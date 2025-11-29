Sociedad

Luego de que desactivaran la alerta en el AMBA, anunciaron lluvias para este fin de semana

Tras el aumento de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un total de 15 provincias seguirán bajo alerta por tormentas

Las primeras lluvias llegarían al
Las primeras lluvias llegarían al mediodía de este sábado (Maximiliano Luna)

En los últimos días, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentó una pequeña probada de las altas temperaturas que se desarrollarán en el verano. Junto a un aumento de la inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desactivó la alerta por tormentas, pero confirmó que las lluvias afectarán al fin de semana en la región.

Las primeras horas del sábado estarán teñidas de nubes grises, que anticiparán el mal clima que se espera para el resto del día. En este sentido, se espera que se produzcan lluvias aisladas cerca del mediodía, ya que habrá una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Con el paso de las horas, las precipitaciones se harían un poco más constantes, aunque terminarían de esfumarse por la noche. A pesar de esto, indicaron que las temperaturas se mantendrán agradables, puesto que la mínima será de 17 grados y ascenderá hasta los 20 grados.

La leve mejoraría que se daría en la noche del sábado podría durar solo unas horas, debido a que durante la madrugada del domingo se esperan chaparrones. Esto sería el inicio, de lo que podría ser la jornada más inestable de la semana.

El domingo será el día
El domingo será el día de mayor inestabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, los especialistas del SMN alertaron que la caída del agua será constante y que solo podría variar en la intensidad. Por esto, advirtieron que sería en la tarde, cuando se desatarían las tormentas más fuertes.

Respecto al termómetro, no se estipularon demasiadas variaciones, ya que la máxima se mantendrá en 20 grados. No así como la mínima, que podría descender hasta los 15 grados. También habrá una presencia un poco más marcada de vientos que alcanzarían los 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Las alertas meteorológicas que estarán vigentes este sábado

A pesar de que el AMBA estará libre de advertencias, este no será el panorama para otras 15 regiones. A diferencia de otras ocasiones, las alertas serán todas por tormentas, con variaciones en la intensidad.

En el caso de las zonas más complicadas, el SMN indicó que regirá una alerta naranja por tormentas e irá desde el norte al sur del territorio. Así, gran parte de la provincia de Tucumán, el suroeste de Santiago del Estero, el sur de La Rioja, el norte y sur de Córdoba deberán tener precaución a la hora de salir.

Además, la provincia de San Luis, el este de San Juan, el norte de Mendoza, el este de Neuquén y el sector oeste de Río Negro también estarán bajo alerta de nivel medio. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, remarcaron.

Todas las regiones que estarán
Todas las regiones que estarán bajo alerta por tormentas

Por otro lado, las demás regiones que estarán bajo alerta amarilla serán el oeste de Santiago del Estero, parte del norte de La Rioja, el centro de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el noroeste de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Neuquén, el este de Río Negro y el noreste de Chubut.

Entre las recomendaciones realizadas por el SMN, se destacó la importancia de permanecer en espacios cerrados como viviendas, escuelas o edificios, ya que estos entornos ofrecen una barrera eficaz frente a los peligros asociados a fenómenos meteorológicos severos.

Durante estos episodios, indicaron que será fundamental alejarse de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable, dado que estos dispositivos pueden convertirse en vías de transmisión para descargas eléctricas.

Varias regiones estarán bajo alerta
Varias regiones estarán bajo alerta por tormentas

En caso de encontrarse en tránsito, la permanencia dentro del vehículo constituye una medida de seguridad recomendada, ya que los automóviles proporcionan una protección adecuada ante descargas eléctricas externas.

Asimismo, recordaron que la circulación por calles inundadas o afectadas representa un riesgo considerable, por lo que se aconseja evitar transitar por estas zonas. Si existe la posibilidad de que el agua ingrese en la vivienda, es imprescindible interrumpir el suministro eléctrico para prevenir accidentes graves.

Ante cualquier situación en la que una persona resulte afectada por el fenómeno, se debe contactar de inmediato a los organismos de emergencias locales. Además, se recomienda contar siempre con una mochila de emergencias preparada, que incluya linterna, radio, documentos y teléfono, para facilitar la respuesta ante eventuales contingencias.

