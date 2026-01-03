Preocupación en la costa patagónica por mareas extraordinarias en Las Grutas: qué altura alcanzaría la pleamar

Las crecidas inusuales afectarán la costa atlántica de Río Negro durante casi una semana completa, según datos oficiales

Durante los próximos días, Las Grutas, la localidad balnearia ubicada en la costa atlántica de Río Negro, experimentará una serie de jornadas con pleamares elevadas que superarán los nueve metros, una dinámica que captó la atención de residentes y turistas en el golfo San Matías.

La información, difundida por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y reportada por el Diario Río Negro, detalla el cronograma de alturas y horarios previstos para este fenómeno, que se extiende desde este sábado hasta el viernes siguiente.

El comienzo de este inusual ciclo de mareas se dio este mismo sábado, con dos picos destacados. La primera pleamar se registró a las 11.42, alcanzando 8,37 metros, mientras que la segunda, al filo de la medianoche, llegará a 8,91 metros.

El lunes 5 de febrero se registrará la pleamar más alta, alcanzando 9,07 metros durante la madrugada en Las Grutas

Para el domingo 4, las previsiones señalaron que la tendencia ascendente continuaría, con una pleamar principal a las 12:34 cuya altura estimada fue de 8,65 metros, sumando así otro dato relevante a la secuencia de jornadas excepcionales.

Para el lunes 5 se espera que la situación sea sobresaliente durante este período. Según indicó el Diario Río Negro, la primera pleamar ocurrirá a las 0.50 y superará los 9,07 metros, seguida por un nuevo pico de 8,85 metros a las 13:24. Esta amplitud en las alturas es poco usual para la región.

Las cifras se mantendrán similares durante el martes 6, cuando se prevé una pleamar máxima de 9,12 metros a la 1:38 y una segunda de 8,93 metros a las 14:12, de acuerdo con la tabla difundida por el Servicio de Hidrografía Naval. El miércoles 7, la tendencia persistirá con una subida de 9,05 metros a las 2:26 y otra de 8,88 metros a las 14:59, ratificando la magnitud del evento.

Para el jueves 8 se espera un leve descenso en los valores máximos, aunque las pleamares continuarán siendo significativas. La marca más alta del día será de 9,10 metros a las 3:15, mientras que por la tarde el nivel se ubicará en 8,62 metros a las 14:33. Finalmente, el viernes 9 cerrará este ciclo con cifras más moderadas: 7,12 metros por la mañana, a las 9:44, y 7,49 metros en la noche, a las 22:00.

Este fenómeno, que abarca casi una semana completa, mantiene atentos a quienes frecuentan la costa de Las Grutas durante el verano, ya que por la proximidad de la playa con el acantilado, durante las mareas altas es difícil encontrar sitio para asentarse.

En cuanto al tiempo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los días de mayor altura en el mar también se verán marcados por fuertes vientos.

El martes 6 de febrero se esperan condiciones climáticas extremas, con viento del sur y temperaturas que alcanzarán los 31 grados

El sábado por la tarde las ráfagas alcanzarán los 50 kilómetros por hora, con una temperatura de 24 grados como máxima. El domingo no habrá actividad ventosa hasta la noche, cuando nuevamente las ráfagas sean de hasta 50 km/h. La máxima del último día del fin de semana será de 30 grados, con mínima de 14 °C.

El lunes, jornada que sería la más sobresaliente en cuanto a las mareas extraordinarias, tendrá también uno de los días más intensos en cuanto al viento. Durante la primera mitad del día las ráfagas que vendrán con sentido desde el noroeste rondarán entre los 51 y 59 kilómetros por hora, mientras que en la segunda parte la situación calmará un poco y no superarán los 50 km/h. En cuanto a la temperatura, la máxima alcanzará los 28 grados y la mínima descenderá hasta los 20 °C.

Sin embargo, en la madrugada y mañana del martes se espera que la situación se intensifique con un viento proveniente del sur. Durante esa parte del día las ráfagas llegarán hasta los 69 kilómetros por hora. Con el correr de las horas la situación se calmará, aunque permanecerán ráfagas de 50 km/h. En esta jornada la máxima será de 31 y la mínima de 18.

Mientras que el miércoles no tendrá actividad significativa en cuanto al viento, tanto el jueves como el viernes nuevamente habrá ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora.