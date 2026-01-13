Incendios forestales en Chubut: se reactivó un importante foco en una de las laderas del Lago Epuyén

Un importante foco de incendio se reactivó en una de las laderas del lago Epuyén (TN)

Una densa columna de humo, sobre una de las laderas montañosas, reflejó la reactivación de un foco de incendio forestal en las cercanías del Lago Epuyén y volvió a movilizar el operativo para tratar de controlar los incendios forestales.

El fuego en esta zona de la provincia de Chubut se reactivó con una violencia inusitada debido a las ráfagas de viento que azotan el lago y el bosque, generando una situación crítica y obligando a redoblar los esfuerzos de brigadistas y pilotos.

En un móvil en vivo de TN, el enviado especial Santiago Martella relató la magnitud del foco. Desde primeras horas del día, una “chimenea” de fuego que se mantenía activa desde la jornada anterior, incrementó su intensidad. “Ayer veíamos esta columna de humo desde Puerto Patriada, del otro lado del lago, y hoy, con el viento soplando más fuerte, la situación se agravó notablemente”, afirmó el periodista.

La lucha desigual del solitario avión hidrante contra las llamas que abrasan el bosque patagónico

Las ráfagas, que alcanzaron los 40 kilómetros, impulsaron el humo hacia el sur, en dirección al pueblo de Epuyén, y favoreció la propagación de lenguas de fuego a través de la vegetación. Para esta tarde se espera que la temperatura máxima alcance los 22°C y una mínima humedad relativa del 20%. El viento del oeste mantendrá hasta la noche ráfagas máximas de 40 km/h que se mantendrán también durante la madrugada de este miércoles.

El punto positivo es que para mañana se aguardan lluvias leves que se intensificarán como precipitaciones constantes durante toda la tarde y noche. Deberán convivir con vientos de hasta 50 km/h.

El pronóstico extendido del tiempo en Epuyén (SMN)

El móvil mostró la dinámica de los medios aéreos desplegados. Entre los recursos desplegados figura el avión Fireliner que realiza vuelos rasantes sobre el lago para cargar casi seis mil litros de agua por vez, precisó el periodista.

Por otro lado, el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego reportó que el incendio en esta región de Chubut ya afectó unas 11.970 hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas, y que de los 32 focos de incendio detectados, 22 fueron sofocados, aunque el fuego sigue activo y en expansión. El Gobierno nacional confirmó estos datos y mantiene el alerta en toda la comarca.

Día y noche, así es la lucha cuerpo a cuerpo contra el fuego en Chubut (EFE/ Provincia de Chubut)

El operativo, que incluye la labor de 295 brigadistas y la coordinación de múltiples organismos estatales se distribuyó en los distintos sectores con mayor actividad de puntos calientes sobre el perímetro. El organismo agregó que se realizaron recorridas con herramientas manuales, se trabajó con equipos de bombeo y se repasaron caminos cortafuegos.

Además, este martes 13 se realizan refuerzos de fajas cortafuegos con herramientas manuales, enfriamientos de puntos calientes, recorridos sobre el perímetro y resguardo de viviendas.

Al operativo se sumó la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) – Agencia Federal de Emergencias (AFE) con puestos sanitarios móviles para atención del personal de combate.

El operativo incluye la labor de 295 brigadistas y la coordinación de múltiples organismos estatales (REUTERS/Matias Garay)

Durante este lunes, el Gobierno había informado que 22 de los 32 focos detectados en la provincia se habían extinguido y mantenían las tareas de los brigadistas a través de un operativo en conjunto entre Nación y la Provincia. Sin embargo, los especialistas habían alertado sobre la posibilidad de que el fuego se reaviva.

Justamente, la Justicia de Chubut investiga cómo se comenzó el foco y el fiscal Díaz Mayer adelantó qué es lo que saben hasta el momento, a pesar de que aun no se pudo identificar a los responsables. De acuerdo a lo que explicó, a través del trabajo de peritos especializados se determinó que el inicio se dio en un lugar “en el medio de la nada, equidistante entre la localidad del Oso y Puerto Patriada, que es un balneario que está a ocho km, único camino de entrada y salida”.

Incendios en Chubut: el fiscal que investiga cómo comenzaron los focos dio detalles de la investigación

“Estamos averiguando o estamos queriendo determinar, a ver, por la cámara de seguridad, por la ubicación de las antenas de teléfono, por testimonios, y entrevistas que estamos tomando y que está tomando la policía. ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo en el lugar y quién pudo haber provocado el incendio?“, agregó en diálogo con Buenas Tardeas China.

En ese sentido, precisó que el inicio del foco fue determinado: “Es momentos antes de las 15 horas del lunes 5. Es minutos antes de las 15 horas, 14:50 y algo, 14:40 y algo, por ahí vamos”. Y sumó: “Hay un aparato que determina la existencia de gases por el combustible y eso dio positivo. A ver quién lo pudo haber hecho o quiénes, aparentemente serían dos focos de incendios".

Respecto a la posibilidad de que el fuego haya sido inicio para proyectos inmobiliarios, Díaz Mayer aseguró: “Está dentro de las posibilidades. El lugar no da para eso. Es una ladera de la montaña. Hago así y la estoy viendo, pero me parece que no es el lugar. Hay otros lugares para hacer”.

En tanto, el fiscal prescindió que la motivación del fuego haya sido planteada por la comunidad mapuche: “Está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos”.