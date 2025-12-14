Sociedad

Chocó a dos autos estacionados, intentó darse a la fuga y terminó detenido: tenía 2,52 gramos de alcohol en sangre

Un hombre de 31 años fue interceptado por personal policial en barrio General Bustos, en la provincia de Córdoba, tras embestir un Ford Fiesta y un Fiat Argo

Guardar
El hecho comenzó en avenida
El hecho comenzó en avenida Juan B Justo y terminó en la calle Juan Capistrano Tissera al 720 en barrio General Bustos

Un hombre de 31 años protagonizó una serie de choques y una fuga al volante bajo los efectos del alcohol, en una escena que comenzó en las calles del barrio General Bustos, en la provincia de Córdoba, y derivó en su inmediata detención.

La secuencia ocurrió en la madrugada del domingo y se desencadenó cuando personal policial interceptó un Fiat Fiorino sobre calle Juan Capistrano Tissera al 720, tras ser alertados por una serie de colisiones previas.

Según informó la Policía de Córdoba, minutos antes el conductor de ese vehículo había impactado contra un Ford Fiesta que yacía estacionado en avenida Juan B. Justo al 3500. Ni bien detectó la presencia de uniformados, el sospechoso optó por huir del sitio a toda velocidad, pero ese escape duró apenas unos metros.

En plena maniobra evasiva, el utilitario con el conductor a bordo embistió contra un segundo rodado, un Fiat Argo que también se encontraba estacionado a escasa distancia del primer siniestro. En ese momento, el personal policial interceptó al conductor, quien quedó aprehendido de inmediato.

El utilitario involucrado fue secuestrado
El utilitario involucrado fue secuestrado y puesto a disposición de las autoridades judiciales

El procedimiento en la vía pública requirió la intervención de la Dirección General de Policía Caminera, que se encargó de realizar el correspondiente control de alcoholemia.

El resultado asombró a todos: 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre, un registro que supera varias veces el límite tolerado para conductores particulares en la ciudad. El vehículo en cuestión fue inmediatamente secuestrado y puesto a disposición de las autoridades.

Con los procedimientos cumplidos y los autos chocados en custodia, el responsable fue trasladado a sede policial. Desde la fuerza se informó que el hombre quedó a disposición de la Justicia, en tanto siguen adelante las actuaciones iniciadas a raíz del episodio.

Un policía de Mendoza chocó contra un canal de riego: estaba borracho

El conductor fue internado en
El conductor fue internado en el Hospital Perrupato presentando politraumatismos

Un policía de la Comisaría 19 de Junín, en la provincia de Mendoza, y que estaba fuera de servicio, resultó herido tras perder el control de su auto e impactar de lleno contra el sifón de un canal de riego. La secuencia, ocurrida en la intersección de Calle Olivares y Carril Centro, sumó un dato inquietante. El test de alcoholemia del conductor arrojó un resultado positivo de casi el cuádruple por encima del límite permitido.

El episodio se registró el domingo pasado poco antes del amanecer, cuando el efectivo conducía un Ford K gris rumbo al norte por la zona asfaltada de Calle Olivares. Todo transcurría con cierta normalidad hasta que, al llegar al cruce con Carril Centro, el policía se vio sorprendido y, al intentar frenar abruptamente, perdió el dominio del vehículo.

El auto cruzó el carril, ingresó al sector de ripio y, todavía a gran velocidad, terminó su recorrido contra la estructura de hormigón del canal Sub Alto Verde.

El automóvil quedó destrozado, con importantes daños en su lateral derecho y en la parte frontal. Tras el impacto, miembros de los servicios de emergencia trasladaron de inmediato al conductor al Hospital Perrupato, donde fue internado bajo diagnóstico de politraumatismos.

Según informó el medio local Los Andes, las circunstancias del accidente derivaron en la realización de un control de alcoholemia, que resultó contundente. La medición arrojó 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra muy superior al valor permitido por la normativa vigente.

