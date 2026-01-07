El Servicio Meteorológico Nacional indicó que diez provincias están bajo alerta amarilla

Crédito: Chriostian Heint

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes vientos en gran parte de la Costa Atlántica. Además, también mantiene una alerta amarilla por tormentas en el oeste del país.

La advertencia por vientos intensos afecta una amplia franja de la Costa bonaerense: desde Magdalena hasta Miramar, incluyendo destinos turísticos como San Clemente, Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata. El SMN indicó que el área será afectada por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata.

“Las próximas horas serán bastante ventosas en las provincias centrales, pero esto cobrará mayor relevancia en toda la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Desde la Bahía de Samborombón hasta Mar del Plata rige un alerta oficial de nivel amarillo entre la tarde y la noche, dado que los vientos sostenidos podrían superar los 50 km/h, y las ráfagas el umbral de 70 km/h“, indicaron desde el portal especializado Meteored.

Las alertas amarillas por tormentas al oeste y por fuertes vientos al este

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, tal como detalló el Servicio Meteorológico Nacional. En este sentido, el organismo recomienda:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Por otro lado, en el oeste del país rige una alerta amarilla por fuertes tormentas. Las zonas señaladas son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y Neuquén.

El organismo anticipa lluvias y tormentas de distinta intensidad, con probabilidad de episodios localmente fuertes. Se esperan abundantes precipitaciones en lapsos breves, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían llegar a 90 km/h. También se calculan acumulados de precipitación entre 15 y 70 milímetros, con posibilidades de superar esos valores en áreas puntuales. Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional pide:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

A su vez, el SMN señaló que hay alerta naranja por temperaturas extremas de calor al sur de la Argentina. En específico, abarca la zona patagónica que comprende parte de Neuquén, Río Negro y Chubut. Este tipo de alertas tiene un “efecto moderado a alto en la salud” y “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", como niños y adultos mayores.

Es por eso que el servicio climatológico indica:

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.