Chocó a dos autos estacionados, intentó darse a la fuga y terminó detenido: tenía 2,52 gramos de alcohol en sangre

El hecho comenzó en avenida Juan B Justo y terminó en la calle Juan Capistrano Tissera al 720 en barrio General Bustos

Un hombre de 31 años protagonizó una serie de choques y una fuga al volante bajo los efectos del alcohol, en una escena que comenzó en las calles del barrio General Bustos, en la provincia de Córdoba, y derivó en su inmediata detención.

La secuencia ocurrió en la madrugada del domingo y se desencadenó cuando personal policial interceptó un Fiat Fiorino sobre calle Juan Capistrano Tissera al 720, tras ser alertados por una serie de colisiones previas.

Según informó la Policía de Córdoba, minutos antes el conductor de ese vehículo había impactado contra un Ford Fiesta que yacía estacionado en avenida Juan B. Justo al 3500. Ni bien detectó la presencia de uniformados, el sospechoso optó por huir del sitio a toda velocidad, pero ese escape duró apenas unos metros.

En plena maniobra evasiva, el utilitario con el conductor a bordo embistió contra un segundo rodado, un Fiat Argo que también se encontraba estacionado a escasa distancia del primer siniestro. En ese momento, el personal policial interceptó al conductor, quien quedó aprehendido de inmediato.

El utilitario involucrado fue secuestrado y puesto a disposición de las autoridades judiciales

El procedimiento en la vía pública requirió la intervención de la Dirección General de Policía Caminera, que se encargó de realizar el correspondiente control de alcoholemia.

El resultado asombró a todos: 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre, un registro que supera varias veces el límite tolerado para conductores particulares en la ciudad. El vehículo en cuestión fue inmediatamente secuestrado y puesto a disposición de las autoridades.

Con los procedimientos cumplidos y los autos chocados en custodia, el responsable fue trasladado a sede policial. Desde la fuerza se informó que el hombre quedó a disposición de la Justicia, en tanto siguen adelante las actuaciones iniciadas a raíz del episodio.

Un policía de Mendoza chocó contra un canal de riego: estaba borracho

El conductor fue internado en el Hospital Perrupato presentando politraumatismos

Un policía de la Comisaría 19 de Junín, en la provincia de Mendoza, y que estaba fuera de servicio, resultó herido tras perder el control de su auto e impactar de lleno contra el sifón de un canal de riego. La secuencia, ocurrida en la intersección de Calle Olivares y Carril Centro, sumó un dato inquietante. El test de alcoholemia del conductor arrojó un resultado positivo de casi el cuádruple por encima del límite permitido.

El episodio se registró el domingo pasado poco antes del amanecer, cuando el efectivo conducía un Ford K gris rumbo al norte por la zona asfaltada de Calle Olivares. Todo transcurría con cierta normalidad hasta que, al llegar al cruce con Carril Centro, el policía se vio sorprendido y, al intentar frenar abruptamente, perdió el dominio del vehículo.

El auto cruzó el carril, ingresó al sector de ripio y, todavía a gran velocidad, terminó su recorrido contra la estructura de hormigón del canal Sub Alto Verde.

El automóvil quedó destrozado, con importantes daños en su lateral derecho y en la parte frontal. Tras el impacto, miembros de los servicios de emergencia trasladaron de inmediato al conductor al Hospital Perrupato, donde fue internado bajo diagnóstico de politraumatismos.

Según informó el medio local Los Andes, las circunstancias del accidente derivaron en la realización de un control de alcoholemia, que resultó contundente. La medición arrojó 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra muy superior al valor permitido por la normativa vigente.

En Mendoza, el límite permitido de alcoholemia para automóviles particulares es de 0,5 gramos por litro de sangre (g/l) , según la Ley 9024 de Tránsito provincial, aunque hubo intentos de implementar tolerancia cero, se mantuvo este límite para autos, mientras que para motos y ciclomotores el límite es de 0,2 g/l.

No se dio a conocer la identidad del agente protagonista del choque, así como tampoco se informó si sufrirá algún tipo de consecuencia dentro de la fuerza.