Un peón rural de 22 años se cayó del caballo, se fracturó el cráneo y murió tras dos días internado en Chubut: la triste despedida de la abuela

La tarde del último miércoles, la tranquilidad de la Estancia La Nevada, ubicada sobre la Ruta Provincial 37 en la zona rural de Rada Tilly, dentro de la provincia de Chubut, se vio interrumpida por un accidente que terminó de manera fatal. Un joven trabajador rural sufrió una caída de caballo que resultó en una fractura de cráneo y desencadenó un operativo de emergencia médica en el establecimiento.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 17 horas, cuando personal de seguridad privada alertó a las autoridades sobre el accidente.

De acuerdo con la información del medio local ADN Sur, al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con un compañero del joven, quien relató que su colega había perdido el conocimiento tras caer del animal.

La situación requirió la intervención inmediata de una ambulancia, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el sitio antes de trasladar al paciente al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para una evaluación más exhaustiva.

El joven, identificado como Axel Adrián Chicui, de 22 años, permaneció internado en estado crítico en el centro de salud comodorense. El diagnóstico médico confirmó una fractura de cráneo, una lesión que evidenciaba la gravedad del accidente y mantenía en vilo a la comunidad, que siguió de cerca la evolución del paciente.

ADN Sur detalló que la familia de la víctima, oriunda de Comodoro Rivadavia, atravesaba horas de angustia mientras aguardaba novedades respecto a su estado.

Durante los días posteriores al accidente, la familia y allegados recurrieron a las redes sociales para pedir cadenas de oración y apoyo.

La noticia del fallecimiento se confirmó en las primeras horas de este viernes. El impacto del deceso generó una oleada de mensajes en las redes sociales, donde amigos, colegas del ámbito rural y grupos de jineteada expresaron su pesar.

“Paren los relojes, que se detenga el mundo. Mi bebé, mi nieto, se fue. Se durmió. Darás vida. Se apagó mi sol”, publicó Mónica, abuela del joven. La mujer, dueña de un emprendimiento textil en la ciudad, relató: “Mi paisano, mi Tati. No tengo consuelo, mi vida. Parte de mi corazón se fue con vos”.

“Mi campero, mi paisano. No voy a olvidarte jamás, mi corazón. Voy a mantener vivo tu recuerdo. Mi ángel. Dios, ¿cómo se vive con este dolor?”, cerró.

“Triste noticia recibimos. Se nos fue el paisano. Te recordaremos siempre. Que en paz descanses. Abrazamos y acompañamos a la familia y amigos en esta pérdida”, manifestaron desde “Jineteando Comodoro”, un grupo relacionado con actividad de jineteadas.

En medio del dolor, la familia de Axel Adrián Chicui tomó una decisión cargada de solidaridad: autorizó la donación de sus órganos, según consignó ADN Sur, un gesto que permitirá mejorar la calidad de vida de otras personas.

Una joven de 21 murió tras estar días internada luego de chocar contra un caballo

En Chaco, la muerte de Malena Luz Romero, de 21 años, tras chocar su moto contra un caballo, generó conmoción y debate sobre animales sueltos

El fallecimiento de Malena Luz Romero, una joven de 21 años oriunda de la ciudad de Quitilipi, en la provincia de Chaco, generó conmoción y malestar entre los habitantes chaqueños. El accidente fatal, provocado por el choque de la víctima contra un caballo, reavivó las exigencias de la comunidad para que se refuercen los controles y la responsabilidad por la presencia de animales sueltos en la vía pública, un reclamo persistente en la provincia.

De acuerdo con medios locales como Diario Norte y Diario Chaco, la joven murió tras varios días en estado crítico, después de haber colisionado en motocicleta con un caballo en las calles del barrio 20 Viviendas.

El siniestro ocurrió el pasado 7 de enero, durante la siesta, cerca de la calle Jujuy, dentro del mencionado barrio de Quitilipi. Según Diario Norte, cuando los agentes policiales llegaron al sitio del accidente, ni la moto ni el animal seguían allí.

A raíz del impacto, Romero resultó con politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital local y luego al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para recibir asistencia de mayor complejidad.

Posteriormente, la División Unidad de Seguridad Hospitalaria y Policía Sanitaria Interior informó que la joven fue derivada al Hospital Perrando de Resistencia debido al deterioro de su salud.

El 8 de enero, los médicos diagnosticaron muerte cerebral y al siguiente día se confirmó oficialmente su fallecimiento, según consignó Diario Chaco.

Un comerciante, citado por Diario Norte, afirmó: “Este trágico evento no es un caso aislado, es un síntoma de un problema más profundo que afecta a nuestra comunidad: falta de control, falta de responsabilidad y falta de empatía. Los dueños de estos caballos, que deberían ser los primeros en velar por su seguridad y la de los demás, parecen no darse cuenta del peligro que representan. Las autoridades, que deberían tomar medidas para prevenir estos accidentes, parecen no estar haciendo lo suficiente”.