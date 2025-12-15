Sociedad

Dos bañistas tuvieron que ser rescatados tras meterse al agua en medio de una fuerte tormenta en Mar del Plata

Tras una alerta meteorológica y con lluvias torrenciales, varios guardavidas y asistentes realizaron un trabajo coordinado para sacar a dos personas atrapadas por la corriente

Dos bañistas fueron rescatados en Playa Popular, en plena tormenta cuando todos los turistas estaban abandonando la playa

La tarde del domingo en Mar del Plata quedó marcada por un hecho que captó la atención en plena tormenta. Cuando las lluvias y el viento comenzaron a vaciar Playa Popular, dos bañistas decidieron meterse al mar a pesar de las condiciones adversas y debieron ser rescatados por un grupo de guardavidas. El incidente ocurrió bajo el cielo cubierto, con los turistas y residentes ya buscando refugio fuera de la playa.

El operativo de rescate se desarrolló frente a la mirada de los pocos que quedaban en el lugar. El video del suceso, subido a Instagram por la cuenta @La.popu2, exhibe cómo el equipo de guardavidas de Playa Popular 1 y 2 detectó a dos personas atrapadas y reaccionó al instante.

La corriente, sumada al intenso oleaje, dificultaba la salida de los bañistas, por lo que dos socorristas se metieron al agua sin demora, mientras otros miembros del equipo, desde la orilla, comenzaron a tirar de la soga unida al salvavidas.

En que la acción colectiva no quedó solo en los guardavidas. Al menos dos personas que permanecían en la playa colaboraron en el traslado de las víctimas hacia la arena. El video permitió seguir el desarrollo del rescate, que sumó además la ayuda de un familiar de uno de los trabajadores.

El incidente fue replicado rápidamente en redes sociales y generó comentarios de todo tipo. “Como siempre, nuestros guardavidas lo dan todo, orgullo de nuestra ciudad”, se lee entre los mensajes del posteo. Otros usuarios cuestionaron la decisión de los bañistas de ingresar al agua durante el temporal y pusieron el foco en la correcta prevención de situaciones de riesgo.

Los dos bañistas, finalmente, fueron sacados del agua ilesos. El episodio y sus imágenes circularon ampliamente en plataformas sociales, sumando apoyos y llamados a la prudencia para evitar tragedias en el mar, sobre todo en jornadas de mal clima.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias, ráfagas intensas y temperaturas que oscilarían entre 11 y 21℃ durante la semana, mientras el viento sur transformaba la playa en un panorama picado. El rescate no solo evitó un desenlace grave, sino que visibilizó el trabajo coordinado de los equipos de seguridad y la cooperación espontánea de los presentes.

Se metieron con su camioneta al Río de la Plata, quedaron atascados y el agua tapó el vehículo: salieron nadando

Un insólito hecho ocurrió en la costa de la localidad bonaerense de Berisso cuando dos hombres tuvieron que huir nadando de su camioneta cuando se atascó en el Río de la Plata y comenzaba a subir la marea. Por el hecho se realizó un importante operativo en la zona para sacar el vehículo del agua y registrar que no haya víctimas fatales.

De acuerdo a lo que dijeron los testigos que presenciaron la secuencia desde los primeros minutos, el vehículo —de modelo antiguo y carrocería elevada— avanzó por la costa desde la zona de Palo Blanco con la intención de llegar a la Isla Paulino. Los ocupantes intentaron aprovechar la bajamar para realizar el cruce, una maniobra que, según remarcan los lugareños, ya ha despertado advertencias en el pasado debido a la peligrosidad que representa.

La situación se tornó aún más compleja cuando algunos de los vecinos se percataron de que la camioneta no solo estaba inmovilizada, sino que el agua rodeaba la cabina y amenazaba con sumergirla por completo. Ante el temor de que las personas continúen en el interior, los presentes realizaron una llamada de emergencia al 911. El aviso llegó rápidamente a los equipos de rescate, quienes activaron un protocolo de intervención ante la posibilidad de ocupantes atrapados.

El despliegue en la zona contempló la utilización de un bote de rescate para llegar hasta el lugar donde la camioneta yacía semi sumergida. Según describió Scafati al citado medio, “habían avisado a la guardia de Defensa Civil que estaban adentro y al final no fue así. Fuimos en bote a ver la camioneta pensando que estaban adentro y no, los chicos estaban en la costa”. El funcionario aclaró que cada uno de estos episodios requiere una respuesta veloz, ya que en caso de que una persona quede atrapada dentro de un vehículo inundado, la situación puede escalar en gravedad en cuestión de segundos.

De acuerdo a lo declarado por Scafati, el rescate o remoción de la camioneta presenta serias dificultades técnicas debido al peso del rodado, la profundidad creciente y el barro del lecho. “La camioneta va a quedar ahí, no la va a sacar nadie”, resumió.

