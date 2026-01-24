Sociedad

Jorge “Corcho” Rodríguez expuso por primera vez sus cuadros y los subastó para ayudar a un centro cultural de Montevideo

Las obras están inspiradas en el candome uruguayo. El dinero recaudado irá para “El Power”, un espacio que contiene niños pobres y les enseña a fabricar tambores, creado por el legendario Fernando “Lobo” Núñez

Guardar
Jorge Rodríguez junto a Jorge
Jorge Rodríguez junto a Jorge Brito en la muestra "On the Road", donde el empresario presentó por primera vez su producción artística

Conocido su gusto por el rock, Jorge “Corcho” Rodríguez tiene también un vínculo con las artes plásticas y lo exhibió por primera vez para una acción benéfica. El empresario presentó la muestra “On the Road” en Uruguay, armó una subasta y con lo recaudado ayudó al centro cultural El Power, de Montevideo.

La serie exhibida por Rodríguez está inspirada en el candombe, mucho más que un género musical, una pieza de la identidad afro del Uruguay, especialmente de la capital del país.

Rubén Rada y Jorge Rodríguez
Rubén Rada y Jorge Rodríguez

Lo recaudado por la venta de los lienzos -coloridos, rítmicos y bellos- fue donado al centro cultural que montó una leyenda del candombe montevideano, Fernando “Lobo” Núñez, quien fundó “El Power” en 1984 como taller de tambores y espacio de contención para los niños pobres especialmente de su barrio, el mítico Barrio Sur, corazón del ritmo de la ciudad.

Núñez, que tocó en Opa y con los hermanos Fattorusso, y quien en 2016 recibió en su casa, durante su cumpleaños, la visita del rolling stone Mick Jagger, colabora también con personas privadas de su libertad, a quienes les enseña el oficio de fabricar tambores que luego dona para escuelas rurales de Uruguay.

Rodríguez junto a "Lobo" Núñez,
Rodríguez junto a "Lobo" Núñez, leyenda del candombe y del Barrio Sur de Montevideo

El evento se dio el último jueves en su estancia Yellow Rose de La Barra de Maldonado en Punta del Este. Rodríguez organizó una velada con el propio “Lobo” Núñez y con otro músico legendario de la República Oriental, Rubén Rada, quienes brindaron un concierto de candombe. En ese contexto, se subastaron las obras pictóricas.

“Decidí pintar una serie de cuadros inspirados en el candombe, hablé con Rubén Rada, quien con generosidad me ayudó a profundizar en el tema. Cuando le dije que quería vender mis cuadros y todo lo producido por la venta dárselo al Centro Cultural de Barrio Sur de Montevideo, Rubén me dijo: ¡hablá con el Lobo! El Lobo es Fernando Núñez, máximo exponente del candombe uruguayo, tremendo músico, reconocido mundialmente, fabricante de tambores y maestro de muchos”, explicó Rodríguez.

Una de las obras de
Una de las obras de "Corcho" Rodríguez

El vínculo de “Corcho” con el candombe uruguayo comenzó a sus diez años cuando fue a jugar baby futbol con el club “Luz y Fuerza” a Montevideo. En esa oportunidad, se hospedó en una casa de un niño del club “Estrella del Norte”, en el barrio Sagayo.

“Nos llevaron a ver las llamadas, el candombe en el Barrio Sur, fuimos todos con disfraces, en grupos, tuvimos que hacer canciones y presentarlas al ritmo del tambor. Hoy, cincuenta años después, sigo manteniendo vínculos con Sagayo. Montevideo y Uruguay son mi otro hogar”, contó Rodríguez, quien visitó recientemente a “Lobo” Núñez en Montevideo y conoció en primera persona el trabajo social que realiza el músico en los barrios más humildes.

Rodríguez investigó sobre la cultura
Rodríguez investigó sobre la cultura del candombe para pintar sus lienzos

Se reunieron en el centro cultural afro uruguayo “El Power”, que está en el Barrio Sur. “Me dio más información, historia, colores, comparsas, llamadas y mucho más para enriquecer mis pinturas. Pero lo más importante es que me mostró lo que hace desde su lugar. Los chicos de la calle van a ver al Lobo, los hace tocar y jugar, les habla. Allí mismo fabrica tambores que dona a las escuelas rurales de Uruguay, además de hacer un trabajo muy fuerte en las cárceles enseñando a quienes están privados de libertad a fabricar esos tambores que luego irán a las escuelas, enseñándoles un oficio”, contó el empresario y artista.

Para ayudar al centro cultural “El Power”, Rodríguez subastó once obras pictóricas, cuyos nombres son: Candombe, Cuareim 1080, Blanquita, El Calenda, Candombe King, Cinco Reinas, El 10, Orientales, Patria Candombe, Barrio sur y Lobo ‘ta?.

