Murieron tres argentinas tras naufragar en Paraguay y buscan a una persona que está desaparecida

El accidente ocurrió en la noche del sábado, la embarcación regresaba hacia Argentina tras un día en una isla turística

En las aguas del río Paraná, en el sur de Paraguay, se produjo un hecho que conmocionó a comunidades a ambos lados de la frontera: encontraron los cuerpos sin vida de tres mujeres argentinas tras el naufragio de una embarcación. El hallazgo, ocurrido en la zona de Ñeembucú, movilizó a autoridades paraguayas y argentinas, que desplegaron un intenso operativo de búsqueda tras recibir el reporte de la desaparición del grupo.

De acuerdo con lo informado por el medio local Más Encarnación en las primeras horas del domingo, el accidente sucedió cerca de la medianoche del sábado, cuando una lancha con ciudadanos argentinos regresaba hacia su país de origen después de pasar el día en una isla turística cercana a la localidad de Cerrito. El río, que suele ser escenario de actividades recreativas, se transformó en el centro de una tragedia cuando la embarcación naufragó en circunstancias que todavía se investigan.

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailín Maidana Alfaro. Las tres, de nacionalidad argentina, integraban un grupo familiar que compartía la jornada en la región de Ñeembucú. El accidente dejó además a dos menores —una niña de 11 años y un joven de 16— que fueron rescatados con vida por pescadores locales en las costas paraguayas.

Las tareas de rescate y búsqueda fueron encabezadas por la Policía Nacional y la Prefectura Naval de Cerrito, con colaboración de fuerzas argentinas. La intervención de los equipos de emergencia fue inmediata, después de que pescadores alertaran sobre la presencia de sobrevivientes en la ribera paraguaya. La zona del hallazgo de los cuerpos, conocida como Isla Hovy y situada a la altura del kilómetro 1306 del río Paraná, se convirtió en el epicentro de la operación de búsqueda.

El jefe de la comisaría 16 de Cerrito, Damiano Cano, explicó a Los Primeros que el siniestro se produjo cuando la lancha regresaba a la Argentina y se vio sorprendida por una intensa lluvia acompañada de ráfagas de viento. Según Cano, la embarcación “no reunía las condiciones adecuadas para navegar frente a la fuerte corriente que se genera en el río Paraná con las precipitaciones”. El funcionario señaló que estos factores podrían haber sido determinantes para el vuelco que ocasionó el naufragio.

La lancha era considerada “no apta” para la navegación en ese sector del río bajo condiciones meteorológicas adversas. Las autoridades investigan si hubo fallas técnicas o falta de cumplimiento de normativas de seguridad.

Mientras tanto, la búsqueda no ha finalizado. Roberto Encina permanece desaparecido, el último integrante del grupo, por quien sigue vigente un operativo de rastreo fluvial y terrestre. Las fuerzas de seguridad de ambos países mantienen contacto constante para coordinar los esfuerzos y esclarecer las causas del naufragio que terminó con la vida de tres mujeres y dejó a la comunidad sumida en el desconcierto.

Corrientes: se dio vuelta una lancha con ocho tripulantes en el río Paraná y hay dos desaparecidos

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1198 del río Paraná

En medio de la delicada situación que atraviesa la provincia de Corrientes por las inundaciones, la tragedia volvió a aparecer en el río Paraná a la altura de la capital de la provincia con una lancha que se voló, se dio vuelta y terminó con todos los tripulantes dentro del agua.

Según pudo saber Infobae, en la embarcación viajaban ocho tripulantes que cuando la embarcación se dio vuelta campana los tiró al agua. Hasta el momento seis personas pudieron ser rescatadas, pero hay dos desaparecidos.

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo, a la altura del kilómetro 1198 del río Paraná, en jurisdicción de la Prefectura Corrientes. La embarcación siniestrada, identificada como “Fortuna”, navegaba con dirección a una guardería náutica cuando, de acuerdo con el relato de su timonel, perdió estabilidad por las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la región. El fuerte viento, sumado al caudal incrementado del río producto de las crecidas, provocó que la lancha se diera vuelta campana y arrojara a sus ocho ocupantes al agua de manera repentina.

Apenas se produjo el accidente, uno de los presentes logró comunicarse con el número de emergencias 106, lo que permitió la rápida activación del protocolo de rescate. Personal de la Prefectura Naval Argentina desplegó en pocos minutos medios fluviales y terrestres en el área, sumando embarcaciones adicionales y efectivos capacitados en rescate acuático. Testigos en el lugar indicaron que una lancha particular, denominada “La Turca”, intervino en los primeros minutos para asistir a los sobrevivientes, logrando rescatar a seis personas y trasladarlas hasta una zona segura de la costa.

A pesar de la actuación inmediata de Prefectura y particulares, dos de los tripulantes permanecen desaparecidos. Las personas buscadas fueron identificadas como Sergio Estorti, de 43 años, y Melina, de 34, ambos de nacionalidad argentina. El operativo de búsqueda se mantiene activo desde el primer momento, con patrullas acuáticas recorriendo la zona y equipos de superficie realizando rastrillajes en las orillas y en sectores de difícil acceso, aprovechando cada ventana de buen clima para maximizar las posibilidades de hallazgo.