La ANMAT suspendió la venta de un producto para el cabello por estar compuesto por ingredientes prohibidos

El producto que retiraron del mercado es un acondicionador (Freepik)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó dejar de comercializar un acondicionador para el cabello al detectar irregularidades vinculadas a su registro y composición.

Se trata de un producto de la marca “Curl Girl” elaborado bajo el legajo número 2731-MS y AS Res 155/98. La medida se publicó esta madrugada en Boletín Oficial y dejó asentada, además, la prohibición del uso, la publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”.

La decisión, oficializada tras la publicación de la disposición 28/2026, surgió a partir de una investigación iniciada por un reporte de sospecha de desvío de calidad recibido en el área de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal.

Según consta, la ANMAT identificó la existencia en el mercado de unidades del producto sin datos de lote ni vencimiento. Al consultar la base de cosméticos inscriptos, no se hallaron registros que coincidieran con el rotulado del producto observado. En la investigación, se constató que el número de legajo 2731 correspondía al establecimiento Laboratorio Luis Norberto Jara, autorizado como elaborador de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes en formas líquidas y semisólidas.

En primera instancia, el organismo notificó formalmente al laboratorio responsable, pero el titular de la firma, mediante declaraciones oficiales y registros aportados, negó que la unidad sin lote ni vencimiento correspondiera a su producción. En la documentación respaldatoria presentada, aclaró que toda la fabricación se realizó bajo un único lote, identificado como DC394, con fecha de vencimiento en noviembre de 2024.

Según detectaron, se elaboraban con ingredientes que no estaban aprobados

Posteriormente, y tras una inspección al establecimiento, la ANMAT verificó que no se había realizado la inscripción correspondiente del producto ante la autoridad sanitaria en el momento de su comercialización. Se determinó que el único lote elaborado por la firma utilizó dos ingredientes no permitidos por la normativa vigente: azul de metileno (CAS 61-73-4) y violeta de genciana (CAS 548-62-9), ambos prohibidos por la disposición N° 6433/2015. Por este motivo, se dispuso el retiro inmediato del mercado.

Luego de la inspección, el responsable del laboratorio inició el trámite de inscripción, quedando como titular la firma Ukiyo S.R.L. ANMAT notificó a esta empresa para que informara si había participado en la introducción al mercado de unidades sin identificación de lote y vencimiento, pero hasta la fecha no obtuvieron respuesta.

La disposición recientemente publicada señaló que la ausencia de este tipo de información impide garantizar la seguridad, eficacia y calidad del producto, por lo que se trata de productos ilegítimos para los que no pueden ofrecerse garantías. Para proteger a los usuarios de posibles riesgos, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de ANMAT recomendó la prohibición total, así como la comunicación inmediata de la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país.

Días atrás, otra disposición emitida por la Administración afectó a todos los lotes y presentaciones de geles neutros y cremas base neutras de las marcas QUIFAM, VEPO, ECOTIDY, ACTIVA LAB y NAMECO. Estos productos, según constató la disposición 16/2026, no presentan en sus etiquetas la inscripción sanitaria obligatoria.

La resolución se tomó luego de recibir denuncias en el área de Cosmetovigilancia, que señalaron la venta de estos cosméticos en sitios de comercio electrónico, pese a no figurar en la base de datos oficial de productos registrados ante la ANMAT. Al analizar la situación, la agencia confirmó que los artículos involucrados carecen en su rotulado de información sobre su registro sanitario y sobre el establecimiento responsable de su fabricación.

Durante la investigación, se detectó que existían trámites de registro para productos con nombres y marcas similares, aunque se aclaró que los artículos sujetos a prohibición no cumplen con los requisitos de identificación exigidos en sus envases.

El control realizado por la ANMAT permitió constatar que estos geles y cremas eran ofrecidos y promocionados en plataformas digitales sin la correspondiente autorización sanitaria. Esto llevó a la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción, que gestionó la remoción de las publicaciones observadas.