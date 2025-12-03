Un sismo de 5 grados de magnitud sacudió a Mendoza y se sintió hasta San Juan

La imagen publicada por el organismo en donde se puede visualizar el epicentro del movimiento (Foto: Inpres)

Un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter sacudió esta tarde noche a la provincia de Mendoza, según el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento telúrico, cuyo epicentro se situó a solo 10 kilómetros de profundidad y fue perceptible en distintas zonas San Juan , especialmente en el límite provincial.

De acuerdo con los datos difundidos por el INPRES, el evento se produjo exactamente a las 20:28 del martes, localizándose a 61 kilómetros al norte de la capital mendocina, próximo a la frontera provincial, y a 95 kilómetros al sur de San Juan. Además, se registró a 46 kilómetros al suroeste de la ciudad sanjuanina de Media Agua, donde el fenómeno también tuvo su impacto.

Según el medio local El Sol, varios ciudadanos describieron el momento como “fuerte” y “largo” en diferentes barrios del Gran Mendoza. Según Sitio Andino, la escasa profundidad del evento, que fue de apenas 10 kilómetros, contribuyó a que el temblor se percibiera con mayor intensidad en la superficie, en especial en edificios altos y complejos habitacionales urbanos.

Las ciudades en donde se sintió el temblor (Foto: Inpres)

El informe del organismo precisó que el epicentro se ubicó entre los departamentos de Las Heras y Lavalle, lo que provocó marcados movimientos.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades y especialistas insisten en la importancia de contar con un plan familiar de emergencia. El INPRES recomienda precaución y preparación, sugiriendo designar puntos de encuentro seguros fuera y dentro del hogar, aprender técnicas básicas de primeros auxilios, y conocer roles asignados para cortar suministros de gas o electricidad si resulta necesario.

Sistema AlertAR

La semana pasada el Gobierno nacional anunció la implementación de un sistema de alerta temprana para este tipo de fenómenos, entre otros. El objetivo es llegar a la mayor parte de la población más afectada a través de mensajes telefónicos con el fin de anticiparse a los posibles riesgos.

El lanzamiento de AlertAR fue anunciado desde la Casa Rosada con la exposición de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que la iniciativa utilizará recursos financiados a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Según explicaron las autoridades, se empleará un fondo de servicio universal que financia tecnologías esenciales para la comunicación y la prevención ante emergencias.

El sistema adopta una tecnología similar a la que opera en Chile frente a terremotos y en Estados Unidos para alertar sobre huracanes, implementando mecanismos de geolocalización y mensajería de alta cobertura. La ahora senadora electa señaló que hasta ahora la población recibía información en contextos de desastre exclusivamente por medios tradicionales, lo que limitaba la posibilidad de comunicar instrucciones precisas y rápidas a quienes pudieran estar en riesgo.

“Hoy tenemos una catástrofe y tenemos que avisar por los medios de comunicación, pero no damos instrucciones claras a la gente y no sabemos a ciencia cierta quiénes son los que pueden tener alguna consecuencia”, puntualizó en conferencia de prensa.

El nuevo sistema permitirá emitir envíos automáticos de mensajes de emergencia, dirigidos únicamente al público ubicado en las áreas geográficas de riesgo, gracias a la cooperación entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Innovación, el ENACOM y las operadoras de telefonía móvil.

Los avisos llegarán en forma de mensajes emergentes en las pantallas de los celulares, incluyendo dispositivos bloqueados y, según Bullrich, en algunos casos, aun cuando el aparato esté apagado. El contenido del mensaje puede consistir en instrucciones para evacuar, resguardarse o dirigirse a refugios específicos, dependiendo de la situación concreta.

La implementación de AlertAR no requerirá instalar aplicaciones adicionales ni completar registros por parte de los usuarios. El Ministerio de Seguridad difundió que el sistema abarcará la totalidad de la población móvil nacional, con la expectativa de alcanzar virtualmente “al 99,9% de los habitantes”.