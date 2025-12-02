Accidente en General Paz: el SAME aéreo aterrizó para asistir a dos personas que cayeron de una moto

Accidente sobre la General Paz 2-12-2025

En la intersección de Avenida General Paz y Avenida de los Corrales, a la altura de Crovara y en sentido al Riachuelo, se produjo un choque que dejó a dos personas caídas de una moto durante esta mañana. Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió poco después de las 8.

Los equipos de SAME Aéreo arribaron al lugar tras recibir la alerta. La unidad sanitaria aterrizó sobre la traza pasadas las 8, lo que permitió intervenir de inmediato en la atención de los afectados. Al llegar, los profesionales médicos asistieron a las víctimas y constataron dolor evidente en al menos uno de los pacientes.

Un motociclista quedó tendido sobre la General Paz, a la espera del SAME aéreo.

La emergencia demandó la presencia de personal médico especializado, debido a la gravedad del incidente y por el tipo de asistencia que requieren los accidentados en hechos de este tipo. Las identidades y el estado de evolución de los motociclistas no habían trascendido oficialmente hasta media mañana.

La circulación sobre Avenida General Paz se vio alterada por la operación y el despliegue de los servicios de emergencia. La zona habitualmente registra alto tránsito vehicular, sobre todo durante el horario pico. Las autoridades recomendaron buscar vías alternativas y ceder el paso a los vehículos de emergencias.

La intervención del SAME Aéreo resultó clave para agilizar el traslado y la atención inicial de los motociclistas, mientras que las causas del choque son materia de investigación. Personal especializado trabajó en el lugar para restablecer la circulación y recoger evidencia sobre el accidente.

A los pocos minutos, personal del SAME y Policía de la Ciudad asistieron al motociclista.

Los accidentes de noviembre, en números

Durante el mes de noviembre de 2025, el Equipo de Comunicación Unificada en Emergencias Sanitarias (ECUES) reportó un total de 1679 solicitudes de atención relacionadas con incidentes de tránsito, que derivaron en la asistencia de 2100 pacientes. Este volumen de emergencias evidencia la magnitud del desafío que representan los siniestros viales para el sistema de salud y seguridad pública.

El análisis de los tipos de incidentes revela que las colisiones entre automóviles y motocicletas constituyeron la modalidad más frecuente, representando el 26,43% del total. En segundo lugar se ubicaron las colisiones entre automóviles con 12,67%, seguidas por las caídas de motociclistas, que alcanzaron 8,10%. Los atropellamientos ocuparon la cuarta posición con 7,71%, mientras que los choques que involucraron múltiples vehículos, que suelen generar un mayor número de víctimas por evento, representaron 5,24% de los casos.

Los tipos de incidentes que se desarrollaron en noviembre.

Al desglosar los incidentes según el tipo de vehículo involucrado, los automóviles estuvieron presentes en 1003 casos, lo que equivale a 45,6% del total. Los motovehículos participaron en 932 incidentes (42,4%), mientras que los atropellamientos sumaron 263 casos, es decir, 12%. Esta distribución pone de manifiesto la alta exposición de motociclistas y peatones en la dinámica vial urbana.

El informe de ECUES también identificó patrones temporales en la ocurrencia de los siniestros. El mayor promedio de incidentes se registró los jueves entre las 14 y las 18 horas. Según el equipo, “la mayor cantidad de incidentes durante los jueves en esta franja horaria puede deberse a características propias de la dinámica poblacional durante el mes de noviembre”. Este dato surge del análisis de promedios mensuales que consideraron variables como el día de la semana, la hora y el número de incidentes.

Las zonas con más accidentes en CABA.

En cuanto a la distribución geográfica, las comunas con mayor incidencia de auxilios fueron la Comuna 1 (que abarca Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolás y Puerto Madero), la Comuna 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas), la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y la Comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda). Estas zonas concentran una parte significativa de la actividad urbana y del tránsito vehicular, lo que podría explicar la mayor frecuencia de incidentes.

Para la elaboración de este informe, ECUES utilizó datos del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP), abarcando el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025. Se aplicaron filtros específicos para choques vehiculares y atropellamientos, excluyendo otros eventos asociados. El equipo precisó que “estos datos representan promedios realizados de los datos mensuales, considerando las variables día de la semana, hora del día y número de incidentes”.

La estadística en lo que va del 2025

Durante los primeros once meses de 2025, el Equipo de Comunicación Unificada en Emergencias Sanitarias (ECUES) reportó 17.399 solicitudes de atención relacionadas con incidentes de tránsito, lo que derivó en la asistencia a 20.769 pacientes. Este volumen representa un promedio de 1.888 personas atendidas cada mes y 62 cada día.

El análisis de los tipos de incidentes revela que las colisiones entre automóviles y motocicletas constituyen la modalidad más frecuente, con 25,35% del total. Esto equivale a un promedio mensual de 478 casos y 15,80 diarios. Las colisiones entre automóviles ocupan el segundo lugar, representando 10,57% de los incidentes, con 199 casos mensuales y 6,59 diarios. Los atropellamientos se sitúan en la tercera posición, con 9,38% del total, lo que supone 177 incidentes al mes y 5,85 cada día. En cuarto lugar se encuentran las colisiones vehiculares (8,71%), seguidas por los caídos de moto (5,91%) y las colisiones de múltiples automóviles (5,39%), estas últimas destacando por el aumento considerable en la cantidad de pacientes involucrados.

En el detalle y según el tipo de vehículo implicado, los automóviles estuvieron presentes en 12.522 casos (45,6%), mientras que las motocicletas participaron en 10.877 incidentes (39,6%). Los atropellamientos sumaron 4.083 casos, lo que representa 14,9% del total registrado.

El informe de ECUES también identifica patrones temporales en la ocurrencia de estos eventos. El mayor promedio de incidentes se registró los jueves entre las 13 y las 18 horas. Además, se señala que los viernes en esa misma franja horaria presentan una elevada incidencia, posiblemente vinculada a la dinámica poblacional característica de esos días y horarios.

La distribución de los incidentes y la carga asistencial que generan subrayan la persistencia de la siniestralidad vial como un desafío para los servicios de emergencia. El informe destaca que “la mayor ocurrencia promedio de incidentes de tránsito se observó los jueves entre las 13 y las 18 horas”.