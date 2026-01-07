Sociedad

Cayó al río con un bebé en brazos y un hombre se arrojó para auxiliado: el nene fue recatado, pero los adultos murieron ahogados

El trágico hecho sucedió en un tramo del río Gualeguay conocido como Pozo de la Tarucha, en las afueras de Rosario del Tala, Entre Ríos. Los cuerpos de las víctimas, de 26 y 41 años, fueron hallados este martes

Guardar
El trágico suceso ocurrió en
El trágico suceso ocurrió en un sector del río Gualeguay conocido como Pozo de las Taruchas.

El sector del río Gualeguay conocido como Pozo de La Tarucha, ubicado en las afueras de la ciudad Rosario del Tala, en la provincia de Entre Ríos, fue escenario este martes de un trágico episodio, luego de que hallara los cuerpos de dos hombres que habían desaparecido en su intento por salvar la vida de un bebé, que finalmente resultó ileso.

Según pudo saber Infobae a través de fuentes policiales, una de las víctimas fatales, identificada como Pablo Ramón Zacarías, de 26 años, había ingresado al río con un bebé en brazos, pero una vez dentro del cauce del río se resbaló y quedó seriamente comprometido con el menor.

Al observar la apremiante situación, Ricardo Javier Franco (41), empleado rural de profesión, se arrojó al agua sin pensarlo para ayudar a Zacarías y al pequeño, que estaban a punto de ser arrastrados por el río.

La fiscal de turno, Laila Taleb, ordenó la realización de un operativo de búsqueda, encabezado por personal policial de la Sección Bomberos Zapadores de Rosario del Tala, en conjunto con personal de la Sección Canina, que realizaron distintas tareas de rastrillaje sobre la costa del río. Además, los agentes implementaron ganchos y contaron con una embarcación sobre el río.

En simultáneo, efectivos pertenecientes al Comando de Operaciones Especiales (COE) de la ciudad de Paraná -entre ellos un especialista en búsqueda de personas y tres buzos tácticos-, realizaron tareas de búsqueda sobre la costa oeste del río Gualeguay, en distintos puntos estratégicos del mismo.

El operativo de búsqueda contó
El operativo de búsqueda contó con el despliegue de buzos tácticos y tareas de búsqueda por aire y tierra.

A pesar de que el río se mantuvo en creciente, con una altura total de 4,18 metros, la búsqueda realizada este martes concluyó con el peor desenlace. Cerca de las 6.30 de la madrugada, dos hermanos reportaron el avistaje de un cuerpo a unos 630 metros aproximadamente de la zona del hundimiento, y una vez en el lugar, los rescatistas confirmaron que se trataba de Franco.

En horas de la tarde, aproximadamente a las 18.40, un grupo de cuatro amigos que navegaba a bordo de una embarcación por el río Gualeguay divisó otro cuerpo flotando en cercanías a la localidad de Las Guachas. Los hombres dieron aviso de inmediato a la Policía, cuyo personal logró determinar que se trataba del cadáver de Zacarías.

Según reporta el medio El Once, tanto Franco como Zacarías se encontraban trabajando desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y, al momento del trágico episodio, realizaban actividades recreativas junto a familiares.

Desde la Jefatura Departamental Tala se remarcó que el sector donde ocurrió el trágico suceso no está habilitado para el ingreso al agua.

A modo de homenaje, el cuerpo de Bomberos de Rosario del Tala le dedicó un conmovedor mensaje a Ricardo Franco, el improvisado rescatista que falleció al intentar auxiliar a su compañero y el bebé que llevaba en brazos.

Dicen que no hay amor más grande que dar la vida por los demás, y Ricardo Franco, hace casi un año ayudaba a buscar a un joven en el agua; hoy, el río lo vio convertirse en héroe al salvar una vida de un pequeño”, reza el mensaje que los brigadistas compartieron en la red social Facebook.

Y lo despidieron con dolor: “Se fue con los brazos abiertos, los mismos que protegieron ese milagro y que ahora lo reciben en la gloria. Su sacrificio vivirá para siempre en el corazón de quien hoy respira. Con profundo orgullo y dolor, lo despedimos. Con los brazos abiertos al cielo, es el testimonio de una vida entregada al amor y al valor. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de duelo”.

Temas Relacionados

GualeguayÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Accidente fatal frente a la casa de Cristina Kirchner tras una persecución en San Telmo

Una moto sin patente escapó de un control, chocó a un taxi y provocó que el vehículo atropellara a dos peatones

Accidente fatal frente a la

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que diez provincias están bajo alerta amarilla

El organismo climatológico señaló que el oeste del país está marcado por tormentas, mientras que en gran parte de la Costa Atlántica hay registro de fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional indicó

Mejora la salud de la nena de 12 años que fue impactada por una bala perdida en Navidad

La menor permanece internada desde el pasado 25 de diciembre en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía

Mejora la salud de la

Discutió con su esposa por el mate y le pegó en la espalda con un rebenque: tenía un arsenal en su casa

Ocurrió en Santiago del Estero. La víctima hizo la denuncia y cuando fueron a detenerlo, descubrieron que tenía cuchillos y armas de fuego en la vivienda. El acusado está prófugo

Discutió con su esposa por

Llueve en el AMBA y hay alerta por vientos fuertes en la Costa Atlántica

Las ráfagas llegarán desde el sudeste y podrían alcanzar los 75 km/h en la franja costera, condiciones similares a las registradas el viernes de la semana pasada

Llueve en el AMBA y
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino:

Dolor en el fútbol argentino: a los 92 años, murió Ángel Norberto Coerezza, leyenda del arbitraje

Luis Advíncula confirmó que se va de Boca Juniors: “Estoy pasando por un momento familiar complicado”

Escándalo en la Champions League de básquet: un equipo quedó con un solo jugador en cancha y fue descalificado

FIFA dio a conocer las innovaciones con IA que tendrá el Mundial 2026

Tras su salida de Rosario Central, Ignacio Malcorra firmó como refuerzo de Independiente

TELESHOW
Fausto, el hijo de Sabrina

Fausto, el hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro, cumple 11 años: las dedicatorias de sus padres en redes

La agenda porteña suma opciones para vivir el arte y la historia de manera interactiva

Priscila Crivocapich habló del final de su relación con Roberto García Moritán: “No éramos compatibles”

Así fueron los encuentros entre Luciano Castro y una joven española en Madrid: “Él me besó”

Se conocieron los chats de la presunta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven española

INFOBAE AMÉRICA

Un temporal de nieve provocó

Un temporal de nieve provocó caos en varios países europeos con cientos de vuelos cancelados

Los mejores casinos online en México 2026, según apuestas-deportivas.es

Semyon Bychkov toma la batuta de la Ópera de París tras la salida de Gustavo Dudamel

El duro camino de David Uclés hasta el éxito de ‘La península de las casas vacías’ y el Premio Nadal: “Nunca había tenido más de 500 euros en el banco”

Así fueron los operativos en los que Estados Unidos incautó a dos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela