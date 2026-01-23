Confirmaron los primeros casos de dengue y chikungunya en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó casos importados de dengue y chikungunya en adultos con antecedentes de viaje (AdobeStock)

En Córdoba, el panorama sanitario suma nuevas alertas tras la confirmación de los primeros casos de dengue y chikungunya en la provincia. La información, difundida por el Ministerio de Salud de Córdoba, involucra a dos personas adultas que retornaron recientemente de viajes al exterior y encendieron la rápida respuesta de las autoridades sanitarias.

Los casos detectados corresponden a un hombre de 50 años, residente en Río Tercero, y a una mujer de 47 años con domicilio en Monte Cristo. El Ministerio de Salud detalló que el hombre presentó síntomas compatibles con dengue tras haber viajado a México, mientras que la mujer resultó positiva para chikungunya después de un viaje a Cuba. Las autoridades aclararon que ambos pacientes recibieron atención en modalidad ambulatoria y evolucionaron sin complicaciones, sin requerir internación.

Según consignó el portal cordobés CBA24N, el gobierno provincial remarcó que en ambos pacientes se requirió atención ambulatoria, sin necesidad de internación, y con una evolución favorable. Además, se llevaron adelante las correspondientes acciones de bloqueo de foco junto a cada municipio local”. Estas medidas buscan frenar la propagación del virus mediante la intervención en los lugares donde se detectaron los casos, en coordinación con los equipos de salud municipales.

El reporte sanitario provincial también precisó que se aguarda el resultado del análisis de un posible segundo caso de chikungunya en la ciudad de Córdoba, lo que mantiene en alerta al sistema de vigilancia epidemiológica. La detección de estos casos se produce en un contexto de aumento regional de enfermedades transmitidas por mosquitos, situación que motivó la intensificación de campañas preventivas y de inmunización en los puntos más expuestos.

Las vacunas contra el dengue están disponibles para personas de entre 15 y 59 años que residan en los 13 departamentos priorizados: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión. El esquema de vacunación requiere la administración de dos dosis, con una separación de tres meses entre cada aplicación.

La inmunización, según precisó el Ministerio de Salud, se realiza en los hospitales provinciales de cabecera y en centros de salud municipales, con el objetivo de lograr una amplia cobertura y brindar protección frente a eventuales contagios. Las autoridades remarcaron la importancia de vacunarse en esta época del año, para reducir la incidencia de casos graves y contribuir al control sanitario.

Cuáles son los síntomas y cómo prevenir la propagación del virus

La vacunación contra el dengue en Córdoba requiere dos dosis con tres meses de intervalo entre aplicaciones

El dengue, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Hay cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas.

Los síntomas más frecuentes son una fiebre elevada (40 ºC), acompañada de dos de los siguientes síntomas: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido.

Los signos de infección se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito y suelen extenderse durante entre 2 y 7 días.

Las personas sintomáticas y asintomáticas son los portadores y multiplicadores principales del virus, y los mosquitos se infectan al picarlas. Tras la aparición de los primeros signos, las personas infectadas con el virus pueden transmitir la infección durante 4 a 12 días como máximo a los mosquitos Aedes.

El mosquito Aedes aegypti vive en hábitats urbanos y se reproduce principalmente en recipientes artificiales. A diferencia de otros mosquitos, este se alimenta durante el día; los periodos en que se intensifican las picaduras son el principio de la mañana y el atardecer, antes de que oscurezca.

En cada periodo de alimentación, el mosquito hembra pica a muchas personas. Los huevos de Aedes pueden permanecer secos en sus lugares de cría durante más de un año y eclosionar al entrar en contacto con el agua.

La OMS enumeró ocho formas de prevención:

Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevecillos aplicando el ordenamiento y la modificación del medio ambiente.

Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales.

Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico.

Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua a la intemperie.

Utilizar medidas de protección personal en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, usar ropa de manga larga, repelentes, materiales tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores. Estas medidas tienen que observarse durante el día tanto en casa como en el lugar de trabajo, dado que el mosquito pica durante el día.

Mejorar la participación y movilización comunitarias para lograr el control constante del vector.

Durante los brotes epidémicos, las medidas de lucha antivectorial de emergencia pueden incluir la aplicación de insecticidas mediante el rociamiento.

Se debe vigilar activamente los vectores para determinar la eficacia de las medidas de control.