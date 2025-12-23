Gordo de Navidad 2025: de cuánto es el premio, cuándo es el sorteo y el valor de los billetes

El sorteo será este viernes 26 de diciembre (iStock)

Este viernes 26 de diciembre tendrá lugar el tradicional sorteo del Gordo de Navidad. Anunciado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, su pozo total será de más de 1750 millones de pesos.

Según informó el instituto bonaerense, el billete del sorteo se emite por terminal, “lo que le permite al apostador elegir cualquier número disponible en cualquier agencia de la provincia”. Los tickets se encuentran disponibles desde el pasado 27 de octubre.

El sorteo será a las 21 en el Salón de Sorteos del organismo. Habrá, además, una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube.

Una vez terminado el juego, el sitio web oficial de la lotería publicará la nómina de ganadores. Con un Premio Mayor de 800 millones de pesos, se prevén recompensas a las terminaciones y a las aproximaciones hasta la quinta posición.

Su pozo total será de más de 1750 millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de la Provincia detallo que el derecho al cobro de los premios correrá hasta el 27 de enero del próximo año. En tanto, los tickets se entregarán con un “porta-billete” para protegerlos del calor y la luz solar.

Respecto al primer premio, el organismo precisó que estará conformado por los números del 00000 al 99.999. Cada número tendrá 10 apuestas como tope.

“El valor total de las diez apuestas será de 50.000 pesos y de cada una de ellas es de 5.000”, añade el comunicado. Para las aproximaciones, se tomará el 00000 como número menor y el 99999 como el mayor.

Latin American family of 3 (mother, father and 1 year-old son) decorating Christmas tree during Summer season in Argentina. Copy space. (Getty)

El valor de los premios

En total, el pozo asciende a 1.755.750.000 pesos. El Premio Mayor será de 800.000.000 millones de pesos, mientras que el segundo será de 250.000.000 millones.

Le siguen el premio de 65.000.000 millones, el de 25.000.000 y el de 12.000.000; siempre correspondiente a la modalidad de billete completo.

El año pasado, el Gordo de Navidad provincial ofreció un premio principal de $500 millones, mientras que el total de dinero repartido en este evento ascendió a $1.074 millones, distribuidos en distintas categorías, lo que incluyeron premios secundarios por aproximaciones, terminaciones y otros sorteos extraordinarios. Según el Instituto Provincial de Lotería y Casino de la PBA, ese año se vendieron el 95% de los cartones.

El premio mayor se lo llevó un boleto entero vendido en Vicente López, con el número 81476, mientras que el segundo puesto, que se alzó con 150 millones de pesos, fue adquirido en la ciudad de Mar del Plata. El 99556 fue la denominación numérica de la suerte. El tercer puesto, el 64208, fue fraccionado entre varios jugadores, y alcanzó los $40.000.000.

Otros sorteos

En paralelo, este sábado la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) realizará el sorteo navideño La Grande, cuyo premio mayor será de 500 mil dólares. Además, se pondrán en juego más de 220 millones de pesos en otros premios.

Los tickets se pueden adquirir tanto de forma online como en agencias físicas habilitadas, que se pueden encontrar en el sitio web oficial de la lotería porteña. La fracción vale 7 mil pesos y el billete entero 35 mil.

De acuerdo con el instituto, el segundo premio es de 100 millones, mientras que el tercero es de 80 millones y los dos siguientes de 40 millones. Del sexto premio al vigésimo, los montos van desde los 20 millones hasta los 5 millones de pesos. Habrá premios por terminaciones de dos y una cifra.

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires realizará el sorteo navideño La Grande (Getty)

En tanto, la Lotería de Córdoba celebrará su propio Gordo de Navidad este 26 de diciembre. El sorteo, a realizarse en la capital provincial, está previsto a las 21 horas y tendrá acceso libre y gratuito.

Con un premio de 650 millones de pesos, la fracción se encuentra a 7.500 pesos y el entero (que incluye 20 fracciones), a 150 mil.