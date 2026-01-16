Incendios en Chubut: los brigadistas contuvieron la totalidad del fuego en Puerto Patriada que afectó a casi 15 mil hectáreas

Cómo, día a día, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en Chubut, realiza reuniones operativas donde se evalúan los trabajos en curso, los focos activos y las posibles zonas de riesgo

El incendio en Puerto Patriada fue declarado completamente contenido tras afectar una superficie estimada de 14.770 hectáreas, según comunicó anoche el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la provincia del Chubut.

El operativo de combate, que involucró a 551 brigadistas, realizó recorridos, fajas y tareas de enfriamiento con equipos de agua en el flanco derecho hacia la cabeza del incendio, en la zona de La Burrada.

Además, parte del personal de Bomberos Voluntarios de la Federación Chubutense recorrieron y detectaron puntos calientes en la zona de El Coihue, mientras que personal de las Brigadas de El Maitén y Epuyén, junto con equipos de El Bolsón y Bariloche trabajaron sobre el foco activo en la zona alta de Bahía Las Percas – La Condorera. También se realizaron recorridos en la zona de La Angostura y callejón de Mayorga.

Personal de Bomberos Voluntarios de la Federación Chubutense recorrieron y detectaron puntos calientes en la zona de El Coihue

En las horas previas al anuncio, la zona continuó expuesta a condiciones adversas, con lluvias insuficientes para modificar de manera sustancial el nivel de riesgo y la previsión de vientos intensos y temperaturas en ascenso.

Un punto de atención serán los fuertes vientos provenientes del oeste que se avecinan para esta tarde en Epuyén, con ráfagas que alcanzarían los 80 km/h. Además, el pronóstico en la zona indica una probabilidad de 40% de lluvias en la zona, aunque ahora hay temperaturas que rondan los 13°C, con aumento hacia la tarde en el orden de los 21°C. Luego de las eventuales precipitaciones nocturnas, bajaría la temperatura y no se pronostican más caída de agua para los próximos seis días.

El pronóstico de Epuyén para hoy advierte fuertes vientos del oeste, con ráfagas que rondarían los 80 km/h y eventuales precipitaciones nocturnas (Servicio Meteorológico Nacional)

La catástrofe ambiental en Puerto Patriada y áreas aledañas, incluidas Epuyén, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces, impactó hábitats caracterizados por bosque nativo y especies endémicas como cipreses, coihues y lengas, que conviven con extensos pinares implantados hace más de cinco décadas para la explotación forestal.

De acuerdo con especialistas, esta coexistencia resulta perjudicial para los ecosistemas autóctonos. “Los bosques nativos están desapareciendo”, alertaron las autoridades locales, observando que los incendios dejan cientos de semillas por metro cuadrado listas para germinar y favorecer futuros episodios aún más agresivos.

Javier Grosfeld, técnico superior del Conicet Patagonia Norte, explicó a TN que estos eventos masivos propician un “caldo de cultivo para que los próximos incendios sean violentos”. A ello se suma el avance imponente del pino sobre los árboles originales: “En 1999, había 8 mil coihues por hectárea en Puerto Patriada, pero 17 años después, una investigación del Inbioma detectó de 100.000 a 150.000 pinos por hectárea”, informó.

Operativo reconstrucción

El foco en la la asistencia a las comunidades perjudicadas, especialmente en la Comarca Andina, guiará las acciones inmediatas del gobierno provincial.

El Comité de Emergencia -que integra el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y equipos de varias provincias- recibió un reconocimiento explícito por su desempeño durante una de las emergencias forestales “más graves de los últimos años”, según destacó el propio gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El mandatario provincial ratificó el control 100% del fuego en la zona de Puerto Patriada y alrededores. El despliegue incluyó “ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud que estuvieron presentes en la zona desde el día uno”, detalló.

El gobernador de Chubut se mostró con los brigadistas que, día a día, combaten el fuego en los alrededores del lago Epuyén (@NachoTorresCH)

Además, el gobernador destacó especialmente el trabajo coordinado: “Quiero destacar el profesionalismo del Comité de Emergencia, integrado de forma conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero”, subrayó.

En el transcurso de los operativos, factores climáticos también colaboraron. “En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda”, puntualizó.