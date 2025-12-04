Sociedad

Un experto en seguridad informática advirtió sobre el uso de la IA: “Vamos a sufrir una indigestión tecnológica”

Julio López habló sobre las falsas promesas de la inteligencia artificial, su impacto en el empleo y la necesidad de distinguir entre avances reales y expectativas infundadas

Guardar
López dijo que con la
López dijo que con la IA “agarraron todo el texto del mundo y le hicieron la métrica para predecir cuál es la palabra que sigue. No hay más nada” (Infobae en Vivo)

“La inteligencia artificial es una tecnología bisagra, pero detrás de eso se construye mucho humo”, fue la tajante definición de Julio López, especialista en informática y ciberseguridad.

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, edición matutina -conducida por el periodista Gonzalo Sánchez-, López comenzó su análisis distinguiendo entre las esperanzas depositadas en la tecnología y las falsas promesas: “De todo lo que se dice, muchas cosas pasarán de largo y algunas quedarán. Por eso es importante focalizar lo que es humo de lo que es la tecnología real”.

“La inteligencia artificial es una
“La inteligencia artificial es una tecnología bisagra, pero detrás de eso se construye mucho humo”, dijo el experto (Adobe Stock)

A lo largo de la conversación, López buscó desmitificar el funcionamiento de la inteligencia artificial (IA). Sostuvo que su base es “la predicción de la próxima palabra”, producto de procesar y analizar el texto acumulado en el mundo: “Agarraron todo el texto del mundo y le hicieron la métrica para predecir cuál es la palabra que sigue. No hay más nada”.

Según el especialista, esto implica que la IA no genera nuevo conocimiento, sino que reorganiza la información ya existente. “El lenguaje es la exportación del pensamiento. Todas esas exportaciones juntas no crean nuevo conocimiento”, sentenció.

Del conocimiento al empleo

La visión crítica de López también abordó la incidencia de la IA en el saber y el aprendizaje humano. “Tiende a aplanar, tiende a mediocrizar”, afirmó, al explicar que la tecnología pone en un mismo plano a expertos y legos. “Todos nos vamos a igualar en el conocimiento, en lo que podamos ser asistidos por inteligencia artificial. Al que sabe, va a tener que ser más brillante”, sostuvo, y remarcó la necesidad de subir la vara para quienes ya dominan ciertos campos.

Sobre los impactos económicos, López comparó la penetración de la IA con el encarecimiento progresivo de otros servicios tecnológicos y pronosticó: “Ustedes van a tener que pagar por inteligencia artificial no menos de 100 dólares en los próximos años por mes”.

“El ser humano, por el
“El ser humano, por el sometimiento de la máquina, tiende a aceptar lo que la máquina propone", sentenció López (Freepik)

Apoyándose en la experiencia de otras plataformas de streaming y tecnología, el especialista subrayó la tendencia al aumento de precios y la consolidación de la IA como un gasto inevitable en el futuro cotidiano.

La eficiencia que prometen estas tecnologías tampoco escapa a la reflexión crítica de López. “Cuando hablamos en tecnología de eficiencia, estamos hablando de sacar gente del laburo”, advirtió. Usó ejemplos históricos, como la automatización industrial y la expansión de Excel en las empresas, para ilustrar cómo la eficiencia suele traducirse en eliminación de puestos laborales: “La IA es como un Excel al cubo, para lo que son los puestos de trabajo. Vamos a sufrir una indigestión tecnológica”.

Inteligencia “sentimental”

En otro tramo de la entrevista, el experto anticipó el próximo salto de la tecnología: “Los próximos modelos de IA van a estar nutridos con nuestros sentimientos”. E imaginó escenarios en los que la IA podrá interpretar y manipular emociones humanas para generar respuestas que impacten en el plano afectivo. “La manipulación de los sentimientos va a ser parte de la estadística predictiva”, advirtió. Este fenómeno, según el especialista, podría llevar incluso a la pérdida de la intuición humana y a una vida “muy aburrida”.

