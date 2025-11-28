Un conductor enyesado y ebrio chocó en Palermo a dos autos estacionados y se atrincheró en su vehículo

Un conductor alcoholizado colisionó contra dos vehículos estacionados en Palermo (América TV)

La mañana de este viernes se vio alterada en el barrio porteño de Palermo cuando un conductor con una pierna enyesada y alcoholizado perdió el control de su vehículo, impactó contra dos autos estacionados y luego se encerró en su Ford Fiesta. Quedó inhabilitado para volver a conducir.

Según informó Policía de la Ciudad, personal de la Comisaría Vecinal 14A acudió a la intersección de las calles Cabrera y Godoy Cruz, donde el hombre, al ser consultado por las autoridades, atribuyó el accidente a una mala maniobra.

De acuerdo con los datos proporcionados por fuentes policiales, el conductor involucrado terminó impactando contra un Renault Sandero y un Toyota Corolla, que se encontraban estacionados y sin ocupantes.

Producto de la colisión y el alboroto en el lugar, con cámaras de televisión en el lugar, el conductor se atrincheró en el auto y negó a bajarse del vehículo. Por ende, a través de la intervención de la Unidad de Flagrancia Norte, se determinó que le practicaran en el sitio tanto el test de alcoholemia como el narcotest.

El resultado del control de alcohol en sangre arrojó 1,5 gramos por litro, el triple del límite permitido para el conductor particular (0,5 g/l). El narcotest, dio negativo.

El SAME intentó asistir al conductor por contusiones leves en el lugar del hecho , peroel hombre se negó, reconocieron las autoridades del servicio de emergencia médica.

Finalmente, las autoridades dispusieron una consigna policial en la zona a la espera de los propietarios de los autos dañados, mientras continuaban las actuaciones correspondientes. El conductor, finalmente, fue retirado del lugar en una camioneta de la Policía de la Ciudad.

La fiscalía interviniente, a cargo del fiscal Palacios, dispuso labrarle una contravención al conductor por estar alcoholizado. Además, se procedió a la remisión del vehículo a playa policial, lo cual se concretó a través de una grúa.

Tras el hecho, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actuó de oficio y solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del hombre.

“El caso se conoció este viernes por la mañana, y luego de confirmarse la alcoholemia positiva la ANSV inició el proceso administrativo para que el conductor de 47 años sea suspendido por la jurisdicción que le emitió la licencia”, informaron en un comunicado.

Ahora deberá ser notificado de la sanción, y para quedar habilitado nuevamente tendrá que realizar y aprobar los exámenes psicofísicos correspondientes que validen su aptitud al volante.