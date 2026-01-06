El Gobierno porteño informó que 252 refugios continuarán abiertos ante futuras olas de calor

Los espacios al aire libre con sombra y vegetación forman parte de las alternativas para enfrentar las altas temperaturas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que 252 refugios climáticos continuarán abiertos ante futuras olas de calor, en respuesta a la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por las altas temperaturas. Según informó a través de sus canales oficiales, esta red de espacios —disponible para vecinos y visitantes— busca ofrecer protección y descanso frente a condiciones térmicas que pueden resultar peligrosas para personas consideradas de riesgo, como niños y mayores de 65 años.

Los refugios climáticos están distribuidos en distintos puntos de la ciudad y pueden consultarse en el mapa interactivo publicado en el sitio oficial. Además, la información está disponible a través de Boti, el chat oficial de la Ciudad (11-5050-0147).

Entre los espacios habilitados, figuran lugares con aire acondicionado como escuelas, bibliotecas y centros culturales, junto con sitios que ofrecen temperaturas naturalmente más frescas, incluyendo la Usina del Arte (Caffarena 1) y el Museo de Arte Popular José Hernández (Avenida del Libertador 2373).

El programa de refugios climáticos, según detalló el Gobierno porteño, se implementó hace dos años en el contexto de las recurrentes olas de calor que afectan a la región. El primer espacio en sumarse fue el Jardín Botánico Carlos Thays (Avenida Santa Fe 3951), al que luego se agregaron el Centro Cultural San Martín, el Museo Larreta y el Museo de Arte Moderno, entre otros. Además de los espacios cerrados, existen refugios al aire libre, como el propio Jardín Botánico y el Ecoparque (Avenida Sarmiento 2601), que cuentan con abundante vegetación y sombra, condiciones que favorecen el descenso de la temperatura.

Las recomendaciones oficiales incluyen hidratarse, evitar el sol en horarios críticos y priorizar alimentos frescos

Si bien los refugios ofrecen ambientes frescos para descansar y continuar con las actividades cotidianas, no cuentan con servicio de asistencia médica. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, deshidratación, náuseas o malestar general, la recomendación es acudir al centro de salud más cercano o solicitar ayuda médica inmediata llamando al SAME (107).

El despliegue de los refugios se complementa con un refuerzo del operativo de emergencias en la ciudad. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que los equipos de SAME, Bomberos y Defensa Civil se encuentran reforzados para actuar en caso de incidentes vinculados a las altas temperaturas. Además, se anticiparon guardias preventivas en puntos críticos ante eventuales cortes de suministro eléctrico, con el apoyo de generadores propios.

Entre las recomendaciones difundidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para enfrentar el calor, se destaca la importancia de hidratarse con frecuencia, incluso antes de sentir sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17, utilizar ropa liviana y clara, priorizar alimentos frescos como frutas y verduras, y permanecer en espacios frescos o con sombra. También se aconseja realizar actividad física temprano en la mañana o cuando baja la temperatura.

El programa de refugios climáticos, según la información oficial, ya suma 86 espacios utilizados regularmente por vecinos y visitantes para resguardarse de las altas temperaturas. La red se mantiene activa y en expansión ante la previsión de nuevas olas de calor en la ciudad, con el objetivo de reducir riesgos y ofrecer alternativas seguras para toda la población.

Cómo estará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires esta semana

El clima en la Ciudad según el SMN

La semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arranca con temperaturas que avanzan en forma escalonada. El martes 6, el termómetro sube, alcanzando los 31°C de máxima y 21°C de mínima, mientras el sol asoma entre algunas nubes. El miércoles 7, la máxima prevista es de 29°C y la mínima se mantiene en 21°C, con probabilidad de lluvias por la tarde y la noche.

El jueves 8 y el viernes 9, las temperaturas se moderan, con máximas de 26°C y mínimas de 17°C y 21°C respectivamente, bajo un cielo parcialmente nublado. El sábado 10 se mantiene una máxima de 26°C y una mínima de 21°C, sin lluvias en el horizonte. Para el domingo 11 se espera un repunte térmico: la máxima trepa a 30°C y la mínima baja a 19°C, en una jornada de nubosidad variable.

Las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires marcan un ciclo de temperaturas elevadas, con intervalos de nubosidad y chances de precipitaciones a mitad de semana.