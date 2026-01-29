Volvió a deslizarse el suelo en el Cerro Hermitte de Comodoro Rivadavia y afectó más casas

Equipos técnicos monitorean la zona afectada por los desmoronamientos en el cerro Hermitte

Un nuevo deslizamiento en el cerro Hermitte durante la noche del miércoles provocó el desmoronamiento de al menos cuatro viviendas en la calle Cerro Escondido, en el barrio Sismográfica, y fue percibido como una explosión por los vecinos. Esto derivó en una serie de medidas extraordinarias, restricciones de ingreso y el inicio de un monitoreo permanente en la zona. La inestabilidad en el terreno y la amenaza de lluvias para los próximos días agregan tensión a la situación, mientras autoridades y vecinos buscan alternativas técnicas para proteger el sector y evitar daños mayores.

La magnitud del movimiento en el cerro Hermitte llevó a las autoridades locales a prohibir el acceso de personas en las inmediaciones afectadas. Según informó el medio local Diario Jornada, la reacción fue inmediata tras constatarse la caída de varias estructuras residenciales y la persistencia de movimientos en el área.

Desde ese momento, equipos de emergencia y especialistas vigilan la evolución del terreno, atentos a cualquier señal que pueda anticipar nuevos desprendimientos.

En paralelo, la previsión meteorológica alimenta la inquietud entre los habitantes de Comodoro Rivadavia. Se espera que a partir del lunes y durante toda la semana siguiente se registren lluvias intensas sobre la ciudad. Este dato mantiene en vilo a quienes residen en el entorno del cerro, ya que el agua podría agravar la situación de inestabilidad en el suelo y complicar tanto las tareas de rescate como las de contención.

El barrio Sismográfica permanece con acceso restringido tras el colapso de varias viviendas

La reacción institucional no tardó en llegar. El concejal Marcos Panquilto explicó a ADN Sur que, si bien hasta el momento “no se rajó ninguna casa”, la preocupación de los vecinos crece y existe una demanda de acciones concretas para “ver si se puede salvar el barrio, o mejor dicho, salvar las casas”.

En una reunión reciente, participaron dos ingenieros convocados por el Concejo Deliberante, quienes expusieron la necesidad de un abordaje técnico y planificado, enfocado en trabajos de movimiento de suelo y en la intervención de personal especializado.

El propio Panquilto subrayó que la resolución de la crisis excede lo político: “Esto ya es una decisión del intendente y su equipo. Nosotros somos garantes de llevar el diálogo adelante y generar los encuentros necesarios”.

En ese marco, se confirmó la realización de una reunión entre el intendente, el conjunto de los concejales y vecinos del barrio Médanos, programada para el viernes, a fin de evaluar alternativas y consensuar posibles soluciones de fondo.

Ingenieros y funcionarios municipales analizan alternativas para contener los daños en el cerro

El impacto de lo que denominaron como un explosión y los movimientos en el cerro repercutió también en la infraestructura de la ciudad. Según relató el concejal, “un canal evacuador que pasaba por Santa Lucía se tapó por completo”. Las autoridades municipales pusieron en marcha equipos para reabrir el canal y restablecer la circulación de agua, una medida clave frente a la inminencia de las lluvias. El barrio Médanos, otro sector afectado, está rodeado de canales evacuadores que, tras el arrastre de material desde el cerro, requieren tareas de limpieza y mantenimiento urgentes.

En cuanto al costo de las obras necesarias, las autoridades mantienen cautela. Panquilto evitó dar cifras y anticipó que cualquier estimación dependerá de los resultados de los estudios técnicos que se realicen en los próximos días. “Nadie se animaría a tocar un cerro donde hay muchas casas sin un estudio serio y un equipo técnico capacitado”, remarcó el concejal.

La complejidad técnica de la situación llevó a plantear la necesidad de sumar recursos humanos con experiencia. El concejal propuso que YPF, la empresa estatal, aporte ingenieros y especialistas, considerando la larga relación de la compañía con la ciudad: “Hoy necesitamos ingenieros. YPF es una empresa del Estado que tiene ese recurso humano, y creemos que debería estar a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta todo lo que Comodoro le dio a la provincia y al país”.

El escenario en el cerro Hermitte y sus alrededores se mantiene bajo observación continua, con la prioridad puesta en preservar la seguridad de los habitantes y definir, con base en criterios técnicos, los pasos a seguir para proteger al barrio Médanos y las viviendas en riesgo.