Una mujer subió al techo de un galpón para alcanzarle agua a su esposo, cayó seis metros y murió

La mujer falleció al pisar una chapa de fibra fácil que cedió bajo su peso en el galpón familiar

Un trágico hecho ocurrió en el barrio de Tolosa, en la ciudad de La Plata, con la repentina muerte de una mujer. Sandra Analía Alzueta, de 54 años, perdió la vida tras caer desde el techo de un galpón ubicado sobre Avenida 520 entre 6 y 7.

Los hechos se produjeron durante este martes, cuando un llamado al 911 alertó sobre la emergencia y movilizó a personal policial que, al llegar, se topó con una escena marcada por la conmoción.

Según la reconstrucción de los hechos, Pedro Akimenco, esposo de la víctima, explicó ante las autoridades que estaba pintando y reparando el techo del galpón cuando su pareja subió para alcanzarle agua, intentando aliviar el intenso calor.

El personal del SAME confirmó el deceso de la mujer al llegar al lugar, generando conmoción en el barrio de Tolosa

Sin previo aviso, Alzueta posó el pie sobre una chapa de fibra fácil, un material plástico y transparente cuyas condiciones, por momentos, pasan inadvertidas. El material cedió y la mujer cayó unos seis metros hasta el suelo del galpón.

El personal de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) fue alertado de inmediato y se dirigió con urgencia al galpón. Allí, encontraron a la víctima inconsciente, en posición decúbito dorsal. Fue en ese instante que el personal médico confirmó el deceso, ante la mirada atónita de quienes se encontraban en el lugar.

Cerca del sitio del accidente se encuentra la casa de la víctima, donde vivía junto a su esposo. Se dedicaba a las tareas del hogar.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, encabezada por el fiscal Gonzalo Petic Bosnic, quien impartió las instrucciones de rigor para preservar el lugar y comenzar con las pruebas periciales. Las diligencias abarcaron desde la recolección de testimonios hasta la reconstrucción exacta de la secuencia que derivó en la caída.

Otro accidente doméstico que terminó con un fallecido en La Plata

Otro trágico accidente doméstico en La Plata: un adolescente murió electrocutado al usar una resistencia casera

Un hecho trágico tuvo lugar en una casa de Melchor Romero: un adolescente de 17 años murió tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba preparar agua caliente para bañarse usando una resistencia de fabricación casera. Aunque fue llevado de inmediato a un hospital cercano, los médicos no lograron salvar su vida.

Al momento en el que se redactó la noticia, la Justicia analiza los detalles y circunstancias del incidente. El mismo ocurrió en septiembre pasado.

El joven, identificado como Franco Richar Vique Huallpa y de nacionalidad boliviana, falleció este lunes en su domicilio, ubicado sobre la calle 163 entre 526 y 527.

Según lo relatado por su hermano ante las autoridades, Franco colocó una resistencia eléctrica dentro de un fuentón para calentar el agua antes de bañarse, momento en el que se produjo el accidente fatal.

Ante la gravedad de la situación, la familia decidió trasladarlo sin demora al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Sin embargo, fuentes policiales confirmaron a Noticias Argentinas que al llegar al hospital el joven ya no presentaba signos vitales.

Simultáneamente, agentes de la Comisaría 14ª intervinieron en el domicilio para asegurar la preservación del lugar donde ocurrió el hecho y así facilitar las pericias. La investigación quedó bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial de La Plata, dirigida por el fiscal Martín Almirón.

El expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”, y los especialistas trabajaban para esclarecer el modo en que se produjo la descarga eléctrica. Una de las hipótesis que barajaban es la posible falla en la resistencia de fabricación casera utilizada.

Según la reconstrucción realizada por el portal 0221, el accidente ocurrió cuando el adolescente se disponía a preparar agua caliente con un artefacto improvisado. La descarga ocurrió de forma repentina y, aunque la familia lo asistió rápidamente, los médicos confirmaron que ingresó al hospital sin vida.

El avance de la causa buscaba determinar si el dispositivo implicado en el accidente cumplía con las condiciones mínimas de seguridad y qué otros factores pudieron haber influido en el hecho.