Continúa la lucha contra los incendios forestales en Chubut y anticipan un nuevo frente de tormenta en la zona

Sigue la lucha contra los incendios forestales en Chubut

Los incendios forestales en el oeste de la provincia de Chubut no dan tregua y se mantienen activos en lo que llegó a ser una lucha que alcanzará los 15 días. En un repentino aumento de temperatura en los últimos días, los focos que parecían extinguidos se reactivaron y se mantiene la lucha de los brigadistas en la zona de la cordillera.

De acuerdo a los reportes que se conocieron hoy, las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas del lunes propiciaron la reactivación en distintos sectores de Epuyén, obligando a reforzar el operativo para evitar la propagación del fuego hacia áreas pobladas y zonas forestales de valor ambiental.

“Ayer se registró una temperatura máxima de 30° C con un porcentaje de humedad que alcanzó el 23%. Estas condiciones incentivaron las múltiples reactivaciones de focos en valles y cañadones, con gran cantidad de humo encajonado durante la mañana, que impidió la operación inicial de medios aéreos, situación que se revirtió al despejarse durante la tarde", informaron desde el Parque Nacional Los Alerces.

Más de 250 brigadistas trabajan en la zona para contener las llamas

Desde el inicio del siniestro, la región cordillerana fue escenario de un despliegue constante de recursos humanos y materiales. La persistencia del fuego en Epuyén, Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces generó la intervención de más de 250 brigadistas, quienes trabajan de manera coordinada con medios aéreos, vehículos especiales y equipos de monitoreo. El objetivo principal es contener el avance de las llamas y proteger tanto a la población como a los ecosistemas afectados, en particular los bosques nativos y áreas de alto valor ambiental. El incremento de la temperatura y la baja humedad elevaron el riesgo de propagación, obligando a los equipos a actuar bajo condiciones extremas y a reorganizarse frente a reactivaciones imprevistas en distintos sectores.

El operativo de combate priorizó este martes el sector Arrayanes – Punta Mattos, donde el uso de drones permitió evaluar la situación antes del ingreso de los equipos a zonas con fuego activo y bancos de humo. Durante la tarde del lunes, se registraron desmoronamientos sobre la calzada de la Ruta 71, especialmente entre Arrayanes y Quebrada del León, generados por derrumbes de material rodante tras las descargas de agua realizadas por medios aéreos. La pendiente pronunciada en las laderas del Cerro Riscoso, en el área de Punta Mattos, incrementó el peligro para los equipos que operan en esa zona, según detallaron desde el parque.

Por el fuego, ya se quemaron más de 14 mil hectáreas

La dinámica del fuego obligó a un monitoreo permanente, ya que al descender la temperatura por las tardes se observó un retroceso de las llamas por las pendientes, mientras que al llegar la noche surgieron nuevos focos en sectores cercanos a la Ruta 71. Estas situaciones imprevistas demandaron el desplazamiento rápido de los brigadistas para atender emergencias en distintos puntos, especialmente durante horas nocturnas. Por este motivo, se mantienen restricciones para circular por la Ruta 71 entre Bahía Rosales y Portada Norte, con cierre total en el último tramo.

Las áreas de Bahía Las Percas y Puerto Patriada resultaron especialmente afectadas durante las últimas jornadas. Los equipos recorrieron a pie, en embarcaciones y con transporte aéreo zonas como Bahía Desafío y La Condorera, realizando intervenciones manuales sobre focos secundarios, de acuerdo con información publicada por el portal Diario de Río Negro. En el campo de Payan Delgado, la dificultad del terreno obligó a operar principalmente con medios aéreos.

El incendio lleva consumidas más de 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde hace aproximadamente dos semanas, según datos del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF). El origen de los focos permanece bajo investigación, a la espera de un parte oficial actualizado que detalle las causas. La devastación alcanzó sectores de alto valor ambiental y productivo, intensificando la preocupación de las comunidades locales ante la pérdida de recursos naturales y el riesgo para viviendas y actividades económicas.

El pronóstico meteorológico para la región cordillerana anticipa más complicaciones. En Esquel, se esperan tormentas aisladas durante la tarde y noche del miércoles, mientras que el jueves se prevén lluvias y actividad eléctrica.

En Trevelin, se anuncian chaparrones y lluvias desde la tarde del miércoles hasta la noche del jueves. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y adoptar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, riesgos asociados a la caída de rayos y condiciones de inestabilidad que podrían afectar las tareas de control y extinción de los incendios.