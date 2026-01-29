Misterio en Córdoba: un hombre de 64 años que estaba de vacaciones murió mientras navegaba en kayak

El operativo a orillas del Embalse Los Molinos (Prensa Policía Departamental de Santa María, Córdoba)

La aparición de un turista sin vida sobre un kayak en las orillas del Lago Los Molinos generó inquietud en la provincia de Córdoba, donde las autoridades investigan las circunstancias que rodearon a este hecho.

La tragedia se conoció ayer, miércoles, alrededor de las 19 horas, cuando personal de emergencia acudió al embalse tras la alerta de un vecino que bordeaba la orilla del lago y encontró a la víctima en el kayak.

El embalse Los Molinos, el lugar en donde hallaron el cuerpo del kayakista (Facebook Córdoba Turismo)

“El hombre creía que esta persona estaba durmiendo, volvió al rato y la encontró en la misma posición, al constatar que no se movía alertó a las autoridades de la zona”, afirmaron a Infobae desde la Departamental de Santa María, una localidad turística ubicada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

El operativo en el lugar, que contó con la coordinación de efectivos de la comisaría local, agentes de Seguridad Náutica, integrantes del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), personal de la Guardia Local y el servicio de emergencias médicas, incluyó el resguardo del sector costero donde fue hallada la embarcación.

La ubicación del Embalse Los Molinos, a unos 70 kilómetros de Córdoba capital (Google Maps)

Según las autoridades, la identidad del fallecido es Gustavo Daniel Argarañaz, de 64 años, procedente de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, quien se encontraba disfrutando unos días de descanso en soledad y alojado en un complejo de cabañas cercano al lago.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo

Según lo reportado por los medios locales, el cadáver del hombre fue encontrado sobre el kayak, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía y el resguardo de la zona para facilitar la labor pericial. “Los especialistas le hicieron RCP, sin resultados, mientras que Policía Judicial recuperó el cuerpo en el lugar”, afirmaron desde la departamental policial.

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia, a cargo del dr. Diego Fernández, tramita la causa que se caratuló inicialmente como muerte de etiología dudosa y evalúa si la víctima falleció por circunstancias naturales, como una descompensación, o si existió algún factor externo que desencadenó el desenlace mientras navegaba.

La Justicia cordobesa caratuló inicialmente el caso como muerte de etiología dudosa

Los próximos pasos de la investigación se centran en el análisis de los resultados de la autopsia para confirmar con precisión las causas del fallecimiento. Mientras tanto, los investigadores continúan sumando testimonios y analizando las pertenencias del visitante para reconstruir de manera pormenorizada sus actividades y desplazamientos antes del hallazgo.

Se arrojó al río a nadar con su hijo y murió ahogado

Un hombre de 50 años murió ahogado el jueves pasado, en el río Anisacate, en el límite entre Villa La Bolsa y Anisacate, provincia de Córdoba, después de ingresar al agua junto a su hijo de 11 años. Según informó La Voz del Interior, la víctima, oriunda de la ciudad de Córdoba capital, había acudido al balneario acompañado por su esposa y el menor en una jornada familiar.

El hecho ocurrió durante la hora de la siesta en la zona de piletones del río, donde la profundidad oscila entre dos y dos metros y medio.

Testigos relataron que el hombre dejó de salir a la superficie, lo que provocó una reacción inmediata entre los presentes. El guardavidas del lugar, voluntarios y miembros de la Guardia Urbana lograron extraerlo del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 45 minutos.

Pese a los esfuerzos, el equipo médico no consiguió restablecer los signos vitales de la víctima.

La Fiscalía de Instrucción 1 de Alta Gracia, encabezada por Luciana Sosa, inició una investigación para esclarecer las causas del deceso y espera los resultados de la autopsia. Se evalúa si el hombre tenía antecedentes de salud que hayan influido en el desenlace.

La intendente de Anisacate, Natalia Contini, comunicó que se activó un protocolo de contención para asistir emocionalmente a la familia, especialmente al menor, testigo del hecho.