes, uno de los uniformados le pidió al acusado que se calme.

“No me la estaba llevando, la estaba corriendo”, se defendió el acusado y denunció los golpes recibidos. Finalmente, la policía le colocó las esposas y se lo llevaron detenido. La bicicleta quedó a salvo, pero la pelota ya se había manchado.

Más violencia en el fútbol amateur

A comienzos de este año, se registró un incidente ocurrido durante un partido de fútbol amateur en la zona oeste de Neuquén. El hecho se viralizó luego de la difusión de un video en redes sociales. Hasta el momento, no se presentó una denuncia formal contra el árbitro involucrado.

El episodio sucedió en una cancha de Villa Ceferino, en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Ruca Choroy, durante un encuentro entre los equipos La Cuadra y La Jarrita. El conflicto comenzó tras la sanción de un penal.

El acusado aseguró que el agredido no era un jugador, sino un hincha que lo habría amenazado durante todo el partido

Según la reconstrucción del medio LM Neuquén, el árbitro solicitó repetir la ejecución del penal después de que el arquero atajara el primer remate. El segundo disparo terminó en gol y generó tensión entre los asistentes. Varios hinchas ingresaron al campo para reclamar por la decisión.

Las imágenes muestran que luego del penal se produjo una discusión que derivó en una pelea generalizada, con empujones y golpes dentro del campo de juego. Tras la conversión, jugadores y allegados ingresaron a la cancha para celebrar. En ese contexto, las cámaras registraron el momento en que el árbitro golpeó a una persona, lo que incrementó la tensión y provocó una reacción colectiva.

El árbitro implicado difundió su versión a través de las redes sociales de su pareja. Allí sostuvo: “Era un hincha que me estuvo insultando todo el partido y me decía ‘te voy a cagar a piñas cuando termine’. Me iba a pegar si yo no le pegaba. Averigüen bien antes de hablar, no era jugador y no estaba con ropa de jugador”.

Otra versión señala que el conflicto se originó porque el árbitro anuló el primer disparo, que había sido atajado, y ordenó repetir el penal, lo que permitió el gol en el segundo intento y avivó el clima de hostilidad.