En Mendoza, el límite permitido de alcoholemia para automóviles particulares es de 0,5 gramos por litro de sangre (g/l), según la Ley 9024 de Tránsito provincial, aunque hubo intentos de implementar tolerancia cero, se mantuvo este límite para autos, mientras que para motos y ciclomotores el límite es de 0,2 g/l.

No se dio a conocer la identidad del agente protagonista del choque, así como tampoco se informó si sufrirá algún tipo de consecuencia dentro de la fuerza.

Temas Relacionados

Córdobabarrio General BustosChoquesúltimas noticias

Últimas Noticias

Chubut: el incendio en El Turbio ya consumió 3000 hectáreas mientras avanza el operativo para frenar su expansión

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego confirmó que se pudieron frenar frentes críticos, aunque subsisten focos activos en áreas de bosque y pastizales, lo que prolonga las tareas de vigilancia sobre el terreno accidentado y vulnerable

Chubut: el incendio en El

Extraditaron a un prófugo brasileño que estaba preso en el país: por qué fue detenido y condenado

Se trata de Edison Fernando Alves Dzwieleski, de 46 años. Fue entregado a las autoridades de Brasil en Corrientes

Extraditaron a un prófugo brasileño

Murió Kshamenk, la orca que fue rescatada en 1992 por Mundo Marino y vivió 33 años en cautiverio

La fundación reveló la noticia a través de sus redes sociales y contaron como fue su historia dentro del parque en San Clemente del Tuyú. Activistas habían luchado por su liberación con un proyecto de ley que presentaron en el Congreso de la Nación

Murió Kshamenk, la orca que

Volcó una furgoneta en la que viajaba un grupo religioso en Mendoza: hubo 14 heridos, incluido un menor en grave estado

El accidente se produjo en la mañana de este domingo sobre la ruta nacional 143. El contingente viajaba desde San Rafael hacia Chilecito

Volcó una furgoneta en la

Dramático rescate en Córdoba: un hombre quedó atrapado debajo de un puente por la crecida del río

La víctima se encontraba aferrada con fuerza a una de las columnas de hormigón, luchando contra la corriente y sin posibilidad de salir por sus propios medios

Dramático rescate en Córdoba: un
DEPORTES
Las explosivas declaraciones de Helmut

Las explosivas declaraciones de Helmut Marko contra Christian Horner que reavivaron la disputa interna en Red Bull: “Juegos sucios”

Racing y Belgrano definen el título del Torneo Femenino

La declaración de Ascacibar tras consagrarse campeón con Estudiantes que encendió la ilusión en River

Toda la verdad del inesperado interés de Boca Juniors por Miguel Ángel Borja que podría sacudir el mercado

El asado que preparó Alexis Mac Allister en Inglaterra y abrió el debate sobre el punto de la carne: la tabla que causó furor

TELESHOW
Nicole Neumann vivió un inesperado

Nicole Neumann vivió un inesperado inconveniente en el río con una moto de agua: “¡Esperando por ayuda!”

Catherine Fulop y Ova Sabatini hablaron sobre la crisis de pareja que vivieron años atrás: “Querés patear el tablero”

Conjunto de seda, cintura alta y collar artesanal: el outfit de Juana Viale para brillar en la mesa del domingo

Graciela Alfano cumple 73 años: videos divertidos, mensajes de famosos llenos de cariño y fotos vintage

Rocío Marengo celebró su primera salida tras convertirse en mamá de Isidro: “Tengo un bebito hermoso”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán advirtió

El régimen de Irán advirtió que “continuará apoyando firmemente” al grupo terrorista libanés Hezbollah

El CNE de Honduras informó que el recuento de actas con inconsistencias quedó suspendido por trabas administrativos

Sobrevivió al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre y años después resultó herido en el atentado en Australia: “Fue una masacre”

Donald Trump condenó el atentado terrorista en Australia: “Fue puramente antisemita”

Roberto Carlos se accidentó en su Cadillac mientras grababa para la televisón brasileña