Durante la entrevista se habló
Durante la entrevista se habló de un experimento en Japón, donde la confianza ciega en un robot llevó a personas a seguir instrucciones erróneas (Freepik)

Finalmente, alertó sobre el error de relegar al ser humano al rol de auditor de las decisiones tomadas por la IA: “El ser humano, por el sometimiento de la máquina, tiende a aceptar lo que la máquina propone. No hay que dejar que pase esto de que el ser humano audita lo que sugiere la inteligencia artificial”.

Y relató un experimento en Japón, donde la confianza ciega en un robot llevó a personas a seguir instrucciones erróneas aun cuando detectaban fallos en el comportamiento de la máquina. “Pusieron un robot a guiar a la gente frente a un escenario de incendio en un edificio. Cuando el robot lo presentaron a la gente, le dijeron ´este es el robot que lo va a sacar´“. Y agregó: ”Y, a propósito, el robot empezaba a chocar contra las paredes. La gente miraba que el robot era medio zonzo y cuando van al simulacro de incendio, aún teniendo la puerta que decía salida de emergencia ahí, el robot lo llevaba para otro lado, la gente lo siguió“, advirtió.

Por ende, para López, ese “sesgo del ser humano por el sometimiento de la máquina” es un riesgo central en la relación futura con la IA.

La entrevista completa sobre los hitos y los mitos de la IA

La entrevista completa con Julio López, especialista en informática y ciberseguridad (Infobae en Vivo)

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard , Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial Julio López Tecnología Ciberseguridad AutomatizaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Le suspendieron la licencia al conductor alcoholizado que chocó a cuatro autos y el frente de una casa en Villa del Parque

Así lo resolvió la Agencia Nacional de Seguridad Vial, luego de que se viralizara el video en el que se observa la imprudencia al volante del automovilista

Le suspendieron la licencia al

El oscuro secreto de la mujer detenida en el partido de Barracas Central

Lorena Yedro está acusada de ser parte de la banda de estafadores liderada por un nigeriano prófugo sospechado de financiar a la organización terrorista Boko Haram. Sus giros de dinero a África

El oscuro secreto de la

Video: un conductor alcoholizado embistió a cuatro autos en Villa del Parque y causó destrozos en una casa

La policía intervino en el incidente ocurrido sobre Pedro Lozano al 3700, donde un Ford Territory colisionó cuatro vehículos y dañó un domicilio

Video: un conductor alcoholizado embistió

La autopista Dellepiane estará cerrada durante el fin de semana largo: los caminos alternativos

La circulación quedará interrumpida en ambos sentidos debido a la demolición de dos puentes, en el marco de un plan integral de renovación impulsado por el gobierno porteño

La autopista Dellepiane estará cerrada

Circular sin patente es delito: más de mil autos y casi 8 mil motos en infracción en CABA en lo que va de 2025

Los vehículos fueron remitidos tras operativos de control, en los que la Policía detectó falta o adulteración de chapas identificatorias y documentación provisional insuficiente

Circular sin patente es delito:
DEPORTES
Los clubes que más millones

Los clubes que más millones recaudaron tras la Copa Libertadores y la Sudamericana

Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

La tensa conferencia de prensa entre Norris, Piastri y Verstappen antes de la definición de la F1: la pregunta que reveló la interna en McLaren

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Lionel Messi habló antes del sorteo del Mundial: las charlas íntimas con Scaloni, las chances de Argentina y su reacción ante videos inéditos

TELESHOW
Alex Pelao abrió su corazón

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

El reproche de Mario Pergolini a Soy Rada luego de faltar a su programa: “¿Esto no se merece un compromiso?"

La ironía de Araceli González para Griselda Siciliani: “Todo lo que hacen las mujeres está bien”

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo informe del Vaticano

Un nuevo informe del Vaticano frena las aspiraciones de las mujeres al diaconado

Tras el apagón masivo del miércoles, Cuba sufrirá hoy cortes por déficit en el 67% de su territorio

Israel anunció una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano

Festival de cine de La Habana abre el telón entre apagones y en plena epidemia de virosis

El Reino Unido sancionó al servicio de inteligencia ruso por la muerte de una británica envenenada con Novichok