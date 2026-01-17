Sociedad

El desesperado pedido de ayuda para un bailarín mendocino que está internado en Punta Cana

Leonardo Sáez viajó hace tres años desde San Rafael a República Dominicana para bailar en bares y hoteles. Días atrás, comenzó a sentirse mal y le diagnosticaron por error una faringitis. Hoy está intubado y sedado en terapia intensiva, donde lucha por su vida: un hongo le afectó todo su aparato respiratorio

Los padres de Leonardo Sáez solicitan ayuda económica para costear los gastos de internación de su hijo en Punta Cana

Su motor era la búsqueda de nuevos horizontes laborales, con la pasión por el baile como proa, profesión que Leonardo Sáez, el joven de 30 años nacido y formado en San Rafael, eligió para emigrar de su Mendoza natal y desembarcar en Punta Cana, República Dominicana.

Luego de participar en varias temporadas en las festividades de la Vendimia, en 2023 viajó al Caribe donde, tres años después, su vida dio un dramático vuelco, luego de bailar en bares y hoteles.

El joven había emigrado de Mendoza hacia Punta Cana en 2023 en búsqueda de otros horizontes laborales como bailarín

El cuadro empezó con una faringitis común, molestias en la garganta del joven que fueron mal diagnosticadas en varias consultas médicas durante el mes pasado. Pero ese cuadro se agravó inesperadamente durante la última semana, lo que llevó al bailarín a sufrir un paro cardiorrespiratorio y a ser internado e intubado en el sector de terapia intensiva de una clínica de Punta Cana.

“Desde el lunes está en terapia intensiva, el diagnóstico del médico es que tiene un hongo en toda la vía respiratoria, nariz, garganta y hasta en el oído”, señaló María Esther Cobos, la madre del joven bailarín, a través de un mensaje difundido vía Instagram en @leosaez.ayudemos, la cuenta creada especialmente para colaborar económicamente con la salud de Leonardo.

Javier Sáez y María Esther Cobos deben afrontar un gasto diario de 3 millones de pesos para la internación de su hijo Leonardo (@leosaez.ayudemos)

La causa de este delicado cuadro de salud es el hongo Aspergillus que invadió no solo sus pulmones, sino que comprometió todo el aparato respiratorio del joven. Actualmente, Sáez permanece sedado y conectado a respiración asistida, mientras los médicos intentan contener la diseminación de la infección hacia órganos vitales como el corazón o el cerebro.

“Como papás estamos acá apoyándolo, pero la verdad es que la situación económica de nosotros se ha agravado porque a Leonardo ya no lo cubre el seguro que él tenía acá como bailarín y los costos de acá de las clínicas son altísimos. No estamos en estos momentos pudiendo costear esos costos”, agregó la mujer.

En diciembre el joven de 30 años se comenzó a sentir mal con molestias en la garganta: lo diagnosticaron erróneamente en Punta Cana con una faringitis

La internación tiene costos altísimos para afrontarlos de manera privada: exige una suma de $3 millones por día, que desbordó al seguro médico de Sáez y obligó a sus allegados a solicitar ayuda económica urgente.

El padre del bailarín, Javier Sáez, expresó que “agradece cualquier colaboración que sea posible, por mínima que sea para costear todo este gasto” y agradeció a los amigos de Leo “que nos apoyan mucho y están colaborando con lo que pueden y haciendo muchas cosas para sacarlo adelante”.

La familia también pidió cadenas de oración por la recuperación de Leonardo, al tiempo que subraya que cada aporte es esencial para “volver con él sano y salvo a Argentina”.

Cómo se agravó su estado de salud y el viaje urgente de sus padres a Dominicana

La escalada del cuadro fue documentada por la familia, quienes indicaron que la medicación que le daban por su presunta faringitis no le hacía efecto al bailarín. “Mejoraba un poco, pero recaía, no podía comer, hasta que otro médico le hizo una placa en los pulmones y le dijo que lo habían medicado erróneamente”, relató Gabriel Sáez, el hermano del joven, a Los Andes.

El perfil de Instagram de Leonardo Sáez, el bailarín internado en República Dominicana

Los profesionales evalúan la posibilidad de realizar una traqueotomía y una cirugía para “hacer un barrido en la zona” si logra estabilizarse, ya que el estado de los conductos respiratorios es de extrema gravedad y cualquier intervención adicional implica riesgos, detalló el hombre a Diario InfoYA! y MDZol.

A comienzos de enero, y ante la imposibilidad de alimentarse, Leonardo sufrió un shock respiratorio en la clínica de Punta Cana, donde debió ser inducido a coma e intubado de inmediato, puntualizó su hermana Sofía Sáez en diálogo con Diario Uno. En paralelo, la familia enfrentó la barrera de la distancia y tuvo que reunir fondos entre allegados y mediante una campaña de solidaridad para que sus padres pudieran viajar hasta la República Dominicana.

Una vieja foto familiar de Leonardo Sáez. Hoy sus hermanos y padres juntan fondos para costear la internación hospitalaria del joven de 30 años

En tiempo récord se gestionaron pasaportes express y pasajes aéreos para los padres, quienes el miércoles lograron llegar al país caribeño. Además, la familia mantiene contacto permanente con la Embajada Argentina, aunque insisten en la urgencia de sostener la campaña para reunir el dinero necesario para afrontar los costos diarios de la clínica y las intervenciones previstas.

Para ello, la familia puso a disposición el alias sofiasol.saez, del Banco Naranja X, cuenta a nombre de Sofía Sol Sáez, para recibir contribuciones que ayuden a cubrir la internación, medicación y posibles operaciones. Además, una amiga de la familia, Sol Membrive, organizó un sorteo solidario.

