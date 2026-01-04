Aumentaron los peajes de las rutas a la Costa Atlántica: cuánto cuesta llegar a Mar del Plata

Las tarifas de Aubasa aumentaron el último sábado

Viajar a las playas de Buenos Aires es más caro desde ayer tras la decisión del gobierno bonaerense de aumentar las tarifas de peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata y en los corredores viales hacia la Costa Atlántica (Rutas 2, 11 y 74) en pleno inicio de la temporada de verano.

La actualización, que implica incrementos de entre 7% y 10% según el tramo y la categoría del vehículo, responde al pedido de la concesionaria AUBASA y utiliza como referencia el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Este nuevo indicador integra el Índice de Salarios, el de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor, todos publicados por el INDEC, para reflejar la estructura de costos de la empresa.

Durante la hora pico en la autopista que une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense, los usuarios deben ahora abonar hasta $5.400 (manual) o $5.307 (TelePASE) en el peaje Hudson sentido La Plata-CABA. En ese mismo trayecto, los peajes Bernal, Quilmes y Berazategui cuestan hasta $4.600 (manual) o $4.511 (TelePASE) en hora pico.

En sentido inverso, desde CABA hacia La Plata, el peaje Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa tiene valores de hasta $2.700 (manual) y $2.653 (TelePASE) en horario de mayor demanda, mientras que en Bernal, Quilmes y Berazategui, el costo llega a $1.900 (manual) y $1.857 (TelePASE) en hora pico.

Los viajes hacia la Costa Atlántica presentan un incremento mayor en peajes clave de la Ruta 2: los puntos de Samborombón y Maipú alcanzan los $7.000 (manual) o $6.964 (TelePASE); lo mismo que en La Huella (ruta 11). Mientras que en General Madariaga (Ruta 74), las tarifas suben a $3.000 (manual) y $2.924 (TelePASE); y en Mar Chiquita, a $3.300 (manual) o $3.203 (TelePASE).

Pero además, hay suba de precios en la Ruta 74, que conecta General Madariaga con la 2 y la 11: el cruce en esa estación trepa a $3.000 para autos y llega a $14.700 para las categorías superiores, con subas superiores al 7%.

De esta forma ir en coche hasta Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell costará alrededor de 23 mil pesos.

Según el Ejecutivo bonaerense, el ajuste es necesario para sostener tareas de mantenimiento, operación y seguridad vial en trazas de alto tránsito, especialmente en meses donde la circulación se multiplica.

Desde agosto de 2024 los peajes de AUBASA se actualizan de manera trimestral según la evolución del Coeficiente de Variación Tarifa (CVT) que considera el Índice de Salarios para trabajadores registrados, el Índice de Precios Internos al por Mayor y la inflación, todas mediciones realizadas por el INDEC. De este esquema surge que en enero corresponde aumentar los precios en un 7,17%.

Más rutas con Telepeaje

A partir del martes 6 de enero, el cobro de peaje se realizará exclusivamente mediante sistemas electrónicos en las rutas nacionales 12 y 14. En tanto, el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de peaje se eliminará.

En esta primera etapa de implementación, el sistema TelePASE, en todas sus modalidades, será la forma de pago disponible. Contará con un 50% de descuento en comparación con el resto de los sistemas electrónicos de cobro.

A partir del martes 6 de enero, el cobro de peaje se realizará exclusivamente mediante sistemas electrónicos en las rutas nacionales 12 y 14

Los demás medios de pago electrónico se incorporarán con posterioridad a la segunda quincena de enero. A partir de ese momento, los usuarios podrán abonar mediante tarjetas de crédito y débito y escaneo de códigos QR. También se habilitará la utilización de billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto por tecnología NFC a través de teléfonos inteligentes.

Estos medios estarán disponibles en los tótems de cobro que serán instalados en las vías de cada estación de peaje, con la indicación mediante señales de que se trata de Pago Electrónico.

Durante los últimos días, las viejas cabinas de peaje manual que existían en la intersección de RN 14 con la RN 18 a la altura de Puerto Yeruá fueron demolidas. Allí se instalarán los tótems para el pago electrónico.

En lo que refiere a valores, el importe del ticket será equivalente al último monto vigente en abril de 2025, con una adecuación conforme a la evolución del índice de inflación. Ese mes, el valor del peaje a la altura de Yeruá, cerca de Concordia, estaba en $1.600. Hay otros tres puntos de pago en el trayecto: en Zárate, sobre RN 12, otro en Colonía Elía, al sur de Concepción del Uruguay y el restante en Piedritas, al norte de Mocoretá.

Las medidas fueron anunciadas por el nuevo concesionario de la autopista que vincula la mayor cantidad de tránsito entre Argentina y Brasil. Se trata de Autovía Construcciones y Servicios SA. La firma operará con la denominación Autovía del Mercosur, identificando al corredor vial estratégico que conecta la región y cumple un rol fundamental en la conectividad nacional e internacional.

Por otra parte, el plan inicial de obras y reconstrucción comenzará también el 6 de enero. Incluirá trabajos prioritarios de bacheo intensivo de calzada, mantenimiento y recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza. Estas acciones forman parte de la primera etapa de puesta en valor del corredor. El objetivo es mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la calidad del servicio para los usuarios.