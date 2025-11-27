Video: así es el megaoperativo en la Dellepiane para montar la estructura del puente peatonal Piedra Buena

Dellepiane: montaron la primera viga del nuevo puente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con las obras en la autopista Dellepiane con la instalación de la primera viga del futuro puente peatonal Piedra Buena, pieza clave en el proceso de modernización integral que transformará este corredor en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

El operativo, que se desarrolló durante la noche, implicó el corte total de la autopista y la movilización de más de cincuenta trabajadores, quienes lograron montar una estructura de trece metros de largo por cuatro coma cinco de ancho y ochenta toneladas de peso, utilizando dos grúas con capacidad para trescientas toneladas.

Esta noche, el gobierno porteño colocará la segunda viga (Foto: GCBA).

La intervención nocturna permitió liberar la circulación antes de lo previsto, cerca de las tres de la madrugada, minimizando el impacto en el tránsito habitual. El plan de trabajo contempla la repetición de este procedimiento durante dos noches consecutivas, con el objetivo de instalar las vigas restantes, cada una de veintiún metros de largo por cuatro coma cinco de ancho y un peso de ciento doce toneladas. Por este motivo, la autopista permanecerá cerrada en ambos sentidos entre Larrazábal y General Paz desde las 22 y durante siete horas, tanto esta noche como la siguiente.

La estrategia de ejecutar las tareas en tres jornadas nocturnas responde a la necesidad de evitar interferencias con las horas pico de la mañana y la tarde-noche, garantizando así la fluidez del tránsito en los momentos de mayor demanda. Durante los cortes, el flujo vehicular que se dirige por Riccheri hacia el centro será desviado a la avenida General Paz, desde donde se podrá optar por rutas alternativas como la AU Perito Moreno, la avenida Directorio, la avenida San Juan, la avenida Roca o la avenida 27 de Febrero.

La colocación de las vigas a lo largo de tres noches obliga a utilizar desvíos y nuevos accesos.

En sentido opuesto, quienes circulen por la AU Dellepiane hacia Provincia deberán salir en Larrazábal y continuar por la colectora hasta la avenida General Paz, o bien utilizar las avenidas Eva Perón o Alberdi. También existe la posibilidad de desviar previamente a través de la AU Perito Moreno para conectar con General Paz y Riccheri.

El proyecto de transformación de la autopista Dellepiane incluye la refuncionalización de los accesos y egresos, así como la creación de un corredor exclusivo para el Metrobus en el centro de la traza, que se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobus de la AU 25 de Mayo. Este corredor, de doble mano, contará con seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón, lo que impedirá la convivencia entre colectivos y vehículos particulares.

Entre las novedades, se prevé la construcción de nuevas pasarelas elevadas que facilitarán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y conectarán los laterales del parque lineal. Estas estructuras estarán equipadas con señalización, iluminación renovada y rampas de acceso con pendientes suaves, garantizando la accesibilidad para todos los usuarios.

El puente peatonal Piedra Buena será una pieza clave en el proceso de modernización integral, que transformará este corredor en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

Las obras también abarcan la ejecución de nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, con el propósito de dar continuidad al trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, puntos donde actualmente los puentes interrumpen la circulación a seiscientos metros de General Paz.

Como parte integral de la renovación, se desarrollará un parque lineal de cuatro kilómetros que incluirá canchas deportivas, pista de atletismo, áreas de juegos, postas aeróbicas y un extenso corredor verde con senderos para caminar o correr y bicisendas.