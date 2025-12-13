Cuándo llegaría la lluvia al AMBA: se esperan tormentas con fuertes vientos y un descenso de la temperatura

El Sistema Meteorológico Nacional emite alertas por lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 59 km/h en Buenos Aires (Télam)

Tras una semana que tuvo tardes marcadas por temperaturas que superaron los 30 grados, la situación cambiaría a partir de la noche de este sábado. El agua llegará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como a la zona central del país. Y bajará la temperatura.

Se espera que el impacto de la lluvia sea de tal magnitud que el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas diversas. Además, podría haber actividad eléctrica y se esperan fuertes ráfagas de viento que rondarían los 50 kilómetros por hora.

Para el cierre del sábado, el organismo nacional prevé que comiencen a llegar las precipitaciones. Según el pronóstico, el día culmina con probabilidades de tormenta que oscilan entre un 10% y 40%. Además, el viento que comenzó a sentirse por la tarde se mantendrá con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 59 kilómetros por hora.

Esta inestabilidad se mantendrá por la madrugada del domingo. Las chances de que haya tormenta son las mismas, aunque el viento se calmaría y las ráfagas llegarían hasta los 50 kilómetros por hora. Lo que sí se verá es un descenso de la temperatura: de 25 grados a 19.

El avance de un frente frío provocará la crecida del Río de la Plata y cambios en la dirección del viento en la región

Por estas horas, según Meteored, el viento cambiará inicialmente del noroeste al sur y, luego, se orientará al sudeste.

Durante la madrugada del domingo, el Río de la Plata experimentará una crecida moderada. Este fenómeno, generado por el avance paulatino de un sistema frontal, provocará que el nivel del río aumente con rapidez al empujar el agua hacia la costa del AMBA.

Desde la noche del sábado se observará un fuerte incremento en la altura del río. En la madrugada dominguera, se espera la primera pleamar significativa, con un máximo estimado de 2,50 metros en el Puerto de Buenos Aires y entre 2,60 y 2,70 metros en el Puerto de San Fernando.

Durante la mañana del domingo las aguas comenzarán a retroceder y, para la noche, ocurrirá una segunda pleamar, aunque con menor intensidad que la primera.

Durante la mañana la jornada comenzará su momento de mayor probabilidad de tormenta: entre el 40% y 70%, algo que seguirá por la tarde. Además del agua, la temperatura comenzará a dejar de alcanzar los 30 grados, algo que se mantendrá por la semana. Durante el domingo, la máxima será de 24 grados.

El SMN anunció la posibilidad de valores de precipitación acumulada que podrían superar los 70 mm en algunos puntos específicos. Según el parte oficial, se prevé que mañana domingo, entre las 12 y las 18, la ciudad atraviese tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y grandes cantidades de lluvia en cortos períodos.

El interior del país también está bajo alerta: el SMN advierte por tormentas y vientos en Córdoba, San Luis, La Rioja y otras provincias

Ante este panorama, el Gobierno porteño recomienda a los vecinos evitar transitar por calles anegadas, no colocar macetas ni sillas de plástico en balcones o ventanas y asegurar todos aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como tendederos u objetos en obras de construcción, incluyendo chapas, ladrillos o tirantes. Además, aconseja no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua y evitar arrojar elementos que puedan obstruir los sumideros.

El comunicado también enfatizó la importancia de no transitar por zonas arboladas ni tocar columnas de alumbrado, cajas de luz o cables en la vía pública durante periodos de vientos fuertes o lluvia. Para los automovilistas, la principal recomendación consiste en usar cinturón de seguridad, reducir la velocidad, circular con luces de posición encendidas y tener presente que la lluvia disminuye la visibilidad y modifica las distancias de frenado.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicita a todos llamar al 103 ante cualquier situación irregular que represente peligro en la vía pública. Ya por la noche podría seguir la lluvia, aunque podrían ser aisladas y de menor intensidad.

El comienzo de la semana dejará atrás las inestabilidades y las chances de lluvia. Sin embargo, lo que sí se mantendrá serán las temperaturas templadas: el lunes la máxima es de 27 grados, el martes de 26 y el miércoles de 28. Recién el jueves y viernes la situación volvería a ser de calor intensa: máxima de 30 y 32 grados, respectivamente.

Qué pasará en el interior

Las tormentas no impactarán solamente en la región del AMBA, sino que la lluvia estará en la zona central del país. Es por eso que el SMN emitió varias alertas para el domingo.

El lunes, las lluvias se desplazarán hacia el Litoral, con alertas amarillas y naranjas en Entre Ríos, Misiones, Corrientes y Chaco

El norte de la provincia bonaerense, sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, sur de San Luis, este de San Juan, La Rioja y Tucumán están bajo alerta amarilla.

Mientras que el centro de San Luis, el norte de Córdoba, parte de La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero están en una situación más crítica: la advertencia es naranja.

Además, parte de Mendoza y el oeste de San Juan se encuentran en alerta amarilla por viento.

Durante el lunes la tormenta se moverá en sentido hacia el Litoral y zona centro del país. Entre Ríos, Misiones, Corrientes, norte de Córdoba, sur de Santa Fe, Catamarca, Tucumán, parte de Formosa y este de Chaco tienen alerta amarilla. Por su parte, el norte santafesino, este de Santiago del Estero, parte de Corrientes y este de Chaco están con alerta naranja.