“Los vamos a encontrar”: la ministra de Seguridad advirtió que los responsables de los incendios en Chubut “la van a pagar”

"Los vamos a buscar y los vamos a encontrar", advirtió Alejandra Monteoliva a través de un video en redes sociales.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, emitió un mensaje contundente tras los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut. En un video difundido en redes sociales, la funcionaria advirtió a quienes provocaron los focos ígneos que devastan amplias zonas del sur argentino: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”.

El pronunciamiento se produjo en medio de un despliegue nacional de recursos y personal para contener los distintos frentes activos y avanzar en la identificación de los responsables. Según reportó la ministra, el 95% de los incendios de este tipo son producto del accionar humano, una estadística que revela la gravedad y la urgencia de la situación.

“Vamos con toda nuestra fuerza contra aquellos que incendian nuestro país. Lo que estamos viviendo en la provincia de Chubut es lamentable. Estamos desde el minuto uno con la Agencia Federal de Emergencias colaborando con la provincia. Los incendios en Chubut están atacando bosques, infraestructura y, lamentablemente, a la población”, expresó la ministra.

El mensaje apuntó tanto a la responsabilidad individual como a la posible intervención de organizaciones criminales, y ratificó la política de “tolerancia cero” ante delitos ambientales.

Monteoliva detalló que las acciones del Ministerio de Seguridad incluyen la instrucción al Departamento de Investigaciones Federales (DFI) de la Policía Federal para trabajar junto a las autoridades provinciales en la búsqueda de los autores de los incendios. “Cualquiera que provoque un incendio, la va a pagar. No habrá excepciones. Créanme, los vamos a buscar y los vamos a encontrar. Porque en Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó la funcionaria en el video.

Monteoliva aseguró que encontrarán y castigarán a los responsables de los incendios en Chubut

De acuerdo con datos proporcionados por la cartera nacional, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) desplegó a 75 brigadistas, equipos técnicos y recursos aéreos y terrestres para combatir el fuego en los principales focos de Chubut y la Patagonia.

El último parte oficial detalla la situación de los distintos incendios activos y controlados en la región. En el frente denominado Primera Cantera - Puerto Patriada, en el departamento de Cushamen, se reportó la participación de 362 personas entre personal en el incendio y equipos de apoyo. Entre los recursos asignados por la AFE figuran aviones hidrantes, helicópteros, autobombas forestales, camiones de comando, motobombas, drones y todo el equipamiento necesario para tareas de extinción y rescate. Además, colaboran el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, Parque Nacional Lago Puelo, SPLIF de Río Negro, Bomberos Voluntarios y diversas agencias provinciales y municipales.

En el Parque Nacional Los Alerces, otro punto crítico, permanece activo el incendio identificado como Puerto Café, que cuenta con la intervención de brigadistas de la AFE, equipos de ICE Alerces, Lanín y Nahuel Huapi, así como bomberos voluntarios de la zona. El reporte oficial señala que en el operativo participan 71 personas, apoyadas por helicópteros y embarcaciones, junto al monitoreo constante del clima a través de partes meteorológicos especiales. El despliegue nacional también abarca frentes en las provincias de Santa Cruz, Neuquén y Buenos Aires, donde se combaten y monitorean incendios de distinta magnitud y estado de control.

Funcionarios provinciales afirman que “es la peor tragedia ambiental en 20 años”

Monteoliva remarcó en su mensaje que “estos incendios ponen en peligro la vida de las personas, de la población, sus casas, la propiedad privada y por supuesto, la vida de todos aquellos que luchan contra el fuego”. La funcionaria advirtió que “puede ser causa de una fogata mal apagada, de una colilla de cigarrillo, pero también a través de organizaciones criminales que, prendiendo fuego, pretenden generar caos y terror”. Frente a esta situación, el Ministerio de Seguridad dispuso la cooperación permanente de la AFE, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino, sumando recursos humanos y técnicos para asistir a las provincias y reforzar los operativos de control y prevención.

El trabajo coordinado entre Nación, provincias y municipios incluye el monitoreo de incendios controlados y extinguidos, como los casos de Loma de la Chancha, en Chubut, y Barda de la Loma, en Río Negro. Además, los recursos movilizados contemplan unidades aéreas específicas, como aviones hidrantes AT 802, helicópteros Bell 412 y Bell 407, y aviones anfibios, junto a camiones cisterna, topadoras y embarcaciones para el acceso a zonas de difícil alcance. La AFE informó que los operativos se apoyan en partes meteorológicos especiales para anticipar cambios en las condiciones del tiempo y ajustar el despliegue en terreno.

La ministra insistió: “Instruí al DFI de la Policía Federal para que colabore con las autoridades y encuentre a los responsables, porque esto no lo vamos a permitir”.

Los antecedentes de incendios intencionales en la zona han dejado importantes pérdidas en biodiversidad, infraestructura y medios de vida de las comunidades.