Lanzaron una colecta para ayudar a los bomberos voluntarios que trabajan en los incendios de la Patagonia: cómo donar

La campaña "Puentes de la Prevención" busca recaudar fondos para reequipar a los bomberos voluntarios que combaten incendios en condiciones ambientales extremas (FBA)

La región patagónica enfrenta nuevamente el impacto de los incendios forestales con una magnitud que moviliza a la sociedad y a diversas organizaciones. Desde los primeros días de enero, más de 6.000 hectáreas resultaron afectadas, principalmente en la provincia de Chubut, donde el foco actual ya avanzó sobre más de 2.000 hectáreas en El Hoyo y Epuyén.

La situación obligó a la evacuación de unas 3.000 personas, mientras asociaciones de bomberos voluntarios provenientes de diferentes localidades se desplazan hacia los principales focos para enfrentar condiciones ambientales adversas. El combate al fuego se desarrolla en un contexto de altas temperaturas, fuertes vientos y terrenos accidentados que requieren traslados a pie por áreas de difícil acceso.

En medio de esta labor, los equipos de los bomberos voluntarios sufren daños o pérdidas, lo que agrava la vulnerabilidad de quienes trabajan en la primera línea de respuesta. Ante este escenario, la Fundación Bomberos de Argentina (FBA) activó la campaña “Puentes de la Prevención”, una iniciativa dirigida a recolectar fondos para reequipar a las asociaciones afectadas y fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos que combaten los incendios.

Los incendios en Chubut y otras áreas de la Patagonia ya dañaron más de 6.000 hectáreas y obligaron a evacuar a unas 3.000 personas (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

Durante 2025, una emergencia similar en la Patagonia llevó a la Fundación a recaudar más de 32 millones de pesos, utilizados para equipar a las asociaciones de bomberos de Neuquén, Río Negro y Chubut. Con esos fondos, se distribuyeron 210 mochilas de agua, consideradas herramientas fundamentales en la lucha contra incendios forestales en zonas de difícil acceso.

Según comunicó la FBA, la campaña canaliza la ayuda de modo que los recursos lleguen directamente a quienes están en el terreno, garantizando la transparencia en el destino de los fondos.

Para colaborar se pueden donar aportes económicos que serán destinados a la adquisición de elementos como cascos, nuqueras, antiparras, trajes forestales, guantes de incendios, linternas y mochilas de agua, entre otros insumos esenciales.

Las donaciones pueden realizarse mediante el alias “bomberosfund” o a través de la plataforma Donar Online. Además, quienes representen a empresas interesadas en sumarse a la iniciativa pueden contactarse por correo electrónico: donaciones@fundacionbomberos.org.ar.

La iniciativa canaliza las donaciones a través del alias 'bomberosfund' y de la plataforma Donar Online, garantizando transparencia en el uso de los fondos (FBA)

La Fundación destaca que, al integrar el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), esta campaña es la única que garantiza la aplicación de los fondos a las asociaciones que intervienen directamente en la emergencia.

Desde su lanzamiento en 2021, la campaña Puentes de la Prevención permitió la entrega de más de 6.200 artículos de equipamiento forestal. Además, equipó de forma directa a 1.080 bomberos y bomberas, asistió a 26 federaciones y proporcionó más de 22.000 litros de agua y bebidas isotónicas.

En el mismo período, se repartieron 270 elementos de primeros auxilios y más de 7.000 kilogramos de alimento para los perros de las brigadas caninas del SNBV, lo que refleja un abordaje integral que incluye tanto a las personas como a los animales que participan en las tareas de rescate y control del fuego.

Los aportes se destinan a la compra de cascos, trajes forestales, guantes, linternas y mochilas de agua, elementos esenciales para la seguridad de los bomberos

La Fundación Bomberos de Argentina se define como una organización sin fines de lucro integrada al SNBV, cuya misión es respaldar la labor de bomberos, bomberas y directivos, fortaleciendo su rol social y promoviendo su desarrollo personal y profesional. La entidad sostiene que uno de sus objetivos es propiciar una sociedad más segura y fomentar la participación de la comunidad como agente de buenas prácticas en prevención de riesgos.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está compuesto por 58.000 integrantes, entre bomberos, bomberas y directivos, que forman parte de más de 1.100 asociaciones distribuidas en todo el país y agrupadas en 28 federaciones. Este entramado organizativo constituye el soporte fundamental para la respuesta ante emergencias como los incendios forestales que afectaron a la Patagonia, y hoy principalmente a la provincia de Chubut.