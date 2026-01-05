El Teleférico de Salta informó un récord histórico de usuarios transportados en 2025: los números

El complejo ofrece ascensos panorámicos y vistas de la ciudad, sumando propuestas deportivas y recreativas

El Complejo Teleférico Salta alcanzó durante el último año un récord histórico de usuarios transportados, sumando 437.825 personas entre ambos tramos. La cifra implica un aumento del 29,41% respecto al año anterior y marca el mayor flujo de visitantes desde la inauguración del servicio, según informaron desde el organismo.

La administración destacó que la expansión del teleférico, con la reciente incorporación del tramo Ala Delta, potenció el atractivo del circuito turístico y recreativo de la capital salteña. Según informó el Gobierno provincial, el crecimiento responde tanto a la preferencia de turistas como al respaldo de los residentes locales, quienes convirtieron la experiencia en una de las más demandadas.

El presidente del Complejo Teleférico Salta S.E., Ángel Causarano, destacó que “este récord de usuarios es el resultado de un trabajo sostenido, con una fuerte apuesta a la calidad del servicio, la seguridad y la generación de propuestas culturales y turísticas pensadas tanto para los salteños como para quienes visitan la provincia”.

El circuito, que une el emblemático Parque San Martín con la cima del Cerro San Bernardo y, desde el año pasado, con el Cerro Ala Delta, se consolidó como uno de los puntos de mayor convocatoria en la provincia. Según datos del Gobierno de la Provincia de Salta, la doble propuesta —el tradicional ascenso panorámico y la conexión adicional hacia Ala Delta— permitió diversificar las actividades, ofreciendo vistas de la ciudad, áreas deportivas, bares, tiendas de artesanías y espacios recreativos para todas las edades.

El incremento de usuarios fue atribuido a mejoras en la calidad del servicio y la seguridad para turistas y locales

A lo largo de 2025, el complejo sumó iniciativas culturales y eventos especiales en ambos tramos. El 8 de octubre tuvo lugar la inauguración del anfiteatro Las Voces de Orán en la cima del cerro, acto que encabezó el gobernador Gustavo Sáenz y que contó con la participación de referentes de la música popular como Las Voces de Orán, El Chaqueño Palavecino, Guitarreros y Ahyre. La jornada reunió a una multitud y posicionó al nuevo anfiteatro como un espacio de referencia cultural en la región.

El Gobierno de la Provincia de Salta remarcó que las actividades culturales, recreativas y los servicios complementarios, entre los que se incluyen miradores, confiterías y zonas deportivas, fortalecieron el perfil del teleférico como un enclave turístico y social.

El complejo, convertido en símbolo de la ciudad, permite apreciar la geografía de la región y promueve el encuentro tanto de turistas como de habitantes locales, indicaron las autoridades provinciales.

La gestión del Complejo Teleférico Salta S.E. celebró el balance positivo del año y ratificó su compromiso de seguir ampliando la oferta de propuestas turísticas y culturales, con la meta de sostener el crecimiento en la afluencia de visitantes.

Familias afectas por la emergencia climática

Los municipios participaron en la asistencia directa a los afectados por incendios y eventos climáticos

La primera semana del año decenas de familias en Salta necesitaron ser asistidas por la emergencia climática y por siniestros de distintas magnitudes.

Hubo incendios en los municipios de Tartagal, Angastaco y Pichanal, donde las familias afectadas sufrieron pérdidas materiales en sectores de sus viviendas. Según el detalle oficial, la rápida respuesta estatal apuntó a restablecer condiciones mínimas de habitabilidad y garantizar la entrega de insumos urgentes. En palabras del propio ministerio: “La asistencia se definió tras una evaluación particular de cada caso”.

Por otro lado, las inclemencias del tiempo también generaron emergencias en diversas localidades. El informe ministerial señala que en Mosconi y Aguaray, fuertes vientos provocaron la voladura de techos en viviendas familiares, mientras que en Chicoana las lluvias intensas ocasionaron el ingreso de agua a los domicilios y afectaron pertenencias de varias familias. Los municipios canalizaron la ayuda y se encargaron de la entrega directa a las personas damnificadas.

El impacto de las lluvias en La Caldera derivó en el desborde del río y de sus ramificaciones, con efectos especialmente marcados en barrios cercanos al cauce. El barrio Nogalar resultó uno de los más afectados, con daños de diversa magnitud por el ingreso de agua en las viviendas. El Ministerio de Desarrollo Social asistió de manera adicional al municipio para reforzar la ayuda destinada a los sectores de mayor vulnerabilidad.