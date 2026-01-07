Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers

Un hombre fue embestido por una formación del Ferrocarril Sarmiento y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Santojanni con politraumatismos

En el barrio de Liniers, un hombre fue embestido por una formación del Ferrocarril Sarmiento y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Santojanni con politraumatismos. El episodio ocurrió cuando el tren circulaba en sentido hacia el centro de la ciudad, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a Infobae. Si bien la línea continúa con su funcionamiento, los trenes no paran en dicha estación y hay demoras.

Personal de Bomberos de la Ciudad acudió rápidamente al lugar tras recibir el aviso del incidente. Allí, los efectivos asistieron al herido y restringieron sus movimientos, medida habitual en casos de lesiones graves para evitar complicaciones adicionales, tal como detallaron voceros de la fuerza.

De acuerdo con lo comunicado, una ambulancia perteneciente al PAMI se encargó del traslado del hombre hasta el mencionado centro de salud. Las autoridades no difundieron hasta el momento la identidad de la víctima ni detalles sobre su estado actual.

El accionar coordinado de los servicios de emergencia permitió que la atención médica fuera inmediata. Infobae pudo saber que el caso quedó a cargo de la comisaría correspondiente, que interviene en los hechos ocurridos en las inmediaciones de la estación de Liniers.

Los últimos antecedentes del Tren Sarmiento

Durante el mes pasado, la línea ferrovaria sufrió dos hechos que afectaron su funcionamiento. A comienzos de diciembre, un ciclista murió arrollado en la estación Floresta, en el paso a nivel de Cuenca y Venancio Flores.

Según la reconstrucción consignada por el portal Noticias Argentinas, la víctima llevaba puestos auriculares al momento de cruzar las vías. Un testigo relató que varias personas intentaron advertirle sobre la proximidad de la formación que se dirigía hacia Moreno, tras el paso de otro tren con destino a Once.

El personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME asistió tras el accidente registrado a las 16.30 en el barrio porteño

“Pasaba con auriculares, le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”, expresó.

El operativo prolongó la restricción del tránsito ferroviario en uno de los enlaces más transitados de la red metropolitana hasta tanto se completaron las tareas y pericias. La circulación normal de los trenes se retomó una vez finalizadas las diligencias, aunque Trenes Argentinos reiteró la importancia de respetar la señalización y las barreras en todos los pasos a nivel. El episodio volvió a poner en primer plano la seguridad ferroviaria y la necesidad de mantener precaución para evitar hechos similares.

Doce días después, una formación de dicha línea sufrió un desperfecto por un colchón que fue arrojado sobre las vías a la altura de Villa Luro. Lo que generó la suspensión del servicio.

Los pasajeros debieron ser evacuados (Foto X: @marianac98_)

El hecho provocó la intervención de personal técnico, además del entorpecimiento de la circulación, según precisaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae. Debido a la colisión se vio afectado el tercer riel, el cual suministra corriente eléctrica al tren.

De acuerdo con lo informado, los alambres y otros materiales del colchón impactaron directamente sobre el sistema eléctrico, lo que limitó la circulación normal y dejó inhabilitado a uno de los coches involucrados en el accidente. Por este motivo, las autoridades decidieron desenergizar el sector y evacuar la formación para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El servicio tardó varias horas en restaurarse, ya que fue necesario retirar por completo el colchón y revisar las condiciones del método de alimentación eléctrica antes de restablecer la circulación de los trenes.

Aproximadamente una hora después, finalizaron las tareas de limpieza y reparación desarrolladas por el personal y el servicio que circula entre Once y Moreno de manera habitual quedó normalizado, según confirmaron a este medio.