El baterista de Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, dijo que llevaba una bomba y tuvieron que evacuar el aeropuerto de Mendoza

Luis Gastón Lamas, músico que acompaña al ex líder de Callejeros, quiso hacer una broma de mal gusto y todo terminó en un gran operativo que demoró vuelos y le generó una causa judicial

Luis Gastón Lamas, junto a Pato Fontanet

Una broma de pésimo gusto terminó en escándalo, luego de que Luis Gastón Lamas, baterista de Don Osvaldo, banda liderada por el ex Callejeros Pato Fontanet, afirmara llevar una bomba en el Aeropuerto de Mendoza, lo que obligó a evacuar la terminal y demorar vuelos.

Si bien el hecho sucedió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, tomó trascendencia recién en las últimas horas.

Según le indicaron desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria a Infobae, durante el control del vuelo WJ 3083 con destino a Ezeiza, el músico dijo que transportaba un artefacto explosivo. Como suele ocurrir ante este tipo de actitudes, de manera inmediata se encendieron las alarmas y, luego de la evacuación del punto de inspección y el registro correspondientes, se estableció un perímetro de seguridad.

Trabajó en el lugar personal del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX). Tras los controles tanto a Lamas como a sus equipajes con equipo detector de trazas y binomio cinotécnico, se comprobó que no había presencia de material explosivo.

Lamas aclaró que todo se trataba de una broma

Si bien el propio Lamas había aclarado que todo se trataba de una broma, no pudo evitar ni que se desplegara el operativo, ni que interviniera la Unidad Fiscal N°1, que dispuso que se labraran las actuaciones de rigor.

Personal de la compañía aérea afectada le labró al músico un formulario de pasajero disruptivo y se le impidió abordar el vuelo. Luego de unas horas, Lamas pudo retornar a Buenos Aires.

Una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros en Comodoro Rivadavia

Se trataba de una persona que abordaba un vuelo rumbo a Buenos Aires. La Policía de Seguridad Aeroportuaria la detuvo y aplicó el protocolo en el lugar

El mismo domingo, horas antes de lo ocurrido en Mendoza, una mujer fue detenida en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia después de asegurar que llevaba una bomba antes de abordar un vuelo. La Policía de Seguridad Aeroportuaria aplicó el protocolo correspondiente para estos casos y los pasajeros de la terminal que estaban en la zona de pre embarque fueron evacuados.

Según pudo confirmar Infobae, la mujer, que se encontraba con su hija, aseguró que tenía un artefacto explosivo en su equipaje de mano antes de abordar un vuelo que iba de la ciudad del sur hacia el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, que tenía horario de despegue a las 15.30. De acuerdo a lo que constató el personal GEDEX, del equipo antibombas de la PSA, no contaban con equipaje despachado y el protocolo dio negativo.

En estos casos, la PSA realiza un procedimiento especial de control similar a los casos de las valijas olvidadas y se ordena la inmediata evacuación para evitar que haya una posible tragedia. En esta oportunidad, el operativo se realizó en la zona de pre embarque de vuelos nacionales con un diámetro de 100 metros.

El equipo antibombas de la PSA trabajó en el lugar

Debido a esto, los vuelos y el movimiento del aeropuerto se vieron completamente interrumpidos, ya que tanto personal como las personas que están por abordar algún avión se tienen que retirar del lugar. En ese sentido, había un vuelo que llegaba de Córdoba que logró aterrizar, pero se encontraba en posición Zulú con pasajeros a bordo hasta que no se terminó con el chequeo.

De acuerdo a lo que señalaron fuentes a este medio, la actividad de la terminal se vio afectada durante al menos 40 minutos y luego se restableció la normalidad.

En un video que circuló en redes sociales, se logra escuchar el momento en el que piden la evacuación de la zona: “Atención, por favor. Aeropuertos Argentinos solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto“.

