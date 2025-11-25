Teleshow

El olvido de Cinthia Fernández durante el festejo de cumpleaños de su hija Francesca: “Mamá no compró”

La niña celebró 11 años y la bailarina la homenajeó con un emotivo mensaje en las redes y con una pijamada con amigas. Su divertida confesión y el saludo del padre, Matías Defederico

Guardar
La confesión de Cinthia Fernández en el festejo de cumpleaños de su hija Francesca (Instagram)

Francesca, la hija menor de Cinthia Fernández y Matías Defederico, celebró su cumpleaños número 11 y recibió mensajes emotivos de ambos padres a través de las redes sociales. La jornada estuvo marcada por gestos de cariño y palabras sentidas, que reflejaron el afecto familiar y una tregua en su conflictiva relación, en el marco de una fecha especial para la niña.

Durante el festejo, las amigas de Francesca organizaron una pijamada, un detalle que sumó alegría a la celebración. Cinthia Fernández compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción y ternura, en el que describió a su hija como “Mi Morocha, de lunar hipnótico y mirada café que rompe mis silencios y me regala sonrisas”.

En un texto junto a una imagen en la que se las ve sonrientes, la bailarina relató cómo el paso del tiempo la sorprendió al ver a su hija convertirse en una “inminente mujercita”, y sintetizó sus años junto a Francesca. “Ese andar que revoluciona mis sentimientos, provocando un caos instantáneo, a veces de llantos, a veces de alegría, a veces de enojo, a veces una hormona que va piantándose, como tus años que se me fueron escapando de este calendario llamado vida”.

La foto de Cinthia Fernández
La foto de Cinthia Fernández con su hija Francesca en el festejo

Finalmente, Cinthia dejó un consejo y una declaración en el muro virtual: “Que nadie te apure, que nada te asuste. Yo siempre voy a estar. Te amo terremoto”. Posteriormente, en una serie de videos en los que documentó el festejo, la bailarina reveló un momento espontáneo del festejo. Allí se ve a la niña frente a la torta, rodeada por sus amigas que le cantan el “Feliz cumpleaños” y una confesión de Cinthia en primera persona que hizo reír a todos. “La madre no compró velas y le puso un popote de cartón”, advirtió.

Por su parte, Matías Defederico también utilizó sus redes sociales para dedicarle un saludo especial, en forma de imágenes y palabras afectuosas: “Feliz cumple mi amor, sos la persona más dulce de este mundo, aunque te hagas la difícil”. El exfutbolista optó por un tono cercano y cariñoso, resaltando la dulzura de su hija y la complicidad que comparten.

Matías Defederico saludó a su
Matías Defederico saludó a su hija Francesca

Con este tipo de posteos, presentes y a la vez distantes, Fernández y Defederico actuaron de un modo similar al que lo habían hecho recientemente con el festejo de sus gemelas Charis y Bella. Es sabido que la pareja afrontó fuertes discusiones mediáticas y judiciales que cada tanto suelen aparecer a la luz. Sin embargo, en este tipo de fechas parecen acordar una tregua para que las niñas puedan realizar sus festejos sin inconvenientes.

¡Feliz cumple mis iguales! La alegría de cada uno de estos videos, es el privilegio que vivo todos los días en mi vida. Son la felicidad hecha persona, son inocencia, despiste y locura, son el corazón más puro que conocí, siempre están en una fiesta y contagian de risas todo lo que está a su paso”, escribió Cinthia el pasado 15 de octubre, haciendo hincapié en la energía y vitalidad que distinguen a Charis y Bella.

Junto a imágenes que reflejan la cotidianeidad inquieta de las gemelas, Cinthia continuó describiendo a sus hijas como seres especiales que tiene la capacidad de cambiar su día tan solo con entrar en una habitación: “Son especiales, iluminan el mundo con su presencia, que inspiran sonrisas y calman el alma. Hacen que la vida sea más hermosa solo por estar en ella”.

En tanto, el exfutbolista compartió una serie de fotos del pequeño festejo que organizó en su casa junto a su familia, mostrando así su presencia y el afecto que une a todo el entorno de las niñas. “Feliz cumple hijas, sean felices siempre que esta banda loca siempre va a acompañarlas en todo, las amo, las amamos como a nada en el mundo”, escribió el delantero surgido de Huracán.

Temas Relacionados

Cinthia FernándezMatías DefedericoFrancesca DefedericoCumpleaños infantil

Últimas Noticias

El impresionante susto de Coco Sily al recibir un diagnóstico médico equivocado: “Te aparecen flashes”

El humorista vivió un fin de semana repleto de emociones luego de que leyeron mal un estudio clínico y lo dejaron internado algunas horas

El impresionante susto de Coco

Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se mostró muy enamorado con su novia: “Hermosa mía”

Luego de un divertido cruce con su madre sobre los celos, el adolescente de 16 años vive a pleno su relación con una influencer

Bastian, el hijo de Evangelina

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

El cantante venezolano protagonizó un tenso episodio que se volvió viral al ser expulsado por el capitán de la aeronave durante su vuelo a Miami

El Puma Rodríguez fue bajado

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

La influencer de cocina viajó a la localidad uruguaya con su marido, el Pollo Álvarez, y su círculo más cercano. Fotos y anécdotas para celebrar el cambio de década

Tefi Russo celebró 40 años

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enamoraron con su escena a solas en la piscina en su viaje a las Cataratas

En medio de su escapada a Misiones, la pareja se grabó en un momento de amor y tranquilidad, rodeados del paisaje selvático

Nico Occhiato y Flor Jazmín
DEPORTES
“Guerra civil” en el vestuario

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

Los gestos silenciosos de Leandro Paredes en Boca Juniors que lo convirtieron en el líder del vestuario

TELESHOW
El impresionante susto de Coco

El impresionante susto de Coco Sily al recibir un diagnóstico médico equivocado: “Te aparecen flashes”

Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se mostró muy enamorado con su novia: “Hermosa mía”

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enamoraron con su escena a solas en la piscina en su viaje a las Cataratas

INFOBAE AMÉRICA

Cuba recibió hasta octubre un

Cuba recibió hasta octubre un 20% menos de turistas que en el mismo periodo de 2024

El visionario que imaginó Internet medio siglo antes: la increíble historia de Paul Otlet

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Con una película y una banda sonora, Jimmy Cliff cambió el reggae para siempre

Los perros golden retriever y las personas tienen más en común de lo que se creía, según un estudio de la Universidad de Cambridge