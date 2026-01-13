“Estaba totalmente pálido”: el relato de los médicos que atendieron al niño de 8 años herido en Pinamar tras un choque múltiple

El testimonio de Melina reveló los dramáticos momentos vividos tras el choque en La Frontera, donde el menor de ocho años fue hallado en estado crítico

“Tuvimos que afinar bien la vista y todos los sentidos para ver si respiraba o no todavía”. Así describió Melina, una de las profesionales que asistió al niño de ocho años tras el accidente en La Frontera, Pinamar, los tensos minutos que siguieron al choque múltiple ocurrido este lunes por la noche.

Melina y su colega Juan José se encontraban en la entrada de La Frontera cuando observaron una aglomeración de personas y la presencia de fuerzas de seguridad. “La policía nos decía que circulemos y yo logro ver entre las piernas de los policías y los bomberos a un mayor sosteniendo a un niño en el suelo”, detalló Juan José en diálogo con TN. El profesional relató que, al advertir que la víctima era un menor, detuvieron su vehículo y acudieron de inmediato al sitio del siniestro.

El niño, que había sido parte de una colisión entre una camioneta Volkswagen Amarok y dos UTV en el que viajaba, yacía en el suelo en estado de shock. De acuerdo con el testimonio de Juan José, su apariencia era alarmante: “Estaba totalmente pálido, con los labios morados, los dedos morados y tenía apenas unos movimientos respiratorios ineficientes o muy poco eficientes”. Ante la ausencia de un sangrado externo visible, los médicos sospecharon de inmediato una hemorragia interna, diagnóstico que luego se confirmaría en el Hospital Comunitario de Pinamar.

El niño fue sometido a dos cirugías de urgencia por lesiones hepáticas y pulmonares y permanece internado en terapia intensiva

Durante esos instantes, mientras Melina controlaba los parámetros vitales del niño, Juan José coordinaba con la policía y los bomberos el traslado en ambulancia. “Íbamos transmitiéndole la información del estado que tenía y de lo que requeríamos que vayan preparando todo para cuando lleguen, porque en este caso cada minuto que él no respira o respira muy pobremente y sigue sangrando es un potencial daño para el resto de su órgano y sobre todo para el cerebro”, relató.

Melina mencionó que los padres se encontraban aislados de la información, sin acceso a teléfonos ni noticias. Al recibir noticias del quirófano, la médica confirmó que el niño volvió a ser operado. “Fue reintervenido porque entró anoche por un traumatismo, una laceración hepática, lo estabilizaron y volvió a sangrar. Pero ahora viene de producto de una lesión pulmonar”, detalló Melina.

La situación sigue siendo muy delicada. “Lo que nos está diciendo que todavía no está estable, sigue en estado crítico. Sí, hay que seguir esperando”, agregó Melina al canal de noticias. La incertidumbre reinaba entre los profesionales y la familia, que expresaba una mezcla de agradecimiento y angustia. “Nosotros le salvamos la vida inicialmente, pero su bebé sigue... su hijito sigue grave y es esa mezcla de sensaciones, de agradecimiento, de angustia y de incertidumbre”, subrayó Juan José.

La secuencia del accidente, según informaron fuentes del caso a Infobae, se inició alrededor de las 20 horas en un sector privado conocido como “la tercera olla”, a 1,5 kilómetros del límite del área pública de La Frontera, Pinamar. El niño fue trasladado en estado crítico al hospital local, mientras que otras dos niñas resultaron con heridas de menor gravedad y una fractura maxilar.

El Hospital Comunitario de Pinamar confirmó que el menor ingresó con asistencia respiratoria mecánica y fue sometido de urgencia a una cirugía para contener una hemorragia intraabdominal. Se le realizó un packing para la contención hepática y recibió transfusiones de sangre y plasma, de acuerdo con el último parte médico. Posteriormente, ante una recaída, los profesionales repitieron la intervención quirúrgica, identificando una lesión pulmonar como la fuente del nuevo sangrado.

Mientras tanto, el equipo médico monitoreaba en terapia intensiva la evolución del paciente, evaluando la posibilidad de un traslado a Mar del Plata en cuanto se lograra una mínima estabilidad clínica.

El caso permanece bajo investigación, tipificado como lesiones culposas, y las autoridades municipales destacaron que el siniestro se produjo fuera de los corredores seguros y del espacio público habilitado. El secretario de Gobierno de Pinamar, Francisco Montes, explicó a TN las limitaciones del municipio para ejercer controles dentro de predios privados, donde solo pueden vigilar ingresos y egresos.