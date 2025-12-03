Encontraron a la joven argentina que era buscada en Brasil: había perdido el celular

La joven argentina perdió su celular el 26 de noviembre, lo que provocó su incomunicación total con la familia

La búsqueda de Lurdes Leonor Rodríguez en Florianópolis llegó a su desenlace luego de varios días de preocupación e intensos operativos conjuntos entre las autoridades de Argentina y Brasil. La información oficial confirmó que la joven chaqueña, cuya desaparición había movilizado recursos policiales y judiciales en ambos países, fue hallada sana y salva, tras comprobarse que se encontraba en buen estado de salud.

La resolución de la búsqueda llegó cuando familiares ampliaron la denuncia, tras recibir finalmente el esperado contacto. Lurdes, según relató a sus allegados y autoridades, nunca salió del balneario brasileño. El 26 de noviembre, fecha en la que perdió la comunicación, sufrió la pérdida de su celular, lo que la dejó completamente incomunicada durante varios días. Explicó que, sin acceso a su dispositivo, le resultó imposible responder mensajes, llamadas ni actualizar a la familia sobre su situación.

La comunicación tan esperada se produjo cuando Lurdes logró acceder al teléfono móvil de un joven con quien compartía alojamiento en Florianópolis. Utilizó ese dispositivo para efectuar una llamada y despejar las dudas sobre su situación. En diálogo con sus familiares, y con la información transmitida también a las fuerzas de seguridad, se corroboró que se encontraba bien, sin riesgos físicos ni alteraciones en su estado de salud.

El caso comenzó a ganar notoriedad cuando Lurdes Rodríguez, de 25 años, dejó de responder mensajes y llamadas el pasado 26 de noviembre. Hasta ese día, la comunicación entre la joven y su familia mantenía una rutina diaria, especialmente con su madre, Viviana Beatriz Verón, desde la localidad de Presidencia Roca, en la provincia del Chaco.

Lurdes se había instalado en Brasil a mediados de septiembre, motivada por una propuesta laboral en el conocido restaurante Meat-Shop. Antes de partir, encomendó el cuidado de sus hijos a su madre y estableció un contacto frecuente para mantenerse informada sobre su familia.

Cuando los días transcurrieron sin respuestas, la preocupación creció rápidamente. La madre, luego de una semana sin noticias y de varios intentos fallidos para contactarla, formuló una denuncia por desaparición en la comisaría local de Presidencia Roca y difundió todos los datos relevantes para facilitar la identificación de su hija.

La madre de Lurdes, Viviana Beatriz Verón, presentó la denuncia tras una semana sin noticias desde Presidencia Roca, Chaco

Describió a Lurdes como una joven de contextura delgada, tez morena, y aproximadamente 1,63 metros de altura, con cabello castaño largo y lacio, ojos marrón claro, y varias señas particulares: una cicatriz horizontal en la frente y tatuajes visibles, entre ellos un saturno de colores en la mano derecha, una cinta negra con una flor en el antebrazo, un dibujo de una chica bajo el hombro, el signo de Acuario en el mismo brazo, una cinta negra en el tobillo izquierdo y un mandala que cubre el pecho y alcanza las costillas.

La Fiscalía de Investigación N°1 de General San Martín tomó intervención en la causa y derivó el expediente al Convenio Policial Internacional, acelerando las gestiones y las acciones de búsqueda mediante protocolos activos en casos de desaparición internacional. Además, la policía de ambas naciones difundió imágenes de Lurdes en redes, medios y organismos de seguridad.

El operativo se desplegó en el barrio de Jureré, una zona reconocida de Florianópolis por su alta concurrencia de visitantes y por la variedad de comercios gastronómicos, como el mismo local donde la joven desarrollaba tareas desde hacía meses. Medios locales, como el Diario Norte de Chaco y la agencia NA, informaron que el entorno laboral de Lurdes optó por mantener reserva, evitando declaraciones mientras la investigación seguía en curso.

Una vez verificados los datos tras el llamado de Lurdes, la Fiscal de turno ordenó la desactivación inmediata de todos los protocolos de búsqueda, dando cierre al operativo que había abarcado jurisdicciones y organismos de los dos países.