Cómo funcionarán los servicios públicos durante Nochebuena y Navidad en la Ciudad de Buenos Aires

Durante el 24 y 25 de diciembre, hospitales, transporte, recolección de residuos y organismos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modificarán sus horarios y modalidades de atención

La llegada de las celebraciones de Nochebuena y Navidad marca cambios en la rutina de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño difundió el cronograma especial para los servicios públicos, mientras que el sistema bancario y la administración nacional también modificaron su funcionamiento habitual.

Por otra parte, la atención presencial en bancos y organismos estatales se verá interrumpida, en tanto los vecinos deberán tener en cuenta los horarios y modalidades de funcionamiento de hospitales, transporte, recolección de residuos y otros servicios esenciales.

El miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre, la mayoría de las prestaciones públicas funcionarán con cronograma reducido, guardias mínimas o, directamente, permanecerán cerradas.

Hospitales y salud

Hospital General de Niños Dr. Pedro Elizalde (Maximiliano Luna)

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) detalló que las guardias y áreas críticas de todos los hospitales se mantendrán activas durante las 24 horas en ambos feriados. Los consultorios externos, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) no abrirán sus puertas. Así, solo los servicios de emergencia estarán operativos para atender situaciones críticas.

Educación

Colegio Nacional de Buenos Aires

Las escuelas dependientes del GCBA permanecerán cerradas tanto en Nochebuena como en Navidad. No habrá clases ni actividades administrativas en establecimientos educativos públicos de la ciudad.

Cementerios

Cementerio de la Recoleta

Respecto a los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, el cronograma establece que el 24 de diciembre se admitirán inhumaciones de 9 a 12, con el último trámite recepcionado a las 11 e iniciando la última inhumación media hora después. El 25 de diciembre, las inhumaciones se realizarán únicamente de 9 a 12 y a depósito, exclusivamente en Chacarita, según informó el Gobierno porteño.

Administración pública y sedes comunales

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Dirección General de Rentas permanecerán cerradas durante ambos feriados. Lo mismo sucederá con las sedes comunales, que no atenderán al público durante el 24 y el 25 de diciembre. El Registro Civil solo tendrá activa la guardia de defunciones de 8 a 12.

Recolección de residuos y limpieza urbana

Personal de higiene de la Ciudad (GCBA)

El servicio de recolección de residuos no funcionará el 24 de diciembre. El 25, en cambio, la recolección se efectuará bajo el esquema habitual. Este dato resulta relevante para quienes residen en la ciudad y necesitan organizar la disposición de sus desechos domiciliarios.

Estacionamiento

(NA)

En materia de estacionamiento, las autoridades porteñas señalaron que estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde normalmente se prohíbe de lunes a viernes entre las 7 y las 21. El sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia en ninguno de los dos días.

Las excepciones, tanto para habilitar el estacionamiento donde suele estar prohibido como para restringirlo donde habitualmente está permitido, estarán debidamente señalizadas con cartelería. No se podrá estacionar en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia ni en espacios paralelos a ciclovías durante ninguna hora del día.

Transporte público: subtes, Premetro y Ecobici

Línea A del Subte

El subte y el premetro de la Ciudad funcionarán de 8 a 22 durante ambos feriados. El detalle de cada línea puede consultarse en el sitio oficial de Emova. El sistema Ecobici tendrá diferentes modalidades: el 24 de diciembre estarán activos los pases básicos, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario), mientras que el 25 solo funcionarán los pases intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario).

Peajes

Los peajes operarán con normalidad, aunque se tomará como hora pico el horario de fin de semana: de 11 a 15 en sentido Provincia y de 17 a 21 en sentido Centro.

Licencias, verificación vehicular y trámites

Según el Gobierno de la Ciudad, la sede Roca del Registro de Licencias para Conducir, la pista de aprendizaje y las siete plantas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) permanecerán cerradas durante ambos feriados. La Dirección General de Infracciones tampoco brindará atención.

Seguridad, policía y bomberos

Los servicios de Policía de la Ciudad, Bomberos, Emergencias Línea 911, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias Línea 103 mantendrán guardias activas las 24 horas. Las autoridades garantizan así la cobertura ante cualquier eventualidad.

Parques, museos y espacios culturales

El Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano permanecerán cerrados.

Museos, bibliotecas públicas y teatros dependientes del GCBA, como el Complejo Teatral de Buenos Aires, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Teatro Colón y el Circuito de Espacios Culturales tampoco abrirán sus puertas. La Torre Monumental y el Planetario estarán cerrados, según precisó el Gobierno porteño.

Bancos y servicios financieros

Fachada del banco central de Argentina (BCRA) (REUTERS)

El sistema bancario argentino también se verá afectado. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso asueto para el personal los días 24 y 31 de diciembre y extendió la invitación a todas las entidades financieras y cambiarias del país. Las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 24 y el 25. No obstante, los usuarios tendrán a disposición pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil.

Además, se recargarán cajeros automáticos y se mantendrán habilitadas opciones de extracción de efectivo en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios adheridos, mediante presentación de DNI y tarjeta de débito.

“Todos los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil, que constituyen una forma segura, simple y rápida de realizar operaciones”, informó el BCRA. Las asociaciones bancarias ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA confirmaron la adhesión a la medida.

Administración pública nacional

En el ámbito nacional, el Ejecutivo oficializó el asueto para los empleados estatales los días 24 y 31 de diciembre a través del Decreto 883/2025. Según el Gobierno nacional, estas fechas tienen un profundo significado social y familiar y suelen estar dedicadas a preparativos y traslados para encuentros con seres queridos.

La medida busca facilitar la organización y el disfrute de las festividades, garantizando que la población cuente con tiempo suficiente para estas actividades.

La información completa y actualizada sobre el funcionamiento de todos los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires durante Nochebuena y Navidad puede consultarse en los portales oficiales del Gobierno porteño.