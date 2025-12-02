Sociedad

En Trelew se quemaron más de 21 mil hectáreas y advierten por un verano complicado en la Patagonia

Los Bomberos Voluntarios remarcaron que el área afectada por los incendios en unos campos equivale a 13 veces las dimensiones de la ciudad. La advertencia por la sequía y los riesgos de nuevos focos

Más de 21 hectáreas se quemaron en Trelew, provincia de Chubut (Bomberos Voluntarios de Trelew)

La provincia de Chubut sufrió en los últimos días uno de los incendios forestales más preocupantes de los últimos años. La última semana se registraron diferentes focos sobre las Rutas Provinciales 4 y 8, dejando un área afectada que supera las 21 mil hectáreas y alertan por la temporada de verano que será “muy complicado”.

A través de un comunicado, los Bomberos Voluntarios de Trelew destacaron los esfuerzos del equipo de brigadistas para apagar los focos que se originaron a partir de la caída de rayos, aunque señalaron que el área afectada es 13 veces la ciudad chubutense.

La magnitud de la emergencia sorprendió incluso a los equipos con experiencia en gestión de situaciones críticas. Los incendios, que se diseminaron rápidamente sobre terrenos rurales cercanos a Trelew, generaron alarma entre autoridades locales y provinciales por las características inusuales que presentó el fenómeno para la época. La preocupación se profundiza ante la inminente llegada del verano, con pronósticos que aumentan el riesgo de incendios forestales por la combinación de sequía, altas temperaturas y vientos frecuentes.

El área afectada por los incendios en la provincia de Chubut (Bomberos Voluntarios de Trelew)

En la superficie devastada quedaron evidencias de los intensos trabajos coordinados entre distintas instituciones para evitar que el fuego avanzara hacia zonas habitadas o productivas. El operativo desplegó recursos provenientes de las localidades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, sumando el respaldo de Protección Civil provincial, Vialidad Nacional, fuerzas de seguridad y vehículos 4x4. Según información oficial del municipio, el perímetro dañado se estableció en 21.534 hectáreas, una extensión que obligó a mantener guardias permanentes y relevos continuos para atender los múltiples focos y evitar que las llamas se propagaran fuera del control previsto.

El comunicado emitido por Bomberos Voluntarios de Trelew subrayó las exigencias físicas y mentales a las que fueron sometidos los equipos durante la emergencia. Además, remarcaron que detrás de cada avance del fuego hubo trabajo arduo, decisiones bajo presión y una coordinación operativa “pocas veces vista en nuestra región”. La extensa jornada de combate incluyó intervenciones en condiciones climáticas adversas, traslados por senderos agrestes y la necesidad de sostener la guardia durante largas horas, manteniendo el compromiso colectivo.

Los brigadistas tuvieron que realizar trabajos especiales para acceder a la tierra donde estaban las llamas (Bomberos Voluntarios de Trelew)

La dimensión económica del operativo fue igualmente significativa para la institución. Los incendios demandaron recursos millonarios en combustible, mantenimiento de equipos, logística, alimentación, material de reabastecimiento y protección para todo el personal. “Recursos que, aunque significativos, son imprescindibles cuando el objetivo es proteger la vida, los bienes y el ambiente de nuestra comunidad”, afirmaron desde los bomberos. Esta carga financiera se suma a la presión de afrontar otras emergencias durante el año, dejando expuesta la vulnerabilidad presupuestaria con la que deben responder a escenarios extremos.

El origen de los focos, según indicaron fuentes oficiales, se asocia a la caída de rayos en campos de vegetación susceptible, agravada por la presencia de temperaturas superiores a los 30 °C, condiciones de viento y la baja humedad reinante. Estas variables se combinaron para dar lugar a incendios de rápida propagación en zonas de difícil acceso. Las características del terreno dificultaron el ingreso de maquinaria pesada y exigieron la utilización de vehículos y herramientas específicas para el combate, alargando los tiempos de intervención y aumentando la exigencia sobre el personal.

Por las llamas, se quemó 13 veces la ciudad de Trelew (Bomberos Voluntarios de Trelew)

Tras varios días de trabajo coordinado, se logró contener los incendios y evitando que el fuego avanzara fuera del perímetro establecido. No obstante, los brigadistas continuaron interviniendo en la extinción de puntos calientes aislados al interior del área afectada, con seguimiento y control permanente para asegurar que no existieran reinicios, según informaron las autoridades responsables.

En declaraciones a Jornada Radio, el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trelew, Daniel Otero, recalcó que “es preocupante que tengamos dos incendios simultáneos provocados por rayos y que hayan tenido este comportamiento en noviembre, cuando todavía contamos con buena humedad, temperaturas bajas y condiciones más favorables”. Para Otero, la intensidad con la que ardió el combustible vegetal “demuestra que vamos a afrontar un verano muy, muy complicado”. Los responsables del operativo recomendaron mantener la precaución y reforzar las acciones de prevención, enfatizando la necesidad de colaboración comunitaria y el refuerzo de las dotaciones ante la posibilidad de nuevos focos.

